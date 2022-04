Een nieuwe stap in Anouks evolutie van stoere rockchick tot kwetsbare zangeres

Het is een beeld dat veel Nederlandse popliefhebbers kennen: Anouk die, nadat ze met eieren is bekogeld op Pinkpop 1998, haar shirt uittrekt en in haar rode bh onverstoorbaar blijft doorzingen. Het is niet alleen een stukje Pinkpop-geschiedenis, het incident verankert ook definitief Anouks imago als stoere rockchick.

Dat imago komt niet helemaal uit de lucht vallen. Een jaar eerder is de zangeres doorgebroken met haar eerste hitsingle Nobody’s Wife waarin ze luisteraars uitdagend toezingt dat ze niemands vrouw is. En ook in latere hits presenteert Anouk, die in 1975 als Anouk Teeuwe in Den Haag wordt geboren, zich steevast als een vrouw waar niet mee te spotten valt.

Trouw blijven aan jezelf

In de daarop volgende jaren zal Anouk zich ontwikkelen tot de beste rockzangeres van Nederland en vele hits scoren als R U kiddin’ me, Girl en Three Days in a Row. Wat de fans betreft had ze ongetwijfeld voorgoed op die weg kunnen doorgaan, maar in plaats daarvan besluit Anouk haar muziek mee te laten veranderen met haar persoonlijke ontwikkeling.

Zo stemt ze er tot ieders verrassing mee in om in 2013 Nederland te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Met de melancholieke en groots opgezette ballad Birds haalt ze de negende plaats.

Daarmee zet ze een nieuwe trend voor Nederlandse deelnemers aan het Songfestival, door aan te tonen dat je wel degelijk succes kunt hebben op het liedjesfestijn als je maar trouw blijft aan jezelf. Het is een les waar latere Nederlandse deelnemers als The Common Linnets en Duncan Laurence de vruchten van zullen plukken.

Muzikale koerswijziging

Maar het songfestival-nummer, afkomstig van het album Sad Singalong Songs, markeert ook een muzikale koerswijziging in het oeuvre van Anouk. Want op de plaat hebben de stevige rocksongs plaats gemaakt voor veelal orkestrale en filmische popsongs. En in 2018 komt er weer een nieuwe wending wanneer ze met Wen d’r maar aan haar eerste Nederlandstalige album aflevert.

Zo slaagt Anouk erin zichzelf steeds weer opnieuw uit te vinden. En dat zonder haar fans kwijt te raken. Waar veel artiesten al blij zijn als ze tijdens hun loopbaan een of twee nummer 1-albums scoren, is dat bij Anouk vaste prik.

Ook de albums waarop ze nieuwe wegen inslaat, halen de hoogste positie in de charts en inmiddels heeft de zangeres maar liefst veertien nummer 1-albums op haar conto staan. Het zegt alles over de kwaliteit van haar songs en haar statuur in de Nederlandse popmuziek.

Van boos naar begripvol

En nu is er haar nieuwe mini-album Trails of Fails waarop ze terugkeert naar het Engelstalig repertoire, maar ook laat zien hoezeer ze is geëvolueerd naar een zangeres die van haar kwetsbaarheid haar kracht heeft gemaakt. Door de coronapandemie zong Anouk de nummers thuis in, wat het album een intieme sfeer geeft.

De zeven nieuwe songs zijn bijna allemaal kleine verhaaltjes, waarin Anouk zich een gelouterd songschrijver betoont en waarin boosheid en verontwaardiging plaats hebben gemaakt voor inzicht en begrip.

Zo blijkt ze in Don’t change niet langer te streven naar een ideale relatie, maar zingt ze hoe ze heeft geleerd zelfs van de imperfecties van haar geliefde te houden. En het poëtische Spring on a winter’s day is weer zo’n beeldschone Anouk-ballad die je wel duizend keer wil horen.

Het nummer dat echter het meest beklijft is Going for the kill. Een ingetogen gitaarballad over een mishandelde vrouw die jarenlang haar verwondingen onder make-up heeft verstopt, maar nu haar man de deur wijst en hoopt dat hij ooit zal voelen wat hij haar heeft aangedaan. Juist doordat Anouk haar zangpartijen heel klein houdt is het een song geworden met strofen die binnenkomen als hamerslagen en die nog lang door je hoofd blijven spoken.

