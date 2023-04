Hallo, en welkom bij een nieuwe aflevering van Elon Musk, superschurk. Met vandaag: Hoe Elon een snood plannetje smeedde om de geloofwaardigheid van respectabele media te ondergraven.

Deze keer had onze ijdele multimiljardair bedacht dat het wel grappig zou zijn om de officiële Twitter-accounts van de BBC en de Amerikaanse radio-omroep NPR een labeltje te geven. Er werken nog maar een paar minions bij Twitter en die móeten naar hem luisteren, dus stond er zomaar en ineens van de ene op de andere dag en zonder dat de omroepen hier zelf over ingelicht waren, dat ze een ‘aan de staat gelieerd medium’ waren.

Daar klopte niets van, de omroepen opereren zelfstandig en lijken in niets op de Chinese en Russische staatszenders met hetzelfde labeltje. Toch werden ze over dezelfde kam geschoren en zo kregen de BBC en de NPR opeens iets heel Sovjet-achtigs en onbetrouwbaars. Moehaha!

Toch nog best verwarrend

Ze konden wel protesteren, maar daar had Elon lekker geen boodschap aan. Hij twitterde een tekstje over hoe Twitter ‘aan de staat gelieerd’ definieert en concludeerde: ‘Lijkt me accuraat’. Een antwoord dat zijn nieuw-rechtse achterban zeer bekoorde.

De BBC had wel even contact gehad met Elon. Wat bijzonder was, want iedereen die de persafdeling van Twitter mailt, krijgt tegenwoordig een poep-emoji als automatisch antwoord.

Uiteindelijk had Elon het label toch maar een beetje laten aanpassen, want anders zouden ze stoppen met twitteren en dat is natuurlijk niet goed voor de advertentie-inkomsten. Ergens in de afgelopen maanden had hij bedacht dat het zonde zou zijn om helemaal niets terug te verdienen van de 44 miljard die hij voor het platform had betaald. Zijn toch miljarden. Hij kon bovendien prima met de aanpassing leven, want nu stond er ‘door de overheid gefinancierd’ en dat is toch nog best verwarrend.

Best geniaal, al zegt Elon het zelf

Daar ging het uiteindelijk om. Elon had een dorpsplein gekocht dat al lastig te navigeren was, qua waarheid, en hij heeft de richtingaanwijzers schots en scheef gezet. Hij had bijvoorbeeld ook het blauwe verificatie-vinkje verwijderd bij het twitteraccount van de New York Times. Best geniaal, al zegt hij het zelf. Elon had weleens een paar afleveringen van de Keuringsdienst van Waarde gekeken, en wist dat de meeste labels en keurmerken sowieso nergens op slaan. Die kan je gewoon kopen! (Net als het verificatie-vinkje, inmiddels). Tegelijk geven ze wel een bepaald gevoel, dat maakt ze waardevol en effectief.

Het hoeft niet slecht te zijn, om in één oogopslag te zien op welke geldstromen bepaalde twitterende personen en instanties drijven. Follow the money, zeg maar. Maar dan moet het wel kloppen, en op een veelheid aan accounts worden toegepast. Dan moet bij de Washington Post ook staan: ‘Door Jeff Bezos gefinancierd’. En bij spelers van de fossiele industrie (Tata, Shell etcetera): ‘Door de Nederlandse overheid gefinancierd’. (Met wel 30 miljard per jaar, bleek vorige week.)

Alleen, om erachter te komen hoe het echt zit met die geldstromen, heb je goede journalisten en experts nodig. En die worden dus best wel ondermijnd op Twitter.

Niettemin is het platform een belangrijke schakel in de democratie. En aangezien we nog steeds geen manier hebben gevonden om daaromheen te werken, zal het waarschijnlijk niet lang meer duren tot het volgende avontuur van ‘Elon Musk, superschurk’.