Een nieuw cultureel seizoen: hier verheugen we ons op

De verwachtingen voor het nieuwe culturele seizoen zijn hoog, nu het publiek na corona de cultuur weer heeft ontdekt. Concertkaartjes worden voor exorbitante prijzen verhandeld, musea melden al recordcijfers.

Welke nieuwe wegen zullen kunstenaars inslaan, welke politici zullen cabaretiers op hun vingers tikken, op welke zere plekken van de samenleving zullen theatermakers hun vinger leggen? Welke schoonheid zullen dansers en musici voor ons opdiepen?

Zullen we ons dit jaar kunnen herkennen in de obsessie van Don Quichot, in de wondere wereld van Yayoi Kusama, in de uitputting van de rijders van de Elfstedentocht of in het kinderlijke plezier van Willy Wonka? Wordt Frans Hals net zo’n klapper als Vermeer?

Niets is onmogelijk in de kunst. Het zorgt voor verbinding, verwondering en vermaak. Daarom speelt het zonder dat we het door hebben zo’n grote rol in ons leven.

Bij de opening van het nieuwe seizoen, voor het eerst zonder Amsterdamse Uitmarkt, maar alleen met optredens in Carré, geven kunstredacteuren en medewerkers van Trouw hun persoonlijke tips voor de komende maanden.

Hans Smit: De Plantage van onze Voorouders - Orkater

Een ontmoeting tussen twee uitersten was het, tussen een nazaat van een tot slaaf gemaakte en die van een aandeelhouder in de plantage waar die slavenarbeid werd verricht; de met prijzen overladen podcast De Plantage van onze Voorouders van de VPRO. Deel na deel hoorde je hoe Peggy Bouva en Maartje Duin, na het eerste aftasten, langzaam naar elkaar toe groeiden, elkaar spiegelden en het heikele onderwerp van dat gedeelde verleden bespreekbaar maakten, grip probeerden te krijgen op het onbegrijpelijke. Tot in Suriname voerde de reis, samen naar de bewuste plantage Tout Lui Faut die hun voorouders verbond. Orkater brengt vanaf oktober de muziektheaterversie met Manoushka Zeegelaar Breeveld en Malou Gorter die alle rollen voor hun rekening nemen, Geert Lageveen (o.a. Het verdriet van de Zuiderzee) doet de regie. Dat is een combinatie die razend nieuwsgierig maakt. Intiem radiotheater getransformeerd naar een ongetwijfeld poëtische voorstelling waarin álle zintuigen worden aangesproken.

Vanaf 13 oktober, De Schuur, Haarlem

Man van La Mancha, theaterproductie met Huub van der Lubbe Beeld Theater Alliantie

Jowi Schmitz: De Man van la Mancha

Een man die innig gelooft dat idealisme alles overwint, die kunnen we wel gebruiken dezer dagen. Zeker als die man de voormalige voorman is van de legendarische band de Dijk: Huub van der Lubbe. Van der Lubbe is lang en rijzig, heeft ruige randjes in zijn stem en treedt af en toe op als dichter. De perfecte eigenschappen voor de rol van Don Quichot in de Musical De Man van La Mancha, gebracht door De Theateralliantie in een regie van Ruut Weissman.

Het is een verhaal dat in 1605 bij de schrijver Cervantes in Spanje begon, maar het thema strekt haar lange armen door de tijd heen. De eerste musical was in Nederland eind jaren zestig te zien – Van der Lubbe bezocht hem nog met zijn ouders. Nu heft hij zelf het zwaard om samen met Sancho Panza (Dragan Bakema) tegenwicht te bieden aan het uit elkaar vallen van de wereld. Zal het hem lukken om het onrecht te verslaan?

1 december t/m 9 juni

Cabaretier en acteur Saman Amini. Beeld Patrick Post

Ally Smid: Saman Amini in Disgraced

Zijn bejubelde cabaretsolo Saman Amini’s Integratieplan is nog tot en met 6 december in het hele land te zien. Waarin hij Nederlanders én migranten op de hak neemt, vertelt over zijn jeugd in Iran en over het moment in het vliegtuig naar Nederland dat zijn moeder haar hoofddoek afdoet om die nooit meer op te doen. Hij is ermee genomineerd voor de Neerlands Hoop cabaretprijs 2023 en geselecteerd als een van de beste cabaretvoorstellingen door het Nederlands Theater Festival. Maar intussen werkt cabaretier en acteur Saman Amini (34) aan zijn hoofdrol in de theatervoorstelling Disgraced die vanaf 27 september in première gaat. Het stuk werd bekroond met de Pulitzerprijs en was al een groot succes in New York, Londen en München. Net als bij zijn eerdere voorstellingen is het ook bij Disgraced, waar Amini een islamitische topadvocaat speelt, de vraag of je je ooit kunt losmaken van je afkomst en identiteit.

Vanaf 27 september, blacksheepcanfly.nl

Rinske Wels: Wie is er bang voor Virgina Woolf?

Ik heb een zwak voor het relatiedrama Who’s Afraid of Virginia Woolf? van toneelschrijver Edward Albee, omdat het zo’n rijk en psychologisch stuk is met veel vileine humor. Vanwege de venijnige grappen en het verbale steekspel verheug ik me op de versie van komend seizoen, met een cast met bijna alleen maar cabaretiers. Sanne Wallis de Vries kruipt in de huid van de explosieve Martha, Bas Hoeflaak speelt haar flegmatische man George. Comedian Alex Ploeg en actrice Claire Bender zijn het jonge echtpaar.

De Alex Klaasen Revue - No Ponies Beeld Mark Engelen

Ivo Nieuwenhuis: No ponies

De revue was in Nederland op sterven na dood toen Alex Klaasen het genre in 2019 hoogstpersoonlijk nieuw leven in blies met zijn spetterende en alom geprezen programma Showponies. Samen met een sterk team van acteurs, schrijvers, componisten en vormgevers maakte Klaasen de revue klaar voor de eenentwintigste eeuw. Hij combineerde klassieke revue-elementen, zoals het showballet en de verkleedpartij, met een onverbloemd geëngageerde inhoud, waarin de kritische blik op de hedendaagse maatschappelijke omgang met (queer)identiteiten centraal stond.

Na meerdere succesvolle vervolgen gooit Klaasen het komend seizoen over een net andere boeg. No ponies vormt een eenmansrevue. De cabaretier is wel even klaar met “dat gehinnik om hem heen”, schrijft hij.

Musical De Tocht

Bianca Bartels: musical De Tocht

Zal de Elfstedentocht na 1997 dan tóch nog een keer geschaatst worden? In Friesland weten ze zeker dat het dit najaar doorgaat. Tientallen keren zelfs. Maar dan nét even anders. In Leeuwarden is namelijk een nieuw theater gebouwd waarin acteurs in een musical over de Elfstedentocht eindeloos rondjes zullen schaatsen. Dit doen ze over een gigantische 360-graden ijsbaan die rond de tribune draait. Een megalomaan idee. Maar dat is de Elfstedentocht sowieso.

Ik heb pas onlangs leren schaatsen, op tweedehands noren voor beginners, maar het zweven, zwieren en schijnbaar dansen op het ijs heeft me gegrepen. Aan de bijna 200 kilometer van DE tocht moet ik niet denken. Te weinig conditie, te veel koukleum. Maar een musical hierover kan me hopelijk wel het gevoel geven dat ik hem zou kúnnen rijden.

Vanaf 23 september, musicaldetocht.frl

Sander Hiskemuller: Message in a Bottle

Oef, riskant hoor, een dansshow die de internationale vluchtelingencrisis aankaart. Toch is het de Engelse regisseur en choreograaf Katie Prince gelukt om met Zoonation een fantastische productie neer te zetten die diep ontroert en geen moment onsmakelijk of ongepast voelt. Drie broers en zusters, gescheiden in ballingschap, scheren tussen gevoelens van pijn en verlies, liefde en hoop. De dans, een opmerkelijke mix van ballet, capoeira, breakdance, acrobatiek, popping en locking én Indiase bhangra, is energiek en gelaagd. Zo past het uitstekend bij de songs van Sting, in nieuwe arrangementen aaneengeregen tot een pakkende soundtrack.

Las u zojuist Sting? Jazeker, de voorman van de legendarische band The Police zingt (op band) popclassics als Roxanne, Every Breath You Take en Walking on the Moon, daarbij een toonladdertje geholpen door soulzangeres Beverley Knight en Lynval Golding van de Specials – die ándere populaire Engelse 70/80-ies band. Sommige van Stings ‘oude’ nummers blijken zo lang na dato akelig relevant. Neem Invisible Sun: het gaat over de Troubles in Ierland, maar is een-op-een te transponeren naar nu: hoe overleef je in een door oorlog verscheurde plek?

In diverse theaters, van 8 november t/m 10 december

Sander Becker: Gurre-Lieder

Megalomane muziek van een immens orkest, wordt al gauw een bak herrie. Maar de Gurre-Lieder (1913) van Arnold Schönberg zouden anders zijn. Ondanks de enorme bezetting - een reusachtig symfonieorkest, drie mannenkoren, vijf zangers en een verteller - zou de klank transparant zijn gebleven. In februari staat het werk bij het Concertgebouworkest op de lessenaar. Een eerste kennismaking om naar uit te kijken, helemaal met Schönberg-pleitbezorger Riccardo Chailly op de bok. Het stuk, over een jaloerse koningin die een moord pleegt op de maîtresse van de koning, vormde het slotakkoord van de hoogromantiek.

Het draaiende decor van ‘Innocence’. Beeld Jean-Louis Fernandez

Stella Vrijmoed: Innocence

Bijna niemand wist dat de Finse componist Kaija Saariaho ziek was. Er ging dan ook een schokgolf door operaland toen in juni dit jaar het nieuws kwam dat een hersentumor haar op 70-jarige leeftijd fataal was geworden. Komende oktober voert De Nationale Opera haar laatste opera op: Innocence, over het trauma na een school shooting. In 2021 noemde The New York Times dit ‘de meest geanticipeerde nieuwe opera’ en bij de première in Aix-en-Provence dat jaar kreeg het werk al veel lof: een verzengende opera met ademstokkende klanken van geweren, een treffend libretto en een drama dat langzaam ontsluierd wordt. Alleen de geplande Nederlandse première moest op zich laten wachten vanwege een nieuwe lockdown in dat najaar. Straks, twee jaar later en in een wereld zonder Kaaija Saariaho, kunnen we in Nederland Innocence dan eindelijk voor het eerst zien. De componiste staat bekend om haar elektronisch-akoestische klankvelden en haar opera L’amour de loin (2000) werd door The Guardian al een van de belangrijkste klassieke werken van de 21e eeuw genoemd. Zal Innocence ook op die manier de geschiedenis in gaan en laten zien dat het genre opera nog steeds levend is?

Innocence is te zien bij De Nationale Opera van 7-22 oktober

Peter van der Lint: Die Walküre door Concerto Köln en dirigent Kent Nagano

Hoewel de concertante uitvoering van Wagners Die Walküre door het Rotterdams Philharmonisch Orkest en maestro Yannick Nézet-Séguin in april vast subliem en meeslepend zal zijn, kijk ik toch met meer verwachting uit naar de Walküre-uitvoering van Concerto Köln en Kent Nagano in de NTR ZaterdagMatinee in maart. Daar waar Yannick in Rotterdam ruimschoots aan de moderne Wagner-standaard zal voldoen, inclusief topzangers als Tamara Wilson, Brian Mulligan en Elza van den Heever, gaat Nagano in Amsterdam terug naar de tijden van Wagner zelf. Darmsnaren dus, en houten fluiten, zachter koper en uitgekiende tekstbehandeling. De uitvoering van Das Rheingold door dezelfde equipe in november 2021 werd terecht historisch genoemd. Alle kranten gaven hun maximale vijf sterren. Benieuwd of dat ook met Die Walküre lukt. De geweldige bas-bariton Derek Walton keert in elk geval terug als oppergod Wotan, de rest van de bezetting is op dit moment nog onbekend. Concerto Köln krijgt versterking van het Dresdner Festspielorchester.

NTR ZaterdagMatinee 16 maart vanaf 11 uur

Madonna (2019). Beeld Evan Agostini/Invision/AP

Saskia Bosch: Madonna

Concertkaartje: vink. Treinticket: vink. Hotelreservering: vink. In 2020 stond ik in de startblokken om in Parijs de Madame X tour van Madonna bij te wonen. De Amerikaanse sloeg bij deze tour ons land over, maar als fan van het eerste uur reis je graag af naar Parijs. Het eerste concert waar ik een kaartje voor had werd geannuleerd vanwege fysieke klachten van de zangeres. Na enig wikken en wegen toch maar weer een kaartje gekocht voor een andere datum. Maar drie(!) dagen voor het concert verbood de Franse regering alle bijeenkomsten van meer dan 1000 mensen. Ik ben er weken ziek van geweest. Gelukkig kan ik in december als alles goed gaat La Ciccone toch weer live zien wanneer ze voor de Celebration Tour naar ons land komt. En laat het alsjeblieft doorgaan. Want een greatest hits-tour in het jaar dat ze 65 wordt, dat riekt naar een afscheidstournee....

1 en 2 december in de Ziggo Dome

Jasper van Vugt: Romy

Ik kijk erg uit naar het aanstaande debuutalbum van Romy. Ze is de zangeres van The xx (ja, zo schrijf je dat). Net als haar bandgenoten Jamie xx en Oliver Sim komt ze nu met een eigen album. En net als hen is dat eerder een aanwinst op wat ze gezamenlijk maken dan een afbreuk aan wat The xx is. Haar geweldige single Enjoy Your Life is een waar dancefloor anthem en werd mede geproduceerd door Fred Again... en Jamie xx. Hopelijk is het album net zo goed, levenslustig en vrolijkmakend.

Tim van Erp: Cigarettes after Sex

Om nou te zeggen dat ik ervan baal dat ik in november op vakantie ben, dat zou wat ver gaan. Maar als er één concert is dit jaar waarvan ik het jammer vind het te moeten missen, is het dat van Cigarettes After Sex op 9 november in Afas Live. De Amerikaanse dreampopband maakt melancholische, meeslepende muziek waarin je de groep vaak al na een paar seconden herkent - mede dankzij de zachte stem van zanger Greg Gonzalez. Cigarettes After Sex is behoorlijk populair: zo is het nummer Apocalypse ruim 850 miljoen keer beluisterd op Spotify. In 2019 trad de band nog op in de veel kleinere Paradiso. Wat mij betreft is Heavenly uit datzelfde jaar hun mooiste lied - dat klinkt alsof het zo van de Twin Peaks-soundtrack kan komen. Het is haast jammer dat er in Afas Live geen ruimte is om liggend op de grond met je ogen dicht naar het concert te luisteren.

Mischa Andriessen: Enrico Rava en Fred Hersch

Het optreden waar ik dit najaar het meest uitkijk, is dat van twee poëten in de jazz. De 84-jarige trompettist Enrico Rava heeft zijn ruige dagen ver achter zich en nu hij zijn krachten en zijn adem moet sparen, speelt hij brozer en mooier dan ooit. De Italiaan heeft zelfs de door hem afgezworen bugel weer uit de kast gehaald voor een rondere, zachtere toon. Pianist Fred Hersch (67) is beduidend jonger, maar de Amerikaan kampt al jaren met gezondheidsproblemen. Hersch is de ideale partner voor de steeds kwetsbaar wordende Rava. Hij speelt bedachtzaam, teer, met veel emotie, maar zonder pathos. Hij is ook iemand die de ander aanvoelt, die zijn medemusicus echt ontmoet en er het diepst mogelijke gesprek mee aangaat. Dat gesprek tussen twee technisch zeer begaafde en lichamelijk breekbare mannen daar wil ik dolgraag bij zijn.

23 september Bimhuis Amsterdam

Freek Dijkstra: Jakob Bro

De tweede editie van het piepjonge Music Film Festival in Tilburg heeft een affiche om je vingers bij af te likken. De Deense gitarist Jakob Bro komt optreden bij de vertoning van de film Music For Black Pigeons van Andreas Koefoed en Jorgen Leth. De filmmakers volgden Bro over een periode van maar liefst veertien (!) jaar. Precies de periode waarin Bro uitgroeide van een schuchtere, onbekende Deense gitarist tot een van de meest smaakbepalende jazzmusici van de 21ste eeuw.

Music For Black Pigeons kwam eind vorig jaar uit en draaide op het Idfa, maar verder zijn de vertoningen schaars. Zonde, want de film is een wervelende documentaire die bol staat van de mooie momenten, en grossiert in muzikale grootheden als saxofonist Lee Konitz en ECM-oprichter Manfred Eicher. Bro schittert in de film af en toe door afwezigheid. Hij wordt vooral beschreven door zijn medemusici. Maar in Tilburg komt Bro aansluitend aan de filmvertoning een soloconcert geven, iets wat hij zelden doet. Zijn eigen muzikale recensie voor de film, misschien?

Muziekpodium Paradox Tilburg, 1 september

Remke de Lange: Wonka

Was het maar vast kerstmis. Dat belooft dit jaar met Wonka wel heel kleurrijk te worden. Willy Wonka, het excentrieke literaire personage van Roald Dahl, kennen we van Charlie en de Chocoladefabriek, meerdere keren uitstekend verfilmd. Het beste nieuws: de regie van de nieuwe film, met fijne Britse namen als Olivia Colman, Sally Hawkins en Rowan Atkinson, is in handen van Paul King, die eerder van de Paddington-films al heerlijk geestige avonturen maakte. Het meest verheug ik me op Hugh Grant als Oompa-Loompa.

Joaquin Phoenix als Napoleon Bonaparte

Affiche van de film Napoleon

Belinda van de Graaf: Napoleon

We gaan het eindelijk beleven: Joaquin Phoenix kruipt in de huid van de Franse generaal, keizer en veroveraar Napoleon Bonaparte. Spannend hoe de reünie tussen Phoenix en Hollywood-regisseur Ridley Scott gaat uitpakken, bijna een kwart eeuw na het gezamenlijke, Oscarwinnende Gladiator. Zeker is dat we te maken hebben met een grootscheeps historisch epos over de opkomst en ondergang van de geweldenaar.

Van Phoenix, die erom bekend staat volledig op te gaan in zijn rollen, wordt veel verwacht. Scott herschreef zelfs het scenario, om zijn hoofdrolspeler alle ruimte te geven. Phoenix staat er overigens niet alleen voor. We zien Napoleons machinaties door het prisma van zijn relatie met Joséphine, zijn eerste vrouw en belangrijkste vertrouweling, gespeeld door Vanessa Kirby. Het keizerlijke paar had in revolutionair Parijs een tumultueus huwelijk. Zin in!

Bioscopen in het hele land, vanaf 23 november

Ronald Rovers: Sweet Dreams

Renée Soutendijk won er een paar weken terug de prijs voor Beste Acteur mee op het filmfestival van Locarno: Ena Sendijarevic’ satirische film Sweet Dreams, op 22 september de openingsfilm van het Nederlands Film Festival. Een film over de ondergang van een Hollandse familie van plantagehouders in Indonesië. Het is dan allang duidelijk dat het kolonialisme niet houdbaar is, maar de familie wil het niet accepteren. Het was lang wachten op een film die de sterfhuisconstructie van het late kolonialisme door een satirische – maar ergens ook vertederde – lens beziet. Al dat geduld is nu eindelijk beloond. Bij Sendijarevic geen ‘oud-Hollandsch’ realisme dat we kennen uit zoveel andere films, maar de waanzin van een stervend systeem die zich meester maakt van de personages. De hitte, de muggen en de radeloosheid doen de rest.

Marco Visser: Killers of the Flower Moon

Voor liefhebbers van epische, historische verhalen is 2023 een heerlijk jaar. We hadden al de drie uur durende film Oppenheimer, in november dus Napoleon van 2,38 uur en in oktober gaat Killers of the Flower Moon in première, de 3,26 uur durende film van regisseur Martin Scorsese. Het verhaal gaat over de Osage Nation, een groep native Americans die begin vorige eeuw in Oklahoma op een stuk land woonden dat rijk bleek aan olie. Dat zou de Osage miljoenen dollars opleveren, maar het geld verdween door tientallen moorden en corruptie.

Het lot van de Osage is al beschreven in een boek dat in 2017 uitkwam. Toch bleef het verhaal een beetje een vergeten geschiedenis. Wellicht lukt het Scorsese met hoofdrolspelers als Leonardo DiCaprio en Robert de Niro wel om de misdaden aan de vergetelheid te onttrekken.

Frans Hals, Luitspeler, circa 1623. Beeld Musée du Louvre.

Sandra Kooke: Frans Hals

De grote overzichtstentoonstelling Frans Hals, die het Rijksmuseum in februari organiseert, moet deze flamboyante schilder definitief op plaats 3 na Rembrandt en Vermeer zetten. Daar is alle aanleiding toe, want Hals hanteerde het penseel virtuoos. Niemand kon zo goed in een portret een vluchtig moment weergeven, alsof hij iemand met de camera betrapte. De geportretteerde kijkt onverwachts over zijn schouder, legt net zijn arm op een stoelleuning, kijkt schuin omhoog naar iemand die tegen hem spreekt. Het geeft zijn werk een levendigheid die lijnrecht tegenover Vermeer staat.

Hals kon ook met een paar losse ‘vegen’ een verfijnde kanten kraag of manchet weergeven. Beter nog dan Rembrandt dat kon. En dan die gulle lach van de geportretteerden, van dat kleine ondeugende jongetje tot die zelfgenoegzame, gearriveerde stadsbestuurder. Er zit een aanstekelijke levensvreugde in veel van Hals’ werken. Meer dan vijftig topwerken van deze meester komen vanuit de hele wereld naar Amsterdam. Een feestelijk vooruitzicht.

Rijksmuseum, 16 februari-9 juni 2024

Vivienne Westwood, collectie Harris Tweed, herfst/winter, 1987/1988. Beeld Nick Knight / Trunk Archive

Vivienne Westwood, voorjaar/zomer 2010. Beeld Peter Stigter

Harmen van Dijk: Royals & Rebels

Kunstmuseum Den Haag richt dit najaar de spotlights op de Britse mode-ontwerpers, kostuumtradities en kledingtrends. Bij het Kunstmuseum weet je dat ze van modetentoonstellingen iets bijzonders maken - de Balenciaga-expositie was een jaar geleden ook een topper. Hoofdpersoon in de expositie Royals & Rebels is de in december overleden Vivienne Westwood. Ze was rebels en geniaal, maar had ook een fijn gevoel voor traditie. In haar kielzog komt ook de onlangs gestorven Mary Quant aan bod. Haar oeuvre is wat beperkter, maar stiekem minstens zo invloedrijk met haar minirok en hotpants in de swinging sixties. Dat is het leuke van de Britse mode - vaak herkenbaar en draagbaar en volledig verknoopt met de jeugdcultuur. Denk ook eens aan punk. Aan de andere kant van het spectrum is er dan weer het gedistingeerde maatpak voor mannen, dat aan de Londense Savile Row geperfectioneerd werd. Britse ontwerpers hebben ook de mazzel dat veel wereldberoemde landgenoten graag als wandelende paspop voor hun creaties fungeren. Met prinses Diana als allerberoemdste voorbeeld. Zij wist de Britse stijl uit te venten en - naar het schijnt - menige noodkreet over haar persoonlijke ellende in haar outfits te communiceren.

Royals & Rebels, vanaf 9 september in Kunstmuseum Den Haag.

Stippenpatroon van Yayoi Kusama. Beeld AFP

Joke de Wolf: Yayoi Kusama

Voor de ‘Infinity Rooms’ van Yayoi Kusama (Japan, 1929) staan altijd lange rijen. Dat zijn kamers met overal spiegels en gekleurde stippen. Dankzij de spiegels lijkt niet alleen het stippenpatroon, maar ook je eigen spiegelbeeld tot in de oneindigheid te reiken: perfect voor sociale media. Minder bekend is dat er achter die vrolijke stippen veel verdriet en trauma schuilgaat. En dat Kusama ook prachtige schilderijen en bizarre sculpturen heeft gemaakt – zoals een roeiboot vol stoffen penissen.

Tussen 1965 en 1970 was Kusama veel in Nederland. Ze exposeerde in een Haagse galerie, hield modeshows, en in de kapel van het Stedelijk Museum Schiedam schilderde ze stippen op het naakte lichaam van kunstenaar Jan Schoonhoven. In Schiedam komt nu de tentoonstelling Yayoi Kusama. De Nederlandse jaren: met veel werk van Kusama zelf, en met films en foto’s van de exposities en andere happenings. Een feestelijke terugblik op een roerige tijd die vast ook de jongere generaties kan inspireren en verwonderen.

Stedelijk Museum Schiedam, van 23 september t/m 25 februari. In het Rijksmuseum zal de Infinity Mirror Room uit het Boijmans ook te bezoeken zijn (van 29 september t/m 14 januari)

Nienke Schipper: Assassins Creed Mirage

Als de dagen weer korter worden is het heerlijk om op de bank te kruipen met een spannende game. In oktober verschijnt de nieuwe Assassins Creed Mirage, een nieuw deel in de succesvolle serie die al loopt sinds 2007. De eerdere games waren heerlijk om te spelen; in de stijl van de Prince of Persia geheime missies uitvoeren terwijl je over daken sluipt en er voor moet zorgen dat je niet wordt gepakt. Door de geweldige gameplay lijkt het alsof je kunt vliegen, of juist zit vastgeplakt aan de muren. Helemaal spannend is het nieuwe futuristische haptische T-shirt dat je bij deze nieuwe editie kunt krijgen en waarmee je bijvoorbeeld klappen echt kunt voelen. Geen idee of het werkt, maar ik kan wachten om dat te ontdekken.