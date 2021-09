Een Nederlandse voorstelling over de Britse royal family. Is dat nog interessant in 2021?

Diana & Zonen houdt van symboliek en past die veelvuldig en smaakvol toe. In de nieuwe musical over de in 1997 overleden prinses Diana en haar zonen William en Harry bestaat het decor uit led-verlichte schermen met daarop bijna continu schilderijen van Britse royals vol craquelé: het koninklijk huis staat op barsten en de hoofdpersonen worden altijd bekeken. Diana’s trouwjurk – in een nachtmerrie van Harry gedragen door zijn aanstaande vrouw Meghan – is besmeurd met modder. Beide zonen legen en vullen regelmatig hun moeders urn met witte rozenblaadjes. En om het tamelijk lege toneelbeeld tekenen zich telkens gekleurde lichtlijnen af, opdat we voelen hoe opgesloten de familie zit.

Is dat interessant, in 2021, in Nederland een voorstelling over een Brits koninklijk gezin? Ja, want dit verhaal van Dick van den Heuvel gaat over het universele verlies van een moeder, over klem zitten in een systeem en vooral over al dan niet durven te vechten om eruit te komen. Wat helpt, is dat regisseur Frank Van Laecke de personages neerzet als herkenbare mensen van vlees en bloed.

Fraai maar saai

Eigenlijk draait het verhaal vooral om Harry (een mooie rol van Freek Bartels) en zijn dilemma’s omtrent zijn controversiële vriendin Meghan. Harry’s familie veroordeelt hun relatie en Meghan heeft terecht bedenkingen over het koninklijke wespennest. De parallellen met Diana’s onvrijheids-worstelingen zijn duidelijk. Als geestverschijning verschijnt Diana in bijna iedere scène: ze geeft Harry – en soms ook Wil­liam, die we hier met zijn Kate wat oppervlakkig leren kennen als ‘fraai maar saai’ – moederlijke raad en levenslessen. Met terugwerkende kracht herkent ze haar valkuilen, waarvoor ze Harry waarschuwt.

Marlijn Weerdenburg maakt van Diana een zelfverzekerde vrouw die ook bespiegelend terugkijkt en in een indrukwekkende powersong haar zonen vraagt om haar niet af te wijzen ondanks haar fouten en afwezigheid. “Ik was bang maar niet laf!”

Serieuze toon en zoete melancholie

De voorstelling wordt grotendeels verteld in songs. Jeroen Sleyfer en Sophie Veldhuizen schreven uiteenlopende muziek, een soort popmuziek meets Agnus Dei meets rock meets jazz ballads. Niet van het type blijft-in-het-hoofd-hangen, maar wel telkens passend bij het moment en met mooie – altijd verstaanbare – liedteksten van André Breedland.

In Diana & Zonen overheerst vaak de serieuze toon of een zoete melancholie, maar gelukkig is er ook soms de heerlijke ironie van Gerrie van der Klei als Camilla, die naast wat lekkere komische sneren een geweldig jazzy nummer zingt over een leven lang wachten. Fijn die humor, zeker bij personages die stellen dat hun (groot)moeder het lachen bij wet heeft verboden.

