Een natte Passion, maar niet meer nat achter de oren

Is het dat ík ouder word, of dat The Passion (KRO-NCRV) ouder wordt en het lijdensverhaal steeds beter weet over te brengen? Het is niet meer zo raar om Jezus in houtje-touwtjejas biertjes te zien drinken (nou ja, Sinan Eroglu dronk cola) met zijn hippe discipelenvrienden bij het Laatste Avondmaal. Of om de tweestrijd van Judas verbeeld te zien in tollende dronebeelden opgenomen in een zoutopslag. Tussendoor schakelde de regie dynamisch over naar het koor of naar Anita Witzier en haar interviewtjes met de witte kruisdragers. Het was een volwassen, stoere, grote productie in Harlingen deze Witte Donderdag.

Daar zit het productiebedrijf Mediawater achter, een wonderwel passende naam gezien de regen die met bakken uit de hemel viel. Marlijn Weerdenburg zong ondanks de kou gevoelig door als Maria in haar witte jurk op een schip, kade of podium. Buddy Vedder klom als Judas met hoogtevrees toch gewoon in die natte kraan voor het moment van spijt over zijn verraad. En verteller Thomas van Luyn had de druppels aan zijn jas plakken maar bleef het paasverhaal met thema ‘Leun op mij’ met kalmte leiden. Dit was de Champions League, noemde oud-Mariavertolker Trijntje Oosterhuis het bij Op1.

Een soort EO-jongerendag voor volwassenen

Die term klinkt vaak als mensen professionaliteit willen aanduiden en de mate van enthousiasme bij een groot publiek. Zelf behoor ik tot de sceptici die dit moderne jasje om het oude verhaal sinds 2011 lichtelijk kwezelig, popiejopie en missionair vonden. Met respect voor de gelovigen: een soort EO-jongerendag voor volwassenen.

Maar The Passion lijkt salonfähig geworden. Op1, Beau en Twitter buitelden over elkaar heen met nabesprekingen waar spin-off Passion Talk al mee begonnen was. Nu zelfs een ‘ongelovige Thomas’ (van Luyn) als verteller zijn eigen teksten mocht schrijven en ze daardoor in volle overtuiging kon brengen, raakte het verhaal echt een bredere snaar. In zijn versie bracht hij bijvoorbeeld begrip op voor verraad en ontkenning verpersoonlijkt in Judas en Petrus. Want hoe heldhaftig blijf je zelf als je gemarginaliseerd of zelfs gemarteld dreigt te worden? Met 2,4 miljoen kijkers was dit hét programma op Witte Donderdag.

Marlijn Weerdenburg zong ondanks de kou gevoelig door als Maria. Beeld NPO

Dochter C. (13) zat naast me en schamperde aan het begin nog ‘Jezus de Musical’. Die eerste scène waarin Petrus en Judas vanaf hun schip zomaar achter Jezus begonnen aan te lopen, was ook raar in hedendaagse individualistische context. Maar het pruttelen naast me verstomde en ze bleef een heel eind kijken. Eroglu’s Jezus had geen grote stem, maar wel een oprechte met warm timbre. Het moment waarin hij zich verzoent met het lijden dat hij onvermijdelijk moet gaan dragen, was hartverscheurend.

Ster zonder sterallures

Marlijn Weerdenburg was een ster zonder sterallures. Zuiver en zonder tierelantijnen bezong ze als Maria de moederliefde in liedjes als S10’s De diepte. Tot ze zelf brak bij Nielsons liedje Grijs bij het kruis, en velen een brok in de keel bezorgde. Buddy Vedder was ook verrassend scherp in de scène waarin hij met zijn kus Jezus uitlevert. ‘Er hangt iets in de lucht vannacht’, zong hij Phil Collins na.

Het viel me weer op hoe soepel die hedendaagse popliedjes passen bij dit verhaal over liefde, vertrouwen en verraad. Voor het eerst stond ik mezelf de gedachte toe dat dit misschien geen oude wijn in nieuwe zakken is, maar altijd al ‘hedendaags’ is gebleven.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.