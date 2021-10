Een literaire prijs die alles verandert

Het literaire prijzenseizoen valt in de herfst (Nobelprijs, Prix Goncourt, National Book Award etc.) en dus blikte The Guardian vorige week terug op de geschiedenis van de Britse Booker Prize. In een tijd dat het gemiddelde inkomen van een schrijver is gedaald tot zo’n 10.000 pond per jaar, verandert het winnen van de Booker ­Prize nog steeds alles, aldus de krant. Dat was voor Salman Rushdie zo, die sinds 1981 van de pen kan leven en dat is nog steeds zo voor de laatste winnaar, debutant Douglas Stuart, wiens Shuggie Bain nu is vertaald in onder meer Georgisch, Mongools en Marathi. Voor de winst waren er in het Verenigd Koninkrijk 25.000 exemplaren van verkocht, na de winst nog eens 800.000.

De keuze van de jury – die jaarlijks wordt vernieuwd met dezelfde zorg als de selectie van het nationale voetbalteam, aldus de Booker-directeur – is onvoorspelbaar. Gelukkig kan er bij bookmakers worden gewed op de winnaar. Dit jaar gaat het tussen The Promise van Damon Galgut en Bewilderment van Richard Powers. The Promise is favoriet, waarmee de wedkantoren de teneur van de kritieken lijken te volgen (althans van die in Trouw).

The Guardian verhaalde ook nog over het lekken van klein Booker-rumoer om het prijzencircus spannend te houden. De smakelijkste anekdote stamde van veertig jaar terug: een ‘fittie’ tussen Anthony Burgess en William Golding.

Dat kleine rumoer is bij de ­Nederlandse prijzen die zich spiegelen aan de Booker Prize schaars. Het is al erg lang geleden dat A.F.Th. van der Heijden weigerde met Arnon Grunberg in één ruimte af te wachten wie de Ako-literatuurprijs won. De Boekenbon Literatuurprijs (opvolger van de Ako) wordt 11 november uitgereikt. Favorieten zijn Esther Gerritsen en Tobi­­ Lakmaker, vooralsnog in pais en vree in competitie.