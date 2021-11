Een liefprater wil de afstand tot kinderen verkleinen

Op mijn stukje van afgelopen vrijdag, over de voor mij eigenaardige vraag ‘Hoe gaat het met Peter-Arno?’ als die tegen mijzelf gericht is, kreeg ik vooral reacties van lezers uit Friesland, of lezers die naar Friese bronnen verwezen. Een lezeres stuurde mij zelfs een wetenschappelijk artikel uit 2014 met een onderzoek onder scholieren waaruit blijkt dat in die tijd Friese jongeren dit soort vragen in verschillende communicatieve situaties (van kinderen tegen ouderen, en andersom) duidelijk normaler vonden dan andere Nederlandse jongeren. De lezeres concludeerde hieruit zelfs dat het hele verschijnsel uit het Fries afkomstig was.

Dat laatste is zeker niet het geval. In 1987 schreef de bekende taalkundige Piet Paardekooper een artikel over aanspreekvormen, waarin hij een vuistdikke Duitse studie citeert waaruit blijkt dat dergelijke ‘indirekte aanspreekvormen een kultuurprodukt zijn met een geschiedenis van duizenden jaren en een verspreidingsgebied dat China omvat, Babylonië, Indië, Indonesië, Perzië, Turkije, Egypte, Griekenland en het Romeinse Rijk’.

Een beetje kind worden

Paardekooper zelf karakteriseert het verschijnsel met de fraaie term ‘liefpraterij’: ‘Een liefprater tegen kinderen wil de afstand tot hun verkleinen door schijnbaar van z’n macht als volwassene afstand te doen, een gebruiker van indirekte aanspreekvormen wil (meestal) een beetje kind worden om de veel grotere macht van de aangesprokene te erkennen.’ (Ik citeer overigens Paardekooper in zijn eigen, eigenzinnige spelling en maak gebruik van het voornaamwoord ‘hun’, waar hij zelf altijd op stond).

Met die liefpraterij kun je volgens Paardekooper ‘heel wat kanten uit’: ‘behalve liefdevol en ontzagvol kun je er ook plagerig of spottend mee praten’. Je kunt bijvoorbeeld iemand gemakkelijk op de kast krijgen door iets te zeggen als: ‘Is meneertje daar niet van gediend?’