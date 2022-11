Een leger van micro-influencers maakt ongemerkt reclame voor auto's, strandreisjes en Qatar

Lekker op kosten van Qatar naar het WK? Vlucht, hotelletje, kaartjes voor de wedstrijd; alles is geregeld. Voor sommige Oranjefans was het aanbod zo verleidelijk dat ze zonder blikken of blozen de overeenkomst tekenden. Met daarin hun tegenprestatie: ze moeten positieve reclame maken voor het gastland op sociale media. Dus duimpjes omhoog, hier en daar wat positieve posts én graag melding maken van negatieve comments.

Daarmee sluiten deze oranjefans aan bij het grote leger van micro-influencers: Instagrammers, Tiktokkers en Twitteraars met minder dan tienduizend volgers. Zij zijn al een tijdje geweldig aantrekkelijk in marketingland. Dat komt doordat hun volgers vaak niet doorhebben dat al die gezellige posts over zuivelmerken, glimmende auto’s en hippe strandreisjes worden gesponsord en dus is de respons op dit soort reclame heel goed.

En goedkoop zijn ze ook nog: voor het honorarium van één bekende influencer kan een bedrijf een hele troep micro-influencers inhuren. Gevolg is dat mensen die bijvoorbeeld graag foodbloggers volgen al snel denken dat een bepaald merk koekjes plotseling superhip is, terwijl het eigenlijk gewoon een reclamecampagne betreft. Voor WK-gastland Qatar is een overvloed aan positieve berichten een uitgelezen kans om het imago op te poetsen.

Betaling in natura

Maar voor influencers – groot of klein – gelden regels voor het maken van reclame. Zelfs als het gaat om betaling in natura, zoals een reisje naar het WK. Die regels staan heel duidelijk op influencerregels.com. Zo moet bij elke post helder worden vermeld dat het om reclame gaat: de Oranjefans moeten er tenminste bij schrijven dat het een ‘betaald partnerschap is met Qatar’. En hashtags toevoegen als #ad of #spon. Bij filmpjes moet dat ook nog eens nadrukkelijk worden uitgesproken.

We mogen dus verwachten dat alle gezellige plaatjes en filmpjes van volle stadions met een deinende oranje massa met gekke mutsjes, gouden biertjes, toeters en bellen die het legertje Oranjefan-influencers over twee weken over ons gaan uitstorten zijn voorzien van de juiste bijschriften: #Qatar #WK2022 #ad #spon. En misschien ook maar #Uitbuiting #moderneslavernij?

Een klacht indienen is eenvoudig

Mocht u de indruk krijgen dat een overenthousiaste Oranjefan misschien wel is ingehuurd, maar ontbreken de juiste hashtags, dan kunt u daar melding van maken bij de Reclame Code Commissie. Het is niet precies bekend hoeveel klachten er binnenkomen over influencers, maar dat zijn er volgens de commissie niet heel veel. In 2022 deed de commissie zeven keer uitspraak over zo’n klacht. Dat aantal zou weleens rap kunnen groeien, gezien de gevoeligheden met betrekking tot WK-inhakers. Supermarktketen Jumbo kreeg het immers vorige week ook flink voor de kiezen na de blunder met de bouwvakkerpolonaise.

Dat andere landen met een dubieuze reputatie gebruikmaken van trollen om de publieke opinie te beïnvloeden is allang bekend. Maar een trol is meestal een anoniem account en influencers zijn echte mensen die hun schare volgers zelf hebben opgebouwd en daarom meer vertrouwen genieten. Dus misschien heeft de actie van Qatar landen die ook baat kunnen hebben bij het oppoetsen van hun reputatie wel op een idee gebracht. Denk aan Rusland: een foto van een lachende vriendengroep aan de borrel in een knusse bar, voorzien van de hashtags #lekkerstappen #rodeplein #wodka #kremlintoppers #ad #spon.

Of China: een slowmotion filmpje van een knisperend houtvuurtje voorzien van: #kampvuur #buitenleven #Oeigoeren #PrimaventdieXI #ad #spon. Waarschijnlijk ben ik naïef en hebben die landen ook allang een legertje micro-influencers op de been gebracht. Zullen we die dan meteen ook ontmaskeren?