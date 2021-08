Een leeftijdsleugentje om eigen bestwil toont dat je nooit te oud bent voor een frisse start

Op druilerige zomeravonden neemt de behoefte aan feelgood kijkmateriaal toe. De bruisende serie Younger over het maken van een nieuwe start biedt soelaas.

Wie even wil ontsnappen aan de realiteit maakt een zachte landing in de romantische wereld van de serie Younger. Het verhaal begint bij de veertigjarige Liza Miller, die in de penarie zit. Als haar huwelijksboek uit is, haar dochter naar India verhuist en ze erachter komt dat haar ex-man al hun geld heeft vergokt, moet ze op zoek naar een baan om te voorkomen dat ze blut én dakloos raakt. Ze wil zich volledig op het werkende leven storten. Maar aan werk komen blijkt knap lastig: ze is er vijftien jaar tussenuit geweest en de ontwikkelingen zijn hard gegaan.

Na de zoveelste mislukte sollicitatie drinkt ze haar ellende weg in de kroeg. Daar knoopt ene Josh ietwat onhandig een gesprek met haar aan. Na wat geflirt vraagt hij haar nummer. Als Liza reageert dat ze te oud is voor hem, zegt hij: “Kom op, ik ben 26. We zijn toch ongeveer even oud?” Verbaasd vertelt ze dit aan haar beste vriendin Maggie, met wie ze nu samenwoont in Brooklyn.

Maggie krijgt een ingeving: Liza moet zich jonger voordoen om aan een baan te komen. Een metamorfose later (knot uit, haar los, meer make-up, weg mantelpakjes) en jawel: Miller kan door voor een 26-jarige.

Leuk feitje: de actrice die Liza Miller speelt (Sutton Foster) is daadwerkelijk in de veertig, maar gezegend met goede genen en kan inderdaad door voor een twintiger.

De ballen verstand van sociale media

Eenmaal omgetoverd en met een leeftijdsleugentje om eigen bestwil wordt ze aangenomen als assistent van een van de bazen bij de grote boekenuitgeverij Empirical. Nu moet ze er alleen nog voor zorgen dat niemand haar geheim ontdekt. Een van haar taken is namens de uitgeverij twitteren en instagrammen, maar ze heeft natuurlijk de ballen verstand van sociale media. Om niet door de mand te vallen googelt ze: hoe maak je een Twitteraccount aan? Als een collega dat ziet, verzint Liza snel een leugen: dat ze een hele tijd in India heeft gewoond als ontwikkelingswerker en daardoor alle onlineontwikkelingen niet heeft meegekregen.

Ze raakt steeds meer verstrikt in haar web van leugens, maar als kijker raak je elke minuut meer gehecht aan de positieve en charmante Liza Miller, die zelfs haar pittige baas Diana voor zich weet te winnen. Als de uitgeverij onder druk komt te staan – ook in de redelijk fantasierijke wereld van Younger lezen mensen steeds minder – heeft Liza veel ideeën over hoe het publiek kan worden aangesproken.

Younger, seizoen 7

Haar grote passie voor boeken wordt gezien. Ze klimt op als redacteur en uiteindelijk staat ze samen met haar collegavriendin Kelsey (Hilary Duff) bovenaan de ladder als baas van een uitgeverij die gericht is op leesvoer voor millennials.

Bruisend als de geschonken champagne

De serie zit vol gedreven vrouwen die hun dromen najagen. En de altijd onbaatzuchtige Miller is een vrouwensupporter pur sang. Meer dan eens gaat ze opzij, opdat een jongere collega een stap in haar carrière kan maken. Ondertussen blijft de serie net zo bruisend als de champagne die wordt geschonken op al die boekfeestjes die Liza en haar collega’s bijwonen. Door het leven dat Liza opbouwt, heeft ze steeds meer te verliezen als iemand erachter zou komen dat ze liegt over haar leeftijd.

Maar in de kern is de show een hoopvolle verkenning van hoe je op elke leeftijd een nieuwe start kan maken, zowel in de liefde als in werk en vriendschappen. Liza zegt tijdens een diner met een vriend: “Ik ben nu op een punt aangekomen waar het leven me weer kan verrassen”. Niet zo’n verrassing is dat ze uiteindelijk door de mand zal vallen.

Deze zomer verscheen het zevende en laatste seizoen van Younger op Videoland.