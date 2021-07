In mijn oude knipseldoos uit het begin van de jaren negentig vond ik de volgende zin, door mijn vrouw opgeschreven: ‘Het belangrijkste was de landarbeiders die we vonden dat er het slechtst voorstonden’. Het aardige van deze observatie is dat hij een constructie bevat die twintig jaar later ineens in het nieuws kwam, in de taalkundige discussies over het zogeheten Koningslied, dat bij de troonsbestijging van onze huidige koning gecomponeerd werd. Een van de gewraakte regels daarin was namelijk ‘De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier’.

Grammaticaal is ‘de landarbeiders die we vonden dat er het slechtst voorstonden’ precies hetzelfde als ‘de dag die je wist dat zou komen’. Immers ‘die we vonden dat er het slechtst voorstonden’ is een betrekkelijke bijzin, waarin het betrekkelijk voornaamwoord (‘die’) het onderwerp is van een ingebedde bijzin ‘dat er het slechtst voorstonden’.

Op zichzelf is de observatie niet wereldschokkend, want we weten dat dergelijke constructies al eeuwen in onze taal voorkomen (ooit zijn ze wel beschouwd als latinismen). Maar ze zijn zeldzaam, waardoor het toch altijd leuk is om ze in het wild tegen te komen.

Ongrammaticaal

Opmerkelijk in de zin is nog het getal van het werkwoord ‘was’. Moet dat niet ‘waren’ zijn? Immers, ‘de landarbeiders’ lijkt het onderwerp van de zin. Ik denk dat ‘was’ gemotiveerd is vanuit de gedachte dat er niet bedoeld is dat de landarbeiders zelf het belangrijkste waren, maar het feit dat we vonden dat ze er slecht voorstonden.

Ik neig ertoe om dit als ongrammaticaal te beoordelen. Als je het omkeert, wordt het slechter: ‘De landarbeiders die we vonden dat er het slechtst voorstonden, was het belangrijkste’. Toch klinkt de oorspronkelijke zin aanmerkelijk beter. Vermoedelijk speelt hier mee dat je het eerste zinsdeel bij voorkeur als het onderwerp leest.