Een knipoog naar het taalrecht

Humor is een moeilijk te voorspellen vriend. Vrijdag schreef ik over een door mij gemaakte taalfout, waar lezers mij op gewezen hadden. Ik had erkend dat het inderdaad een schending van de taalregels betrof, maar een nader onderzoekje wees ook uit dat de taalfout al meer dan een halve eeuw frequenter was dan de correcte vorm. Dus dacht ik enigszins licht-ironisch en relativerend af te sluiten met ‘Ik maakte mij dus schuldig aan gewoon in plaats van correct taalgebruik’.

Misschien was dat voldoende geweest, maar om te benadrukken dat ik hiermee niet onder de fout probeerde uit te komen zette ik erbij ‘ten onrechte’, waarmee ik aangaf dat ik de regels (‘het recht’) wel degelijk erkende, maar toch ook die schuldvraag enigszins nuanceerde. Prompt kreeg ik een aantal mails van lezers die mij vroegen of je je ook terecht aan iets schuldig kunt maken.

De schoolmeester in mij

Ik merk dat ik bij het bespreken van deze kwestie meteen in de uitlegmodus schiet, en mijn vriend humor heeft een gespannen verhouding met de schoolmeester in mij. Maar het bloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan kan.

Is ‘je ergens ten onrechte aan schuldig maken’ een pleonasme? Is het niet inbegrepen in het woord ‘schuldig’ dat het gaat om iets wat je ten onrechte doet? Dat ligt eraan hoe je de betekenis van die woorden opvat. Er is een strikte opvatting van ‘ten onrechte’ als een schending van het recht, en een strikte opvatting van ‘schuldig maken’ als een daadwerkelijke schuld. Van beide woorden bestaat ook een lossere opvatting, waarbij ‘schuldig maken’ neerkomt op iets wat je achteraf beter niet had kunnen doen, en ‘ten onrechte’ betekent dat je erkent dat iets fout is (volgens een niet nader omschreven normenstelsel).

Als je beide in de losse betekenis opvat kun je er inderdaad een pleonasme in zien. De knipoog was dat ‘ten onrechte’ strikt bedoeld was.