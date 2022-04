Een Judas die je helaas geen seconde beroert

Judas door Internationaal Theater Amsterdam ★★

Judas zou geen laffe verrader zijn, maar de meest toegewijde en voorbeeldige discipel van zijn Meester. Volgens een in Egypte ontdekt evangelie zou hij Jezus namelijk juist op diens uitdrukkelijk verzoek hebben verraden. Dat inspireerde de Britse theatermaker Robert Icke zogezegd tot een Judas als voorstelling over de positieve kant van verraad.

Sinds zijn Oedipus of Kinderen van Nora bij Internationaal Theater Amsterdam weet je hoe fascinerend Icke klassieke verhalen kan herijken. Dat schept verwachtingen. Hier pakt het deels netjes gevolgde paasverhaal dramatisch wat ongelukkiger uit.

Een grauwe bunkerachtige ruimte met links een betonblok als aanrecht en er tegenover een waterplaats met cementemmers roept oude tijden op, maar heeft wel een intercom voor het wachtwoord. Binnen de door de Romeinen beheerste stad verschanst zich hier een klein groepje van zeven overgebleven discipelen, terwijl hun meester zich slechts sporadisch laat zien voor heimelijke een-op-een-gesprekjes.

Niemand weet wat de plannen zijn. Dat veroorzaakt ongemak. Intussen is Judas almaar onderweg van de ene probleemsituatie naar de andere. Ruzie met zijn vrouw Sarah, die hem van liegen en overspel beticht. Gedoe met Maria Magdalena op wie hij verliefd is, maar die wel twee zilverlingen per seksbeurt eist. Moeizame gesprekken met hogepriester Kaiafas, aan wie hij stukje bij beetje de schuilplaats van Jezus en zijn groepje verraadt in ruil voor het verdwenen lichaam van zijn gestorven zoon.

Scène uit Judas. Beeld Fabian Calis

Het is ongetwijfeld allemaal vreselijk tragisch, maar beroert geen seconde enige emotie. Er wordt voortdurend veel, te veel geschreeuwd en geruzied. De apostelen vallen over elkaar heen met conflicten over wapens en wat niet al. Soms komt Jezus even opdagen met wat quasifilosofische metaforen, maar rent ook plots psychotisch tierend rond (erg ondankbare rol voor Jesse Mensah).

De heiligheid is er wel vanaf in deze theaterversie. Het is op het banale af aards geworden, maar vooral ook hoogst verwarrend. Wat is de nieuwe kijk? Als het verraad ter sprake komt, bij het Avondmaal, is dat (voorbestemde) kwaad toch gewoon al geschied? Dat de dertig zilverlingen geen bloedgeld zijn, maar betalingen voor vijftien keer seks werpt uiteindelijk vooral een oubollige blik op de positie van Maria Magdalena. En wat is er toch met die dode zoon?

Zoals het spel met vooroordelen in de Judas (2015) van Lot Vekemans destijds hoofd en hart raakte, zo koud laat je deze met gekunstelde symbolen en citaten aan elkaar geplakte Judas. Bijna zonde van het gedreven spel van Hans Kesting.

