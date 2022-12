Een jaar vol grensoverschrijdingen, en eindelijk wat zelfreflectie

Het is bijna 2023. Waar sluiten we dit “meer dan indringende jaar”, zoals Winfried Baijens het noemde in het Jaaroverzicht NOS Journaal 2022, mee af? Het zegt wel iets dat we inderdaad niet meer weten hoe het jaar begon: met een harde lockdown. Daarop volgde de Russische inval in Oekraïne. 86.000 Oekraïners vluchtten naar Nederland, energieprijzen schoten de lucht in. “Het wereldnieuws raakt ons allemaal dit jaar.”

Dat klinkt bijna ironisch, want het raakt ons altijd natuurlijk. Corona ontstond niet in Lutjebroek. De eerdere bankencrisis kwam niet uit het dorpje America in Noord-Limburg en klimaatverandering komt niet van onze eigen stijgende Noordzee. Het is een versimpeling van de werkelijkheid om het zo te zeggen, maar alla, dit jaar waren we meer dan anders speelbal in grote ontwikkelingen.

‘Ik ben hier’

Dat mensen de verwarming niet aan doen en het financieel niet redden, zoals Baijens hoorde in een Rotterdams buurthuis, is schrijnend. De beelden van die oorlog zijn dat in veelvoud, bijna niet te bekijken. Des te meer trof me de moed van president Zelenski (“Ik ben hier”, prachtige zin) en de wil tot democratie van de bevolking. Dat land behoort tot de Europese waardengemeenschap.

In de oorlog in Oekraïne werden veel inwoners van Boetsja in koelen bloede vermoord.

De wereld raakt ons allemaal - dat zinnetje blijft hangen. Omgekeerd is hetzelfde het geval: Nederland raakt ook anderen, al denken wij nuchtere Nederlanders vaak dat wij het wel goed bedoelen. In dat licht zijn de vele excuses die de regering dit jaar uitsprak mooi. Niet alleen voor het slavernijverleden dus, herinnerde het Jaaroverzicht ons. Premier Rutte sprak zijn “diepe excuses” uit voor het buitensporige Nederlandse geweld in huidig Indonesië. Defensieminister Kajsa Ollongren bood haar deepest apology aan in Srebrenica. Daarop volgde eerherstel voor de Dutchbatters, met hun onmogelijke missie. Gekrenkte zielen kregen eindelijk erkenning.

Kritisch naar binnen kijken

Kijken naar je eigen rol in het geheel is even belangrijk als zeldzaam. Het NOS-overzicht noemde niet alleen het onderzoek van oud-minister Van Rijn naar grensoverschrijdend gedrag bij de NPO, maar ook het externe onderzoek dat er bij NOS Sport komt ‘na tientallen meldingen’. Sinds werknemers zich eindelijk gehoord voelden bij Boos: This is The Voice, kreeg de Volkskrant een verhaal rond met meldingen over DWDD en daarna kwamen daar meldingen binnen van NOS Sport.

Vijftien jaar geleden klonken er al klachten, en die waren vakkundig genegeerd. Stel je voor, zo liet De Gooi- en Eemlander verschillende (voormalige) medewerkers vertellen: terwijl gasten uit de uitzending voorbijliepen, zat zo’n redacteur zichtbaar porno te kijken op de sportredactie. ‘Kwajongensstreken’, vond men. Er waren stalkende eindredacteuren en vrouwen werden uitgekafferd om uitspraakfoutjes. Op een recente redactiebijeenkomst gaf NOS Studio Sport-hoofdredacteur Maarten Nooter toe (in de Volkskrant): “Dat het ’s avonds een andere sfeer is op de redactie dan overdag. Dat het voor vrouwen niet makkelijk is om bij ons op de redactie te zijn. (…) Ik weet wel dat het bij ons niet helemaal oké is.”

Het begint normaal te worden om eens kritisch naar binnen te kijken. Dat is het goede nieuws van 2022. Vaststellen wat misstanden zijn, is het begin van zorgen dat ze niet meer gebeuren. Mooi idee voor 2023.

