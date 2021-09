Een Instagram-account voor Connells kettinkje

Liefst 166.000 volgers heeft @connellschain. Het Instagram-account van Connells ketting verwierf de aanhang in rap tempo nadat het door een fan van de tv-verfilming van Normal People (speciaal van het zilveren kettinkje van held Connell) in het leven werd geroepen toen de serie (nu ook te zien op NPO) voor het eerst werd gestreamd. Je kan zeggen dat Connells ketting (in de roman van Sally Rooney bespot als ‘argos chic’ ofwel goedkope kitsch) zo de doorweekte witte blouse van Colin Firths Mr. Darcy in Pride and Prejudice naar de kroon steekt en misschien ook wel populairder is dan Rachels kapsel in Friends. Al valt dat niet met zekerheid te zeggen gezien dat noch Darcy’s blouse noch Rachels haar ooit een eigen Instagram-account hebben gehad (al kreeg Firth’s Darcy met blouse wel een standbeeld).

Sally Rooney, de schrijver van Normal People, roman én serie, zal er hoe dan ook niks van willen weten, van account noch ketting. In interviews in The New York Times en The Guardian klaagde de Ierse auteur afgelopen week over de roem die ze na 1 miljoen verkochte exemplaren ongevraagd in haar schoot geworpen kreeg en die haar schrijversleven danig onder druk heeft gezet. De last van die roem vormt ook een belangrijk thema in haar nieuwe roman Prachtige wereld waar ben je die volgende week verschijnt. ‘Wie maar een klein beetje van roem proeft en er dan toch nog meer van wil hebben is niet goed snik’, aldus Rooney. De overtuigde marxist vindt het bovendien bizar dat haar inkomen en dat van haar vriend, die wiskundeleraar is, nu zo ver uiteenlopen.

Of Rooney’s rust snel zal weerkeren valt te bezien. The Wall Street Journal berichtte dat vooruitexemplaren van Prachtige wereld waar ben je op eBay werden verkocht voor 200 dollar door lezers die niet tot 7 september konden wachten.