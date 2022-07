Een icoon van de Nederlandse literatuur overleden: ‘Het werk van Remco Campert zal de tand des tijds doorstaan’

Van gewichtigheid en duurdoenerij moest hij weinig hebben. Het liefst schreef hij in eenvoudige taal over het leven van alledag. Vandaar zijn provocerend laagdrempelige titels als Het leven is vurrukkulluk (1961), Tjeempie! of Liesje in Luiletterland (1968) enTot Zoens (1986).

Remco Campert overleed zondagnacht, 92 jaar oud. Zijn veelal autobiografische werk kenmerkt zich door een weemoedige, ironische toon. Het gaat vaak over mislukking, machteloosheid of verdriet, maar de dichter en schrijver hield het licht. “Ik vind het leuk de mensen aan het lachen te maken”, zei hij ooit.

Lees ook het in memoriam van Remco Campert: Soms ving hij de tijdgeest in één zinnetje: ‘Het was seks op het eerste gezicht’.

Suzanne Holtzer was de afgelopen dertig jaar zijn redacteur bij uitgeverij De Bezige Bij. “We werkten een half leven samen”, zegt ze. “Het belang van zijn werk was en is groot. Generaties hebben zijn romans, gedichten en columns gelezen. Dat zullen ze blijven doen, want zijn werk is toegankelijk, grappig en tijdloos. Hij kon een zaal muisstil krijgen met zijn poëzie.”

Remco Campert tijdens de onthulling van een gedicht van hem op de gevel van De Bezige Bij in 2017. Beeld ANP

Bedrieglijke lichtheid

Campert, van ouderdom gestorven, was tot het laatst kraakhelder. Drie jaar geleden bracht hij nog een dichtbundel uit, Mijn dood en ik, waarin hij op lucide wijze de dood in de ogen keek. In die bundel liet hij zien dat het etiket ‘lichtvoetig’, hem vaak opgeplakt, maar ten dele bij hem paste. “Zijn lichtheid was bedrieglijk”, verklaart Holtzer. “Met een paar woorden kon hij iets heel intens en beeldend uitdrukken.”

Dichter Joost Oomen is altijd een fan van Camperts werk geweest, vanwege de lichtheid en het experimentele karakter. “Hij was een van de eerste dichters die ik las. Toen ik mijn debuutroman Het Perenlied schreef, heb ik veel gespiekt in Het leven is vurrukkulluk, want ik wilde net zo vrolijk schrijven als hij.”

Oomen roemt Camperts ‘magische gevoel voor poëzie’. In het gedicht Poëzie is een daad schrijft Campert bijvoorbeeld dat Voltaire pokken had en zichzelf genas door 120 liter limonade te drinken. “Zo’n versregel heeft een enorme poëtische kracht. Het is heel knap als je zulke vreemde elementen met elkaar weet te verbinden zonder dat het wartaal wordt.”

Camperts gedichten zullen de tand des tijds doorstaan, verwacht Oomen. “Maar hemzelf zou dat niet zoveel uitmaken. Ik schrijf voor het nu, zei hij altijd, niet voor de eeuwigheid.”

Lees ook:

Remco Campert (1929-2022) bracht lichtheid in de Nederlandse literatuur

Schrijver Remco Campert veegde alle literaire pretenties weg. Op luchtige toon richtte hij zich vanaf de jaren zestig op een nieuwe generatie lezers. Soms ving hij de tijdgeest in één zinnetje: ‘Het was seks op het eerste gezicht’.

‘Poëzie schrijven is pure liefde’

Ooit naderde Remco Campert de leeftijd van 85. Dat was oud ja, vond hij, maar de schrijver paste zich aan. En zijn letteren waren nog jong.