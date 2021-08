Een hausse is iets heel anders dan een hoos, nog wel dan

‘Na corona een hoos aan vacatures’, kopte Trouw vrijdag. Eerlijk gezegd nam ik op basis daarvan meteen aan dat het artikel zou gaan over de recente opleving in de werkgelegenheid. Maar zo’n opleving, stijging of toename heet – naar Frans voorbeeld – toch echt een hausse. En dat is wat anders dan de wind-, waterhoos of zandhoos die we bij verkorting een hoos noemen.

Dat meteorologische verschijnsel wordt in de krant nooit gespeld als hausse. En hausse in de handelsbetekenis ‘stijging van prijzen of koersen’ wordt ook nooit in de spelling hoos aangetroffen. Maar hausse in de figuurlijke betekenis ‘sterke opleving of stijging’ wordt wel regelmatig als hoos gespeld. In de kranten zijn honderden voorbeelden te vinden van woordgroepen als ‘een hoos aan publiciteit/inbraken/Syriëgangers’ en ‘een hoos van klachten/ kritiek’. Zo werden de combinaties ‘een hoos aan’ en ‘een hoos van’ de afgelopen twee decennia liefst 33 keer in Trouw aangetroffen.

We associëren beide woorden met een opwaartse beweging

Hausse (opleving, stijging) en hoos (wervelwind in de vorm van een slurf die water of zand omhoogvoert) lijken ook wel op elkaar. In hausse hoor je weliswaar de h wat minder en klinkt de s scherper dan in hoos, maar als je beide woorden informeel uitspreekt, klinken ze bijna hetzelfde. Bovendien associëren we beide woorden met een opwaartse beweging. Die overeenkomsten én onze neiging om leenwoorden die veel in de taal van alledag voorkomen te vernederlandsen, zijn ervoor verantwoordelijk dat hausse vaak als hoos wordt geschreven.

Moeten we hoos in die betekenis dan maar accepteren als nevenvorm van hausse? Dat zult u mij op dit moment niet horen propageren. Maar in de toekomst kan dat best veranderen, zeker als hausse in de figuurlijke betekenis (stijging, opleving) ook nog eens standaard dezelfde uitspraak krijgt als de meteorologische term hoos.