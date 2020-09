Een hap van waakhond Lubach in de kuiten van De Jonge heelt niet vanzelf

Hij is maandagochtend trending op Twitter, Arjen Lubach, die zichzelf joker on tv noemt. Het gonst in Nederland van de rentree van ‘Zondag met Lubach’ (VPRO), zeker nu dit twaalfde seizoen misschien wel het laatste wordt. Meteen weer scherp, meteen hard nodig en geen enkel programma trok zondag om 21.30 uur meer kijkers dan de ruim 1,2 miljoen van ZML.

Nu deed Lubach met zijn team weer waar hij zo goed in is en zo spraakmakend van wordt: bijten, lachen, en doorbijten.

Was minister Hugo de Jonge van volksgezondheid afgelopen weken nog weggekomen met losse reacties op nieuws dat de coronatestcapaciteit achterbleef, nu ZML het nieuws van ‘Nieuwsuur’ en onderzoeksjournalistiek platform Follow the Money bij elkaar heeft geharkt en met elkaar in verband gebracht, zal De Jonge zich nog eens flink moeten verantwoorden.

In het kort: testen, testen, testen, dat is cruciaal om het virus te bestrijden en meer vrijheid te hebben. Immers, elke juf die thuis zit te wachten op een test die uiteindelijk negatief is, heeft ook kinderen voor niets thuisgehouden. Maar wat blijkt: in Europa is Nederland nu nog steeds een lage middenmoter in het aantal tests per duizend inwoners: 119 hier tegen wel 541 in Denemarken.

Welk ‘na de crisis’?

Waar Duitsland werkt met grote ‘robotlabs’, bulklaboratoria die snel, goed en goedkoop vele tests afhandelen, wilde Nederland vasthouden aan de ‘mooie en verfijnde’ structuur van vijftig kleine, lokale labs, bleek bij Nieuwsuur. “Want die hebben we na de crisis ook weer nodig”, beargumenteerde De Jonge.

“Dan moet er wel een na de crisis zijn”, fulmineerde Lubach. Hij haalde er een stuk bij van Follow the Money over U-Diagnostics, ook bekend als Het Huisartslab, dat via samenwerking met een groot Duits bulklab vijfduizend extra coronatesten per dag kon uitvoeren. Maar nee, het ministerie van volksgezondheid stelde de eis dat er bij elk lab een Nederlandstalige arts beschikbaar moest zijn om de “interpretatie van de resultaten in het Nederlands te kunnen verzorgen en uitslagen te communiceren met de zorgverleners”.

Geen samenwerking met grote Duitse labs dus.

Het ministerie zal wel koortsachtig bezig zijn

En zo weerde de minister uit misplaatst protectionisme een goedgekeurde partij die grote hoeveelheden tests kon verzorgen, terwijl al die wetenschappers gewoon Engels kunnen spreken onderling. (“Let us know”, had de minister gezegd, als zorgmedewerkers ergens nog niet getest konden worden). In het ergste geval zouden we de kernwoorden in het Duits, positiv of negativ ook heus wel begrijpen.

Helder, simpel, belachelijk, maakt ZML ervan. Het nieuws kabbelde al eerder voorbij, maar als Lubach met de schraper door de week gaat, heb je op zondag het gevoel niets gemist te hebben én alles eindelijk te snappen. Op het departement van Hugo de Jonge zullen ze, neem ik aan, wel koortsachtig bezig zijn met imagoschade en ander testbeleid. Een hap van waakhond Lubach in de kuiten van De Jonge heelt niet vanzelf. Ook niet als die lollig verpakt is in het liedje ‘Let us know’ op Sinatra’s deuntje van ‘Let it snow’.

Overigens, herkent u die blauwe muur met tekst achter Mark Rutte en Hugo de Jonge in de zaal waar ze persconferenties geven? ‘Alleen samen krijgen we corona’, maakt Lubach ervan. Het woord ‘onder controle’ ligt voorlopig even onder de zoden.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.