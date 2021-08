Een goede (of slechte) chemie met elkaar hebben, kan dat eigenlijk wel?

Een lezeres mailt dat ze afgelopen zaterdag geïntrigeerd raakte door een bijschrift in Trouw. Onder een foto van Ploumen en Klaver stond dat die twee ‘een uitstekende chemie’ hebben. Dat ‘klinkt voor geen meter’, schrijft de lezeres, ‘of is het toch correct?’.

Of iets goed of ‘voor geen meter’ klinkt, moet iedereen zelf uitmaken, maar taalkundig gezien is er met het bijschrift niks mis. Al sinds 1999 vermeldt Van Dale dat chemie (letterlijk scheikunde) figuurlijk ‘specifieke reactie tussen bepaalde personen, m.n. aantrekking’ betekent. In het onlinewoordenboek is daar recentelijk het voorbeeld ‘een goede, slechte chemie (met elkaar) hebben’ aan toegevoegd: goed, slecht met elkaar kunnen opschieten.

Ronald Reagans chemistry

Deze figuurlijke betekenis van chemie is rond 1980 in het Nederlands gangbaar geworden. Zo is in een van de vroegste vindplaatsen sprake van ‘chemie tussen president Reagan en Alexander Haig’ (de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken van 1981-1982). Destijds was er in de Engelstalige pers vaker sprake van Reagans chemistry met andere staatshoofden. Het is dan ook aannemelijk dat de figuurlijke betekenis van chemie onder invloed van het Engels ingeburgerd is in onze taal.

In het Engels is de figuurlijke betekenis ouder. In een verhaal van de Britse schrijfster George Eliot uit 1876 is al sprake van spiritual chemistry (geestelijke chemie) tussen stervelingen: een onverklaarbare, ‘instinctieve aantrekkingskracht tussen twee of meer mensen’, zoals de Oxford English Dictionary het omschrijft.

Dat woordenboek vermeldt ‘mysterieuze werking of kracht’ als overkoepelende figuurlijke betekenis van chemistry en zoekt de oorsprong daarvan in de alchemie, de oervorm van chemie, waarbij gepoogd werd uit onedel materiaal goud of levenselixer te bereiden. Die handeling is onverklaarbaar en omhuld met geheimzinnigheid, net als de aantrekkingskracht tussen mensen.