Een gameverslaafd kind komt waarschijnlijk iets tekort (ik kan het weten)

Mijn vriendin kwam laatst thuis van de pedicure. Het is een vast ritueel, ze gaat iedere paar weken en praat dan over van alles met de voetverzorgster. Deze keer vertelde die dat ze zich geen raad meer wist met haar zoon. Hij wil niks anders dan videogames spelen.

De zoon zat in groep acht tijdens het eerste coronajaar. Daardoor kon hij geen fysiek afscheid nemen van zijn basisschool, en ook niet in levenden lijve beginnen op de middelbare. Ondertussen verhuisde het gezin naar een nieuwe stad, waar hij zich niet thuis voelt. “Ik heb geen beste vriend en niemand die me echt begrijpt”, zei hij laatst tegen zijn moeder.

Gamen is zijn ontsnapping. Hij is zo verslaafd dat zijn moeder laatst zijn computer afpakte, wat natuurlijk tot ruzie leidde. Ondertussen hollen zijn schoolprestaties achteruit, terwijl hij − volgens mijn vriendin, die verstand heeft van dit soort dingen − ‘duidelijk rete-intelligent is’. Zijn moeder begrijpt er niks van. Ik herken mezelf erin.

Ik zat ook continu te gamen

Ik snakte ook naar een wereld om in op te gaan, want gepest op de basisschool en een outsider op het witte, welvarende zelfstandige gymnasium. Games waren een aanzienlijk leukere afleiding dan huiswerk. In feite zijn games net zo moeilijk en repetitief, maar ze geven je een spannende missie en belonen je direct wanneer je het goed doet.

En dan heb ik het belangrijkste nog niet genoemd. In het begin begreep de pedicure niet waarom haar zoon erop stond om in zijn eentje achter de computer te zitten als hij vrienden tekort kwam. Maar toen legde hij uit waarom hij speelde tot midden in de nacht: hij wilde zijn team niet in de steek laten.

De jongen had wel degelijk vrienden, maar hij kende ze alleen via het spel dat ze samen speelden. Op school heb je je vrienden niet voor het uitkiezen, maar online kan je overal ter wereld gelijkgestemden vinden. Welk buitenbeentje zou daar géén gebruik van maken?

Ik ben jaloers. Toen ik zo oud was als deze jongen had ik geen games die ik online met anderen kon spelen. Op de basisschool had ik wel vaak kinderen over de vloer om met z’n tweeën of drieën op één apparaat te spelen, maar de rijke koophuiskinderen van het gym durfde ik niet uit te nodigen in onze afgeragde sociale huurflat. Dus speelde ik verder in m’n uppie.

Ontwikkelaars begrijpen onze behoeften

Gameverslaving bestaat, en soms moet je de computer afpakken. Maar het is ook goed om te begrijpen wat games aantrekkelijk maakt. In hun missie om zoveel mogelijk spellen te verkopen, hebben de makers veel geleerd over waar mensen behoefte aan hebben.

We hebben behoefte aan uitdaging, die nog wel behapbaar is. Aan positieve bekrachtiging, net zoals je leert op puppycursus. Aan een doel − ik vond kansberekening zinloos op school, maar toen ik in mijn quarter life crisis-pokerfase zat, waren mijn grafische rekenmachine en ik onafscheidelijk. En we hebben behoefte aan vrienden die ons waarderen.

Het is geen hogere wiskunde. Al kan een goede game je zelfs dat effectief bijbrengen. Daar kan het onderwijs nog wat van leren.