Een fraai Wagneriaans avontuur gespeeld met jeugdige overmoed door het Nederlands Studenten Orkest

Een paar uur voor het Wagner-concert van het Nederlands Studenten Orkest (NSO) kwam er nog een mailtje binnen. Dat het verstandig was een kussentje mee te nemen. De stoelen in Topsportcentrum Almere Poort zijn nogal hard, en vanwege de coronamaatregelen moesten we er circa twee uur, zonder pauze, op blijven zitten.

Uiteraard heel attent van die studenten, die werkelijk alles tot in de puntjes geregeld hadden. Maar wel wat onwagneriaans. Want in het door Wagner zelf ontworpen Festspielhaus in Bayreuth zijn de stoelen ook hard en oncomfortabel. Bewust zo gedaan, volgens de componist, opdat de bezoeker van Der Ring des Nibelungen niet lui in de zetel wegzakt, maar actief en met aandacht de verrichtingen in de orkestbak en op de bühne blijft volgen.

Zo spartaans werd het in Almere dus niet, ook al zit het NSO na een quarantaine al weken in een veilige bubbel, met dagelijkse zelftests. Na het concert vrijdagavond, het eerste van acht, was contact met vrienden en familie dus strikt verboden.

Zestien uur muziek terugbrengen tot één uur

Het is elk jaar weer verbluffend welk niveau dit ad-hocorkest vol amateurs weet te bereiken. Dit jaar werd onder de strakke en enthousiasmerende leiding van dirigent Frans-Aert Burghgraef dus het grote Ring des Nibelungen-epos van Wagner onder handen genomen. In de orkestrale bewerking die Henk de Vlieger in 1992 maakte voor het Radio Filharmonisch Orkest en Edo de Waart.

Zestien uur muziek terugbrengen tot één uur stelt je vast voor duivelse dilemma’s. De Vlieger slaagde er goed in, en zijn The Ring - an Orchestral Adventure is een wereldwijd succes.

De studenten speelden de partituur met gretigheid en jeugdige overmoed. Walhalla, de aambeelden in Nibelheim, de Rijn en de rit van de Walküren, de treurmars bij de dood van Siegfried, het klonk allemaal even overtuigend. En wat zal er hard gewerkt zijn aan die ijle en hoge vioolpassages in Brünnhildes Erwachen. Chapeau! En dat alles verfraaid door de omringende en verrassende lichtkunst van Teus van der Stelt.

Een slimme toegift met ritmisch stuiterende basketballen

Geen solisten in de louter orkestrale Wagner dus, maar wel in het opdrachtwerk dat Thomas van Dun voor het NSO schreef. In Transit heet zijn slagwerkconcert waarin Dominique Vleeshouwers, winnaar de Nederlandse Muziekprijs, in z’n eentje voor wel drie solisten speelde.

Virtuoos en snel wisselend tussen koebellen, gongs, vibrafoon en steeldrums werd hier een fraai geconstrueerde muziekwereld opgeroepen. Een aambeeld was er dan weer niet, al was dat gezien de muziek van Wagner wel toepasselijk geweest.

Wagner was in Van Duns prachtige partituur trouwens soms mooi dichtbij, evenals John Adams, en dat is een compliment. Van Dun laat zijn solist een meanderend motief van negen noten spelen op koebellen, en dat motief komt in de 25 minuten dat het stuk duurt steeds terug, al dan niet met een paar extra noten uitgebreid. Mooi bindmiddel.

Even feestelijk als hilarisch

Vleeshouwers gaf met de vijf slagwerkers van het NSO een slimme toegift met ritmisch stuiterende basketballen, een verwijzing naar wat er in de Almeerse sporthal meestal te zien is. Jammer dat geen van de vijf ballen uiteindelijk doel trof, maar leuk was het wel. Evenals de toegift na De Ring.

Er verschenen Olympische ringen in het orkest, en studenten en dirigent verkleedden zich bliksemsnel om Howard Shore’s filmmuziek van The Lord of the Rings te spelen. Zoals altijd bij het NSO was die toegift even feestelijk als hilarisch.

Er zijn nog concerten op 10, 11, 13, 14 en 15 augustus in het Topsportcentrum Almere Poort. Info: www.nso.nl

