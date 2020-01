Een film over pedofilie? Dat is natuurlijk voer voor debat

De Vlaamse regisseuse Patrice Toye, moeder van twee dochters, had nooit gedacht dat ze een film zou maken met een pedofiele hoofdpersoon. Tot ze enkele jaren terug gegrepen werd door 'Muidhond', de roman van Inge Schilperoord. "Ik las over een jongen die strijdt tegen zijn eigen natuur, en dat raakte me heel erg", aldus Toye eerder deze week op het Filmfestival van Rotterdam waar de internationale première van haar film plaatsvond.

En ja, haar producent moest best even slikken, toen ze met het idee voor de film aankwam. Pedofilie en pedoseksualiteit zijn bepaald geen alledaagse onderwerpen voor een speelfilm. Maar de doorslag gaf de genuanceerde vertelling vanuit het perspectief van een jongeman die zelf vreselijk lijdt onder zijn seksuele voorkeur en die een angstig, geïsoleerd bestaan leidt.

Patrice Toye

Nuance was ook het woord dat veelvuldig terugkeerde in het debat dat maandagavond plaatsvond naar aanleiding van de film. Gespreksleider Linda Duits zei de discussie voor de zekerheid maar niet op Twitter te hebben aangekondigd. Duits publiceert als sociaal wetenschapper over alle vormen van seksualiteit en schreef vorig jaar in Het Parool een column onder de titel 'Alle uitsluiting is slecht, ook die van pedofielen'. "En toen brak de hel los", aldus Duits. "Ik werd bedreigd, en niet alleen door anonieme gekkies." Terwijl ook zij, precies zoals Schilperoord en Toye, de nuance zocht, door het verschil aan te geven tussen pedofilie, pedoseksualiteit en kindermisbruik.

"Vaak worden die dingen op een hoop gegooid", aldus forensisch psycholoog Jules Mulder die afgelopen jaar het boek 'Pedofielen en Misbruikplegers' publiceerde en die ook aanschoof bij het debat. Volgens Mulder voelt een pedofiel zich aangetrokken tot kinderen onder de twaalf, dertien jaar. Een pedoseksueel heeft daadwerkelijk contact met kinderen. Iets minder dan 1 procent van de mannelijke bevolking heeft een sterke pedofiele voorkeur. In Nederland zijn dat circa 50.000 mannen. Een kwart daarvan gaat over tot handeling. Er is dan volgens Mulder sprake van een pedofiele stoornis.

Mulder: “Wat boek en film goed weergeven, is dat je wel een voorkeur kunt hebben, maar dat dat niet betekent dat je een slecht mens bent. Onder pedofielen zijn bijvoorbeeld veel suïcidale neigingen. De meesten vinden het heel moeilijk om met hun voorkeur te leven." Ook veelbekroond schrijver Ted van Lieshout zei de maatschappij over het algemeen te rabiaat te vinden als het over het onderwerp pedofilie gaat. Van Lieshout publiceerde in 2012 het autobiografische boek 'Mijn Meneer' over zijn ervaringen als elfjarig jongetje met een volwassen man. In tegenstelling tot wat je vaak hoort, zei Van Lieshout zich niet misbruikt te hebben gevoeld. "Ik heb het er wel moeilijk mee gehad, maar ik voelde me op dat moment ook omringd met aandacht en warmte."

Een luikje openzetten in het hoofd, dat wil Patrice Toye met haar verfilming van Muidhond bereiken, zei ze, en dat was ook de insteek van het debat in Rotterdam. Praten helpt om te begrijpen, luidde de conclusie. Een boek lezen en een film kijken ook.

'Muidhond' is deze week te zien op het Filmfestival van Rotterdam, en gaat donderdag in première in de bioscoop.

Lees ook:

Recensie: Muidhond is een integer relaas over de mens achter het monster