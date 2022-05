Een femcel wil geen toilet zijn voor de ejaculatie van een man

De incel is sinds enkele jaren een bekend onderdeel van de internetcultuur: onvrijwillig seksloze mannen (involuntarily celibate) die hun toestand wijten aan vrouwen en daar heel naar van gaan doen. Ze trollen, wisselen vreemde ideeën uit, en verheerlijken figuren als Elliot Rodger. Die vermoordde in 2014 zichzelf en zes anderen, en liet een YouTube-filmpje achter met plannen om de vrouwen te straffen die hem afwezen. Hoewel incels over het algemeen niet heel dol op zichzelf zijn, menen ze wel recht op seks te hebben en vinden ze dat seks door de overheid geherdistribueerd dient te worden.

Er bestaat ook een vrouwelijke variant, de femcel. In 2018 verschenen de eerste subreddits (groepen op sociale nieuwswebsite Reddit) waarin vrouwen samenkwamen die zich als zodanig identificeren. Deze kleine niche is in vier jaar ver genoeg de mainstream ingewandeld voor de Engelse Metro om 2022 uit te roepen als ‘het jaar van de femcel’.

‘Alsof je een toilet bent’

Zoals vaker is de vrouwelijke versie in de kern heel anders dan het mannelijke voorbeeld waarnaar wordt verwezen (en dat we veel eerder zagen staan). De femcel is minder politiek en minder gewelddadig, en deels ook een reactie op wat de incel belichaamt: femcels wijten hun gebrek aan romantische relaties aan een giftig mengsel van hedendaagse misogynie en onmogelijke schoonheidsstandaarden.

Volgens de logica van een incel, kan een femcel niet eens bestaan – incels geloven dat seks voor iedere vrouw een keuze is. Maar het gaat femcels om meer dan de seksuele handeling. Ze betreuren het dat ze geen aangename, romantische ervaring kunnen hebben vanwege een tekortschietend uiterlijk. Dat lossen ze niet op door ‘iemand te zijn waarin een man wil ejaculeren’, zei een femcel tegen de Amerikaanse Elle. ‘Alsof je een toilet bent. Dat is een heel ontmenselijkende ervaring.’ Femcels eisen geen seks, maar zijn erop gericht het romantisch gemis een plek te geven.

Of om te proberen er wat aan te doen, middels make-up en chirurgie. Zo is een belangrijke femcel-subreddit ‘100% gericht op het verbeteren van schoonheid, aantrekkelijkheid en allure’. Niet-femcels die hier een graantje van de tips meepikken of bemoedigend proberen te zijn, worden door de moderator op hun plek gezet: ‘Luister niet naar vrouwen die zeggen dat je ‘mooi bent zoals je bent’, zij liegen en staan niet aan jouw kant’. Femcels houden niet van ‘Stacy’s’, zoals ze conventioneel aantrekkelijke vrouwen noemen.

Een leven als ‘Stacy’ is niet voor iedereen weggelegd

Dat klinkt allemaal wat militair en overdreven, maar volgens mij legt de femcel een belangrijk pijnpunt van onze cultuur bloot. Net als bij mannelijke onvrijwillig celibatairen, wringt bij deze vrouwen de culturele verwachting van wat een vrouw is: seksueel aantrekkelijk, en in staat dat kapitaal in te zetten. Met als hoofdprijs de romantische liefde die hun is voorgehouden als de basis van een succesvol en gelukkig leven.

Met de adaptatie van de #femcel op TikTok en andere sociale media, wordt haar centrale probleem gereduceerd tot een stereotype. Daar zien we een loner die haar kamer niet opruimt en luistert naar Lana Del Rey. Tot ergernis van echte femcels, natuurlijk. Maar zo introduceert de hashtag ook het idee dat een leven als Stacy niet voor iedereen is weggelegd – en misschien een nieuw beeld van wat een vrouw zou moeten zijn.