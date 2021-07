Een evenwichtsziekte schudde muzikant Anne Soldaat (56) wakker: ‘Vloek met zonnige zijde’

Hij is 56 en eindelijk gelukkig, vertelt muzikant Anne Soldaat tijdens een concertje in een Utrechtse tuin. Wat zijn levensgeluk bepaalt? “Ik roep weleens: mijn grootste prestatie is dat ik muziek maak. En dan vooral dat ik doe wat ik leuk vind. Ja! Dat vind ik met terugwerkende kracht best wel knap.”

Anne Soldaat is met name bekend als gitarist van rockband Daryll-Ann, die in de jaren negentig furore maakte in Nederland en Groot-Brittannië. Na het uiteenvallen van de groep in 2004 ontpopte hij zich tot soloartiest. En hij is de rechterhand van Tim Knol, als producer, maar vooral als begenadigd gitarist. Hij geeft zijn elektrische gitaar een compleet eigen signatuur, een stem die in elke noot doorklinkt.

In zijn solowerk laat de 56-jarige muzikant horen ook over een fijne zangstem te beschikken. Op zijn vijfde soloplaat Facts & Fears, gisteren uitgekomen, blijft hij bij zijn leest, muziek gestoeld op de jaren zestig en zeventig. Je hoort een paar smaakvolle referenties terug op de plaat, aan Neil Young bijvoorbeeld, in I Was Lost. Of neem You’re Hard To Find: vintage The Kinks. En in Suffer Silently wilde hij toe naar de sound van Creedence Clearwater Revival, een van zijn ‘all time favorite bands’.

‘Ik ben een teletijdmachine’

“Ja, de jaren zestig en zeventig… ik ben een soort teletijdmachine, ik speel de muziek die me van jongs af aan bewogen en geraakt heeft. Dan ben je toch min of meer tot die tijd veroordeeld. Maar dat is helemaal niet erg hoor, haha. Er zijn genoeg mensen die op dezelfde golflengte zitten.”

Dan begint het te regenen. Anne Soldaat pakt snel zijn voor het publiek uitgestalde elpees en cd’s in een oude koffer. Kijk, zegt hij, wijzend op een baksteen van een boek dat ook in de kist ligt. Het is de nieuwe biografie van schrijver Nescio. “Die heb ik van mijn dochter gekregen voor vaderdag. Heel lief. Hier zat ik echt op te wachten.”

“Als je kijkt naar het hele levensverhaal van die man… Nescio werd totaal verscheurd door wat hij zelf ‘het dal der plichten’ noemde én zijn kunstenaarschap. Hij was een hemelbestormer. Een titaantje, hè. Een idealist ook. Hij had de schurft aan de maatschappij en al die heren in nette pakken. Maar ja, zelf zat hij ook dertig jaar van zijn leven bij de Holland-Bombay Trading Company op kantoor, terwijl hij naar buiten keek en de bomen zag en dacht: oh my God, ik wil dood. Nee, maar écht.”

Innerlijk verscheurd

Lang was Soldaat ook zo innerlijk verscheurd. “Ik ben lang blijven hangen in dingen waarvan ik dacht dat ik ze moest doen.” Zoals hij op zijn eigen website schrijft: “In een vorig leven studeerde Soldaat chemie en milieukunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam, was hij persvoorlichter aan die universiteit en werkte hij freelance als wetenschapsjournalist.” Maar het liefst bestormde hij natuurlijk als een titaantje de hemel met zijn band Daryll-Ann.

Een ziekte zorgde voor een ‘wake-up-call’, een duw in de rug om helemaal voor de muziek te gaan en te stoppen met zijn werk. In 2004 kreeg hij te kampen met een evenwichtsaandoening, de ziekte van Ménière. Tijdens de aanvallen voelde het alsof hij zeeziek was.

Anne Soldaat: ‘Ik hoop dat mijn oeuvre dezelfde vlucht mag nemen na mijn dood als bij Nescio is gebeurd.’ Beeld Koen Verheijden

“Ik wist nooit wanneer het kon toeslaan. Ik heb een paar keer gehad dat ik in de trein zat. Kwamen we het station binnen. Iedereen dacht dat ik stomdronken was. Ik weet nog dat ik me vasthield aan bankjes en prullenbakken en zo naar huis ben gestrompeld. En dan daarna acht uur op bed liggen in het donker; hoe stiller ik lag, hoe minder ik hoefde te kotsen. Echt, oh my God.

“Het is een beetje een huis-tuin-en-keuken-theorie dat ik die ziekte over mezelf heb afgeroepen. Hoe? Nou, door te veel stress. Ik was veel te druk, in mezelf gekeerd, ik wilde alles goed doen; bij Daryll-Ann, op mijn werk. We gingen dat jaar met Daryll-Ann uit elkaar. Daar kon ik niet mee omgaan, die hele sfeer, die spanningen. En ik had ook net een dochter gekregen, dat waren ingrijpende gebeurtenissen. Ik raakte geblokkeerd. Daar bedoel ik mee dat ik niet mijn werkelijke zelf de ruimte gaf.

Een kapot linkeroor

“Die aanvallen zijn wel verleden tijd gelukkig, ze zijn rond 2012 verdwenen, de ziekte kent een fade-out. Het enige wat ik eraan heb overgehouden is blijvende gehoorschade, een kapot linkeroor. Links hoor ik niks meer.

“Ja, die Ménière is een vloek geweest, maar heeft ook een zonnige zijde, hoor. Ik ben acuut gestopt met roken, met blowen. Ik ben ook flink gaan sporten, hardlopen, dat is super goed geweest.”

Sindsdien richtte hij zich volledig op de muziek. Toch duurde het zes jaar voor het akoestische album uit 2015 Talks Little, Kills Many een opvolger kreeg. Niet dat Soldaat stil zat. Hij schreef een soundtrack voor de documentaire All You Need Is Me. Hij toerde door Nederland met Yorick van Norden. En hij produceerde platen van Tim Knol en Clean Pete.

Soldaat zit nooit verlegen om muzikale ideeën . “Eigenlijk heb ik tijd tekort. Ik heb na Facts & Fears nog een plaat op de plank liggen. Ik moet alleen de teksten nog schrijven. Maar de basistracks zijn er al. Deze plaat wordt meer funky, meer soul. Een beetje een departure van de sixties. Oh well, als ik het iemand laat horen, dan zegt ie: ‘Oh, nou, eigenlijk weer Anne Soldaat, hè’. En dan ben ik heel teleurgesteld, haha, want ik denk dat ik een enorm zijpad neem. Ik vind het zelf wel te gek.” Hij grinnikt. “Ja, uiteraard, ik ben heel blij met mezelf.”

Dan serieus. “Ik meen het als ik zeg dat het vanaf dit 56ste levensjaar – of 57ste moet ik zeggen – alleen maar een stijgende lijn is. Ik ben gelukkiger dan ooit.

Niet gezond bezig

“Niet alleen tijdens die Ménière, maar ook toen ik studeerde: ik was niet gelukkig, niet gezond bezig. En toen had ik dat allemaal niet zo door, misschien. Nu zie ik dat beter. Nu denk ik: wat was je aan het doen? Ik zag helemaal geen mensen, ik had totaal geen klankbord. Wat ik wel deed? Heel veel gitaar spelen. En blowen ook, ja, dat is waar, haha. En dan ook nog studeren.

“Maar als ik terugblik, vind ik het wel jammer dat ik niet eerder de assertiviteit, dat rebelse had om te zeggen: pfff, wie gaat er nou studeren als je eigenlijk muzikant wilt worden. Die zeven jaar scheikunde… kun je nagaan wat voor gitarist ik was geweest als ik zeven jaar gitaar had gespeeld, dat denk ik weleens.

“En ik vind het ook wel jammer dat ik nooit echt zang heb gestudeerd. Ik ben niet de beste zanger. Ik ben natuurlijk een gitarist die ook zo nodig moet zingen, zo noem ik mezelf altijd.

“Maar ik weet wel goed wat ik wil. Je doet tien zangopnames, en de beste pak je. Ik kan het niet in één keer. Neem Douwe Bob, die knalt zo’n nummer erop en dan zegt iedereen: we hebben ’m.

“Maar ik word heel blij als ik weer een avond gezongen heb. Ja, in die zin ben ik iets beter af dan Nescio. Hoewel...” Hij lacht. “Ik hoop dat mijn oeuvre dezelfde vlucht mag nemen na mijn dood als bij Nescio is gebeurd.”

