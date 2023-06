Een duurzame cultuursector is meer dan een strijkorkestje op de Titanic

Kunstenaars en artiesten vragen geregeld aandacht voor het lot van de aarde, maar de sector waarin zij werken heeft duurzaamheid ‘vaak niet hoog en permanent op de agenda’, stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat woensdag is gepubliceerd.

Dat moet veranderen, vindt de Raad. Omdat er nu eenmaal wet- en regelgeving is die Nederland verplicht om klimaatmaatregelen te nemen. Omdat niet-duurzaam werken (te) duur is, denk aan de brandstofprijzen. En omdat klimaatneutraal en circulair werken nu eenmaal de manier is om de aarde te beschermen.

Mentale weerstand

Maar juist voor dat laatste argument blijkt niet iedereen gevoelig. De Raad schrijft: ‘Net als overal speelt mentale weerstand ongetwijfeld een rol. Uitspraken als ‘Een duurzame wereld is toch niet haalbaar’ en ‘Een duurzame cultuursector is als een strijkorkestje op de Titanic’ spreken voor zich.’

Deze woorden staan haaks op een bericht dat de culturele en creatieve sector eerder deze week uitbracht. Daarin presenteerde zij een nieuw kennisplatform om duurzamer te gaan werken. Want: ‘Er wordt grote urgentie en verantwoordelijkheid gevoeld voor verduurzaming’. Die houding kwam de Raad voor Cultuur ook tegen. Over het algemeen ontbreekt het niet aan motivatie om duurzamer te werken, stelt de Raad, alleen volgt er geregeld een ‘maar’.

Over de markt waarin theaters en kunstenaars werken bijvoorbeeld. Die vraagt nu eenmaal om nieuwe producties, om meer aandacht te trekken, en zo dus meer publiek. Terwijl nieuw niet altijd de meest duurzame keuze is. Daarbij hebben kunstenaars de innerlijke drang iets nieuws te produceren, ziet de Raad. ‘Een maker wil altijd scheppen, een volgend werk maken. En dat volgende werk, die volgende presentatie, is bij voorkeur nieuw.’ Hergebruik van bijvoorbeeld tentoonstellingsbouw, decors en kostuums komt zeker voor, schrijft de Raad, maar is geen gemeengoed.

Aan de subsidieknop draaien

De Raad adviseert landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden actiever de duurzaamheid in de cultuursector aan te jagen. ‘Koplopers gaan zelf wel, het peloton komt pas in beweging als het moet’, zo is te lezen in het advies. Wil de grote groep niet, dan kan de overheid altijd aan de subsidieknop draaien. Een deel van de kunstenaars en instellingen is immers afhankelijk van overheidsgeld. Daar kan de overheid voorwaarden aan verbinden.

Het peloton waar de Raad over spreekt, is vaak wel van goede wil, maar mist de financiële middelen en weet ook niet hoe het duurzamer kan werken. De overheid zal volgens de Raad dan ook moeten bijspringen, zodat de cultuursector de duurzame omslag kan maken. Wat ook helpt, is een ‘transitieatelier’ waarin goede voorbeelden uit de sector samenkomen zodat anderen daaruit lessen kunnen trekken.

Into The Great Wide Open is zo’n goed voorbeeld. Dat popfestival wordt elk jaar eind augustus gehouden op Vlieland, grotendeels een Natura 2000-gebied. Daar waren vorig jaar alle bekers, servies en bestek volledig herbruikbaar. Ook krijgen bezoekers die fossielvrij naar het festival reizen 7,50 euro korting. Festivals zijn sowieso al langer bezig met duurzaamheid omdat regels hen daartoe dwingen. Zo zijn plastic bekers en wegwerpservies vanaf volgend jaar niet langer toegestaan.

