Een bestseller schrijven over de menopauze, het kan echt (en er valt bij te lachen)

Misschien moet je wel een bekende komiek zijn om van een boek over de overgang een bestseller te maken. Het lukte Maike Meijer, bekend als schrijver en actrice van de komische tv-serie Toren C. Eind vorig jaar gaf zij in eigen beheer Wen er maar aan uit. Een grotendeels autobiografisch verslag van een moeilijke periode, opgevrolijkt met overdreven tekeningen van wat er zoal gebeurt in het leven van een menopauzale vrouw.

De elfde druk is net uit, waarmee de 85.000 is gehaald. Hoe is het mogelijk van opvliegers en een dunnere vaginawand een bestseller te maken? “Het raakt toch heel veel mensen, vrouwen en mannen. Iedereen heeft wel een vriendin of moeder die in de overgang komt. En het is meer dan dat, het boek gaat ook over ouder worden”, zegt Meijer. Pagina na pagina neemt zij zichzelf op de korrel, een oudere actrice die vernederende audities moet afleggen, kampt met afnemend libido, en een puberzoon. Echtgenoot Koos komt er evenmin florissant vanaf met zijn verslaving aan Bastognekoeken en kaler wordende hoofd.

Op zoek naar de pijn van geflopte audities

De grappen fluctueren tussen vrolijk en grof. “Uniek aan dit boek is mijn humor, die is schurend, op de rand. Als het daarvan te ver af is, krijg je Donald Duck. Er zijn allerlei zelfhulpboeken over menopauze, medicijnen en depressies. Mijn humor houdt je een spiegel voor. Lachen is heel bevrijdend, en ook een medicijn. Ik vind het leuk om te zoeken naar de pijn, vooral van mezelf en daarover te schrijven. In de pijn zit de lach. Zo’n auditie is verschrikkelijk. De oudere rollen worden door steeds jongere vrouwen gespeeld. Straks krijg je Carice van Houten als oma, zij staat voor de eeuwige jeugd. Die geflopte audities ben ik van me af gaan schrijven. Als je het leuk navertelt, is succes verzekerd.”

Volgens ‘provocatief’ psycholoog Freek Sarink is humor antigif. “Lachen over de menopauze kan zeker helpen om een nieuw perspectief te geven, je eigen problemen te relativeren. Bij de overgang spelen herkenbare taboes en schaamte mee. Iedereen denkt aan seks, maar erover praten is een ander ding. Lachen om jezelf is ook veiliger via het verhaal van een ander. Als Meijer in haar boek verminderde lust of angst beschrijft, spreekt dat aan. Als scriptschrijver snapt zij heel goed hoe je zoiets spannend brengt.”

Deel van het succes is dat de actrice/schrijfsters/komiek goed haar PR voert. Paulien Cornelisse, Hanneke Groenteman, Hugo Borst en Ilse Warringa geven commentaar op de buitenkant. “Het was heel spannend om hen te vragen wat ze er echt van vonden. Fantastisch dat zij zo enthousiast waren. Mede daardoor is het boek zichzelf gaan verkopen.” Elke dag krijgt Meijer positieve reacties op Instagram of Facebook. “Volkomen onbekenden schrijven dat het hen helpt. Net waren er wat BN’ers enthousiast, Fred van Leer, Wendy van Dijk, Natasja Fröger. Dat zie je direct in de verkoop.”

Het taboe op de menopauze

Gynaecoloog Dorenda van Dijken startte bij het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam jaren geleden een menopauzepoli om vrouwen bij te staan. Net als Meijer ijvert zij om het taboe op de overgang te doorbreken. Van Dijken schreef mee aan een Kamermotie over menopauze op de werkvloer en een richtlijn voor bedrijfsartsen. Wat vindt zij van het boek? “Ik heb het in huis maar nog niet gelezen, moet ik opbiechten. Humor is altijd goed, maar wij willen bereiken dat klachten serieus genomen worden. Je moet het niet belachelijk maken. Er is gelukkig meer aandacht voor dit onderwerp, maar daarmee doemen ook zogenaamde experts op, die ontdekt hebben dat er geld te verdienen is.”

Meijer zegt dat nog niemand haar vertelde dat zij de overgang belachelijk maakt. “Ik heb zelf een depressie en een burn-out gehad door de menopauze. Daar heb je therapie voor. Mijn manier om ermee om te gaan is humor.”

Gynaecoloog Van Dijken neemt het boek mee op vakantie. Meijer: “Ik hoor heel graag wat zij ervan vindt.”

