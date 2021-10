Een beetje rapper heeft tegenwoordig een documentaire

Ronnie Flex heeft een nieuwe docusoap op Videoland. Eerder verschenen al documentaires van hem, Boef, Famke Louise en andere rappers. Het zijn bepaald geen gelikte portretten.

Ronnie Flex kijkt naar foto’s van de echo van z’n tweede kind. Hij praat met zijn vriendin Demi de Boer (dochter van Ronald) over de inrichting van de kinderkamers. Hij speculeert over de topvoetballer die het kindje zou kunnen worden. Vrolijkheid domineert in de eerste aflevering van de nieuwe realityserie Voor Altijd Samen, die sinds donderdag op Videoland staat. Geen wonder, na de zware documentaire van vorig jaar.

Want daarin worstelde Ronell Plasschaert, zoals de rapper echt heet, nog met een serieuze wietverslaving. Je zag hem high – joint in z’n hand – zeggen dat hij toch echt wilde stoppen. “Je ziet me een jaar lang slecht gaan”, zei hij later zelf over De vlucht van Ronnie (NPO 2020). “Ik vond ’m heavy, man. Ik wil ’m niet meer zien.”

Met inmiddels twee documentaires en de nieuwe docusoap, is Plasschaert een trendsetter. Want anno 2021 hebben de grootste rappers van Nederland bijna allemaal hun eigen docu’s. Op Videoland vind je series over Boef, Bizzey, Famke Louise en binnenkort Ali B. En rapper Snelle mag zich de eerste Nederlandse artiest met een Netflix-docu noemen.

Een beetje cynicus zou zeggen dat het doodgewone marketingmiddelen zijn. Die van Snelle droeg dezelfde titel als het openingslied van zijn kort daarvoor verschenen album. En Ronnie Flex bracht in augustus nog een plaat uit die net als zijn serie Voor Altijd Samen heet. Maar ja, een interview in de krant is voor artiesten ook marketing. En de ene docu is de andere niet.

Wel valt het op hoeveel rapperdocu’s in coronajaar 2020 verschenen. Artiesten zagen het waarschijnlijk als goede manier om de band met fans te onderhouden in een tijd zonder optredens. Maar hoe handig die timing ook was, dat kan niet de enige reden zijn voor deze kleine hausse. Daarvoor zijn er teveel docu’s verschenen of gefilmd in het jaar vóórdat de pandemie losbrak.

Keerzijde van succes

Opvallende overeenkomst is dat het geen gelikte portretten zijn. Ondanks alle nummer 1-hits, gaan de levens van deze artiesten niet over rozen. Neem Famke Louise die tijdens een repetitie begint te huilen en als een kind “Ik wíl dit niet meer”, snikt tegen haar manager. Of Bizzey en Snelle die er niet tegen kunnen onder een vergrootglas te leven. En het destructieve drugsgebruik van Boef en Ronnie. Telkens zien we de keerzijde van het succes.

Nu zouden rappers ook niet erg rock ‘n roll zijn als ze géén verslaving of andere problemen hadden. En door hun problemen op deze manier te delen, komen ze sympathiek over. Met name Boef kon wel wat medeleven gebruiken. Veel Nederlanders kenden hem vooral als die rapper die vrouwen ‘kechs’ (hoeren) had genoemd. “Een achtbaan is spannend”, zegt Ali B in Boefs docuserie. “Maar als ‘ie gevaarlijk wordt, dan gaat niemand erin. Het is hetzelfde met Boef: hij moet spannend zijn, niet gevaarlijk.”

Ali B, die in oktober óók een docuserie over zijn verslavingen krijgt, is voor veel van de hierboven genoemde rappers een mentor en zelfs manager geweest. Hij zegt al jaren dat alleen liedjes maken tegenwoordig niet genoeg is. Muzikanten zijn merken, die zich continu moeten profileren om de aandacht vast te houden. Logisch, want waar het vroeger al indrukwekkend was om een platencontract te scoren, heeft in het streamingtijdperk iedereen een album op Spotify.

Met acht afleveringen moet Ronnie Flex’ nieuwe docu-soap de honger van zijn fans wel weer stillen. Eventjes.

Boef in de documentaireserie Gewoon Boef. Beeld Olivier Garcia

Boef in z’n uppie in een grote villa Boef staat in een kamer vol bloemen en witte ballonnen. Een violist speelt op de achtergrond wanneer zijn vriendin de kamer binnenloopt. “Je weet toch hoeveel ik van je hou?” zegt de rapper tegen haar, zijn tranen amper bedwingend. “Ik wil een gezin met jou starten, ik wil oud met je worden.” De driedelige documentaireserie Gewoon Boef begint met een verloving. Maar dan loopt de relatie stuk. Boef verhuist in zijn uppie naar de grote villa waar hij met Selma zou gaan wonen. Hij is eindelijk zo rijk als hij altijd wilde zijn, maar ook ongelukkig. Wat hem wél gelukkig zou maken? “Weet ik niet”, zegt de artiest tegen de camera. “Maar wat ik zou denken is... familie? Gezin? Kinderen?” Acht maanden liepen de makers van de driedelige serie met Boef mee. Ze filmden de goede tijden, maar ook momenten waarop het slecht met hem ging, en waar hij bijvoorbeeld lachgas gebruikte. Soms leek hij oprecht te vergeten dat hij gefilmd werd. Al kijkend leer je veel over zijn carrière, maar ook waar hij vandaan komt en wat voor persoon er achter zijn stoere façade schuilt. Het verhaal is zo goed, en zo goed verteld, dat Gewoon Boef zelfs een aanrader is voor mensen die niks met Boef of hiphop hebben.

Rapper Snelle. Beeld Netflix

Snelle’s leven onder een vergrootglas De enige gunshots die Snelle als kind hoorde, waren die van zijn buurman die in z’n eigen tuin aan het jagen was. Dat hoor je hem in ieder geval rappen aan het begin van de Netflixdocumentaire Zonder Jas naar Buiten (tevens de titel van het eerste nummer op zijn kort daarvoor verschenen plaat). ‘Nee een gangster ben ik niet, maar wel een wonderkind / Met schapen, paarden en koeien, original dorpeling.’ Snelle heeft duidelijk een andere achtergrond dan een ‘straatrapper’ als Boef. Hij komt uit het rijke dorpje Gorssel, hij lijkt een goede band met zijn hele familie te hebben, en in de docu komen allerlei vrolijke kinderfoto’s voorbij. Maar hij werd wel veel gepest als kind, en is nog steeds bang voor wat mensen van hem vinden. Zeker sinds hij beroemd is. Je ziet hem online hatelijke commentaren lezen. Eén iemand zegt op sociale media dat hij Snelle in het echt is tegengekomen en dat het een zak is. Voor de rapper bevestigt het dat zijn leven onder een vergrootglas ligt: als hij ook maar even niet de vriendelijkheid zelve is, wordt het breed uitgemeten. Zonder Jas naar Buiten voelt gelikter dan sommige andere hiphopdocu’s. Maar voor liefhebbers van Snelle schetst het een boeiend beeld van de verhalen achter zijn muziek.

Famke Louise in Famke-Next.

Famke Louise door iedereen geleefd Famke Louise zit voor de kleedkamerspiegel en wordt opgemaakt. Zometeen zit ze bij Jinek aan tafel. Naast Famke staat haar moeder allerlei ongewenst advies te geven over wat ze wel en niet moet zeggen. “Ik probeer je alleen maar te helpen”, zegt ze. “Dat weet ik”, zegt Famke, “maar iedereen probeert me te helpen.” Daar is geen woord van gelogen. Als er één ding duidelijk wordt in Famke - Next, is het dat deze jonge vrouw al sinds haar eerste hitsingle wordt geleefd. Luisteraars en media praten over haar als een poppetje van de muziekindustrie, dat niks zelf kan. Haar pogingen om zelfstandiger te worden, worden ondermijnd door mensen die haar continu vertellen wat ze zou moeten doen. Ondertussen denken haar collega’s en managers dat ze meer in haar mars heeft. Ze proberen haar aan te moedigen, maar Famke lijkt niet klaar om het heft in eigen handen te nemen. Als de docu eindigt is ze nog steeds verward en ongelukkig. Next is al de derde docu over Famke Louise. Een half jaar eerder verdiepte ze zich in Bont Girl nog in het dierenleed achter de bontjassen die ze vroeger droeg, om bewustzijn te kweken. Wie weet heeft ze zich straks in een vierde docu opnieuw heruitgevonden. Wordt vervolgd?

