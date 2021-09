Een balans vinden tussen vorm en inhoud, daar ligt de uitdaging. In kunst én in de politiek

Kunsthistoricus Joke de Wolf richt de blik op een kunstwerk dat bij de actualiteit past. Deze week: de formatie

De vraag of de populairste kinderen in team-Rutte wilden meespelen was belangrijker dan de inhoud geweest, vertelde informateur Hamer vorige week aan de pers. De wie-met-wievraag zat de formatie in de weg. De gesprekken hadden over de inhoud moeten gaan, maar de politici waren bezorgder om het plaatje.

Het is jammer dat cultuur zo laag op de interesselijst staat van deze politici, want in de kunst is het qua inhoud en vorm ook altijd zoeken naar de balans. Soms storten kunstenaars zich op de inhoud en verliezen ze de vorm uit het oog. Dan hangen ze onbegrijpelijke teksten op, leggen er een hoopje zand bij, noemen het een kunstwerk en gaan er vergeefs van uit dat de inhoud wel overkomt.

Soms heeft de vorm de overhand, bijvoorbeeld bij fotorealistische schilders. Een voorwerp zo precies naschilderen dat het echt lijkt is knap, maar het levert zelden nieuwe inzichten op. Zo zou je ook het punt kunnen omschrijven waarop de onderhandelingen vast blijven zitten: Rutte blijft zich blind staren op een combinatie die inhoudelijk de samenhang al lang is verloren, maar er van de buitenkant nog hetzelfde uit ziet.

Evenwicht vinden, een balans waarbij je vorm en inhoud zo presenteert dat het geen van beide stoort, daar ligt de uitdaging. In kunst én in de politiek. Een kunstenaar die dat evenwicht op een originele manier verkende, was de Amerikaan Donald Judd (1928-1994). Hij was opgeleid als schilder, maar vanaf 1964 bedacht hij een nieuwe kunstcategorie: hij maakte kunstwerken die hij specific objects noemde. Een toevallige voorbijganger zou het blokken­dozen noemen.

Sommige kunstwerken zijn dozen die aan twee kanten open zijn, anderen staan als bak op de grond. Eerst maakte Judd ze van donker staal, soms hing hij er een aantal onder of naast elkaar aan de muur. Beeldhouwwerken waren het in geen geval, vond Judd, want ze verwezen juist niet naar een bestaande vorm, ze waren geen ‘afbeelding’, zoals traditionele beelden dat waren.

Untitled van Donald Judd uit 1989 Beeld Collectie Stedelijk Museum Amsterdam.

Dit werk uit 1989, nu in de collectie van het Stedelijk Museum in Amsterdam, was het eerste dat felle kleuren kreeg. Ook daarbij ging het Judd niet om een diepere betekenis of om ultieme schoonheid. Judd koos de vorm, het materiaal – aluminium –, de vlakken boven en naast elkaar, en zorgde dat elk segment op een andere manier ingekleurd was, als bij een sudoku.

Blokvorming voor gevorderden

Het is blokvorming voor gevorderden: pas wanneer je langer kijkt, zie je dat het rood en het lichtblauw soms vaker dan één keer per horizontale of verticale rij voorkomen. De kleuren, de partijen, hebben zich zo inschikkelijk opgesteld, dat ze het veel meer uitgesproken geel en donkerblauw ook ademruimte geven. Net als bij een prettige samenwerking.

De vraag blijft wat er ín die dozen van Judd zit. Lopen de rechthoeken die we van de buitenkant zien, aan de binnenkant door, zodat er vierkantige vakken in zitten? Of is het één holle, lege huls? Het mooie is dat het voor de toeschouwer niet uitmaakt. De basis móet wel goed zijn, anders was het werk al lang als een kaartenhuis ingestort.

Nu maar hopen dat ze in Den Haag snel een constructie vinden die de democratie wél weer volwaardig ondersteunt.