Een avond met Zomergast Raven van Dorst is een uitlaatklep op zich

Dit was nou een écht Zomergastengesprek: intiem, uitdagend, begripvol, en gidsend in een wereld die we met velen over het hoofd zien. Muzikant en televisiepresentator Raven van Dorst (37) liet fragmenten zien van allerlei ‘vreemde eenden in de bijt’, van mensen uit de lhbti+-gemeenschap in Paris is Burning tot de dierlijk-monsterlijke hoofdpersonen uit diens intrigerende Zweedse keuzefilm Gräns aan toe (allemachtig wat blijven die koppen in je hoofd rondspoken). Al die mensen vonden hun manier om overeind te blijven in de storm aan preutse, benepen en veroordelende blikken van de ander. Sinéad O’Connor ook, in een fragment waarin de zangeres boegeroep doorstond omdat ze eerder een foto van de paus had verscheurd wegens kindermisbruik in de kerk.

Raven van Dorst bleef zelf net zo goed overeind. Niet alleen in deze avond - de televisiemaker was de eerste met het lef om te zeggen dat die zenuwachtig was (“Zo’n gerenommeerd programma, en live. Dat is eng”) - maar inmiddels ook in diens eigen leven. Van Dorst heeft toch niets meer te verliezen, zei die, en vertelde open over diens ontdekking hermafrodiet te zijn en wat dat betekent.

De zwarte raaf aan tafel pelde rustig de schillen af

Pas als volwassene bij de gynaecoloog (“Mijn vriendin had lange nagels; ik had pijn”) kreeg Van Dorst te horen tweeslachtig geboren te zijn. “Toen vielen een heleboel kwartjes op hun plek. Dat ik mezelf nooit echt een meisje heb gevoeld. En niet ongesteld werd.” De zwarte raaf aan tafel pelde rustig de schillen af zonder zichzelf te verliezen, en was zichzelf zonder te willen vastpinnen wat dat is.

Raven van Dorst aan tafel in 'Zomergasten'. Beeld

Intiem, dat werd het. Van Dorst vertelde hoe een kerkvoorganger hen als boze tiener met Slayer-T-shirt eens midden in de kerk de hand op het hoofd legde om Satan te verdrijven. Hoe eenzaam het is om zo geïsoleerd te worden. Daarover niet met je ouders kunnen praten. Boos te zijn, tientallen jaren het gevoel hebben dat er niemand is zoals jij. Van Dorst: “Zeepaardjes, slakken, planten - het universum staat bol van de tweeslachtigheid. Het past alleen niet in het plaatje van Adam, Eva en de christelijke moraal. Wie de fok ben ik dan? Elke vorm van authenticiteit is door het christendom geplet.” En daarop volgde dan al snel weer een ontspannen lach.

Er waren heus wel momenten van aarzeling bij sommige vragen van Janine Abbring, maar steeds koos Van Dorst toch voor openheid. Het is ook niet niks om te vertellen hoe je bij geboorte al door de mangel gehaald bent, door een dokter die voor het geslacht meisje koos en Raven dus ‘mutileerde’. Het kostte jaren om na de ontdekking uit de kast te komen als hermafrodiet en om naam en geslacht in ‘neutraal’ te veranderen. Van Dorst: “Ík bepaal nu wat er met mij gebeurt. Het overkomt me niet nog een keer dat een ander dat bepaalt.”

‘Dit is geen seks, maar actie voeren’

Het bijzondere was dat Van Dorst dat noch aanvallend, noch verdedigend zei. De strijd is allang gestreden, de schaamte en schuld zijn een gepasseerd station. “Ben je nog wel boos genoeg?”, informeerde Abbring naar diens drijfveren om met de band Dool nog schreeuwende punkmuziek te maken. Nou, daar had ze wel een puntje. “Ik heb ook geen probleem met mezelf gehad. De buitenwereld had een probleem met mij.”

En die buitenwereld mag weer stukken toleranter, sociaal vrijzinniger én langer houdbaar, op klimaatgebied. “Jammer dat we zulke grote stappen terug zetten”, zei Van Dorst met klem. Daarom ook liet hen de expliciet seksuele beelden van de vrouwenband Rockbitch zien. “Dit is geen seks, maar actie voeren.”

Ja, Van Dorst had een grote muil, maar de woedeschreeuw die die vroeger herkende in de muziek van Nirvana (het eerste fragment) en punk, heeft al een uitlaatklep gevonden. Woorden als motherfucker, kut en pleuris gingen veelvuldig de tafel over - tegen een ook steeds meer grofgebekte én openhartige Abbring - en toch overschreeuwde Van Dorst zichzelf niet. Hier zat een volledig mens, vol aanwezig. Toegewijd om ons iets mee te geven over diens belevingswereld, die tegelijk een universele belevingswereld is.

En dan, merk je als kijker, heeft zo’n televisieavond het bevrijdende, vervullende gevoel van een goed gesprek met een vriend. Raven van Dorst was er klaar voor om Zomergast te zijn.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.