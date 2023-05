Een ander verhaal over Joodse verdrijving dat je toch moet kennen

“Wij hadden een heel, heel lage sociale status”, vertelt de Joodse Yehuda Amir, geboren in Jemen, 1939. “We mochten geen kleurige of elegante kleding dragen, geen hoge huizen bouwen. Als een moslim passeerde, moest je aan de kant.” Paardrijden was helemaal te voornaam voor de Joden, vertelde Raphael Israeli, in 1935 geboren in Marokko.

Tot vorige eeuw leefde een miljoen Joden in islamitische landen, wat nauwelijks iemand weet. Ze hadden de status van dhimmi, ‘beschermd’ maar als tweederangs burger. Een leven vol extra belastingen, vernederingen en terreur.

Filmmaker Marcel Prins vertelde afgelopen zondagen dat verhaal in zijn tweeluik Een vergeten uittocht. Hoe de Joden verdwenen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika (Joodse programmering van de EO). Niet te vinden op zondagmiddag om twintig over drie, en dus met slechts 34.000 en 12.000 kijkers. Dat is toch jammer, want de verhalen van Joden afkomstig uit Marokko, Syrië en Irak, Jemen, Egypte en Libië belichten Israël vanuit een belangrijke andere kant.

Kunnen we maximaal één serie over pijnlijke Joodse verdrijving verwerken?

De vorm lijkt op wat Coen Verbraak doet: mensen recht in de camera laten vertellen en dat thematisch door elkaar monteren, gelardeerd met historische filmbeelden. De meest emotionele scènes zijn ook met tekeningen verbeeld. Misschien is het onfortuinlijk dat Verbraaks eigen serie Het beloofde land (BNNVARA) ook nu loopt, en 400.000 tot 600.000 kijkers trekt. Is één interviewserie over pijnlijke Joodse verdrijving het maximum dat wij kunnen verwerken, of is het puur een verschil van naamsbekendheid, marketing en tijdslot?

Dat er vroeger Joodse gemeenschappen leefden in Bagdad, in Caïro, in Tripoli, is nauwelijks voor te stellen. Na de stichting van Israël in 1948 en de oorlogen met Arabische landen zijn de Joden er weg-geterroriseerd. Maar eerder was het leven ook al geen feest.

Levana Zamir, geboren in Caïro, in ‘Een vergeten uittocht’.

“We kregen geen paspoort”, zei een vrouw uit Bagdad. “Wij gingen niet naar ziekenhuizen”, zei een man uit Aleppo. “Wij konden niet naar de politie”, zei een ander. Ze waren zich altijd bewust Joods te zijn en moesten zich onopvallend gedragen. Islamitische kindjes, hoe klein ook, kregen voorrang bij de waterput.

De vader van Raphael Israeli kwam vaak bloedend thuis van zijn werk. ‘Raphi’ ook, na de weekendpicknick met vrienden bij de rivier. “We betaalden de prijs. Op de terugweg langs Arabische dorpjes werden we in elkaar geslagen. Elke keer.”

‘Ze trokken de Joden uit de bussen voor ons en slachtten ze af’

Het geweld, de vervolging, huiszoekingen en martelingen zwollen aan door de Israëlische oorlogen. Edy Mor belandde in Bagdad na familiebezoek met de lijnbus in een menigte met kapmessen. “Ze trokken de Joden uit de bussen voor ons en slachtten ze af, als schapen. Ze liepen rond met hoofden. Met benen. Van vrouwen, van kinderen. Ik zág het.”

Zij konden wegkomen en vluchtten naar Israël. Net als de andere sprekers. Vluchtverhalen over mensenhandelaren, onbekende auto’s, angstig lopen door het pikkedonker. Aankomen bij een kibboets en thee en chocolademelk krijgen. Lachende mensen zien. Eindelijk vrij. “Maar eigenlijk is Israël één groot vluchtelingenkamp”, zegt Levana Zamir uit Egypte.

Het is pijnlijk aangrijpend. Net zo pijnlijk als de stilte over de vernederende Palestijnen-checkpoints nu; ervaren ze die als vergelding voor eeuwen islamitische onderdrukking? Bij Verbraak is er ruimte voor kritiek, Prins stopt te vroeg. Ik had al die vriendelijke mensen er echt over willen horen.

