Een absurd tafereel: de geknipte krullen vliegen in het rond terwijl het Concertgebouworkest speelt

Cultuur kan volgens taskforce altijd open blijven

‘Open de poorten: cultuur in tijden van corona’, zo heet het herstelplan voor de culturele sector dat woensdag verscheen. Het plan is afkomstig van een taskforce waarin culturele instellingen zich hebben verenigd. De belangrijkste boodschap: theaters, bioscopen, concertzalen en musea kunnen veilig open met mondkapjes, anderhalve meter afstand en het coronatoegangsbewijs.

De taskforce wil een geleidelijke opening vanaf 26 januari. Het beleid moet ook voorspelbaarder worden. Daar is een schema voor opgesteld met vier risiconiveaus. Bij groen is er niets aan de hand, bij rood is er ernstige druk op de zorg. Nu zitten we in oranje. In alle scenario’s kan de cultuur open blijven, alleen zijn de maatregelen bij groter gevaar strenger.

Verder heeft de sector volgens de taskforce een herstelplan nodig. Tot dusver is maar grofweg de helft van de inkomstenderving vergoed via steunmaatregelen. En juist bij de kwetsbare zzp’ers is dat steungeld nauwelijks terechtgekomen.