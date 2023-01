Eefje Paddenburgs eerste grote toneelrol: ‘Bij alle intieme scènes is er een intimiteitscoördinator’

Ze is net van de toneelschool en speelt meteen een van de hoofdrollen in de voorstelling Mijn lieve gunsteling. Eefje Paddenburg is de derde telg van het gezin Paddenburg die voor het theater kiest.

Ze weet niet wat haar overkomt. Ze is 23, als kersverse actrice net afgeleverd door de toneelschool in Arnhem en meteen al aangenomen bij het acteursensemble van Internationaal Theater Amsterdam (ITA). Een vaste baan. Bij een uitgebreide casting maakte ze grote indruk op artistiek directeur Ivo van Hove, door haar intuïtieve spel en haar geweldige zangstem.

Vanaf 11 januari speelt Eefje Paddenburg met de zeer ervaren Hans Kesting in Mijn lieve gunsteling, naar de bekroonde bestseller van Marieke Lucas Rijneveld over de obsessieve liefde van een veearts voor een boerendochter, zijn uitverkorene, zijn gunsteling. “Het is dood- en doodeng, zo snel zo’n groot stuk, dit wens ik eigenlijk niemand toe, haha, maar het gaat lukken”, zegt ze voor ze wordt weggeroepen voor een van de laatste repetities in de Amsterdamse schouwburg, waar ze deze maand en in mei en juni het stuk zal spelen.

Voor ze aan de toneelopleiding begon, zong ze in musicals als Mary Poppins, Ciske de Rat en Hij gelooft in mij en speelde ze in een paar kleine theatervoorstellingen. Echte toneelervaring heeft ze dus nog niet. Maar ze is leergierig en krijgt tips van haar zus Ilke, die al actrice bij ITA is. “Zo speciaal dat ik haar nu op een andere, professionele manier leer kennen. Ze is een soort mentor voor me, twaalf jaar ouder dan ik. Ze stelt me altijd gerust, we lijken wel op elkaar: allebei zijn we perfectionistisch en kunnen we hard werken.”

En dan is daar ook nog je broer Joep, gastacteur van ITA.

“Ja, het is zo gek en bijzonder. Hij is vier jaar ouder dan ik. En dan heb ik nog twee broers die iets heel anders doen, net als mijn ouders. Mijn vader is kapper en mijn moeder heeft een kinderkledingwinkel in Noordwijk. Het zijn wel heel theatrale mensen, trouwens. Het is altijd een dolle boel bij ons thuis. Met kerst was het ook weer dansen, zingen, acts doen…”

Je had Hans Kesting nooit ontmoet, wel kende je zijn stem.

“Ja, van het luisterboek Mijn lieve gunsteling dat hij insprak. Hem had ik urenlang op mijn hoofd. Pas toen we samen op de foto moesten voor de poster van de voorstelling zag ik hem voor het eerst. Door het luisteren kon ik me die poëtische taal van Rijneveld helemaal eigen maken. Het stuk vormde zich zo in mijn hoofd. Het is zo beeldend, zo visueel, zo intens. Je wilt doorluisteren, ook al is het heftig.”

Hoe waren je eerste repeteerervaringen?

“Ivo van Hove werkt als regisseur heel snel, ik werd al gewaarschuwd door mijn zus: zorg dat je de teksten kunt dromen bij de eerste repetitie. Bij Ivo staat het decor er al meteen, en het is hup: de vloer op. We hebben maar vier weken voor de try-outs beginnen. Hij heeft intussen tien pagina’s uit het oorspronkelijke script geschrapt, die ik dus al in mijn hoofd had. Een tekst stampen gaat wel, maar eruit krijgen is veel moeilijker. Ik heb een visueel geheugen. Ik zie de bladspiegel voor me waar de scènes staan, ja, ook als daar een streep door staat. Mijn vriend, Keanu Visscher, acteert ook. We helpen elkaar. Even wat spelen voor elkaar, kijken of het werkt, heel fijn.”

Eefje Paddenburg: 'De personages raken steeds in conflict met zichzelf over wat goed is en wat fout, en dat heb je als lezer ook'. Beeld Judith Jockel

Je begint in een tijd die veiliger voelt voor actrices dan voorheen.

“Ja! Erg fijn, bij alle intieme scènes is er een intimiteitscoördinator. Die checkt continu of we oké zijn als we die scènes spelen. Zo wordt er nooit over onze grenzen heen gegaan. Die grenzen bewaakt zij. Ziet ze een frons bij ons? Dan is zij er om te vragen of het nog gaat. En stel dat de regisseur toch verlangt naar wat meer naakt bijvoorbeeld, dan kan ik dat met haar overleggen. Ik voel me daardoor veilig.”

Welke grens trek je bijvoorbeeld?

“Dat ik niet volledig naakt de zaal in wil kijken. Ook omdat ik het niet vind passen: ik heb een vrouwenlichaam en ik speel een meisje van veertien. Dus het publiek ziet alleen mijn achterkant als ik naakt ben.”

Het is een heel bijzonder meisje dat je speelt.

“Ja, ze is eigenlijk heel volwassen, heel slim, weet veel van muziek en literatuur, en tegelijkertijd is ze ook heel kinderlijk. Ze leeft in een fantasiewereld, struggelt met haar puberteit, haar identiteit - iets tussen een man en een vrouw - alles kan ze kwijt in haar fantasie. Tussendoor heeft ze ook nog gesprekken met Freud en Hitler. Dat zijn voor haar een soort vaderfiguren.”

Hoe denk je over die relatie tussen de veearts en het meisje?

“De complexiteit ervan heeft Rijneveld zo goed beschreven, ze vinden elkaar in hun verdriet en hun fantasie. Het is ook een liefdevolle relatie, dat maakt het zo wrang. De personages raken steeds in conflict met zichzelf over wat goed is en wat fout, en dat heb je als lezer ook. Het leven is niet zo zwart-wit als we denken. Ik hoop dat het gelukt is om het goed naar het toneel te vertalen.”

Ivo van Hove: 'Ik geloof de mensen niet die zeggen dat ze dit boek in één keer hebben uitgelezen'. Beeld Jan Verswevyeld

Ivo van Hove: ‘Ik heb geen zin veranderd’

Ivo van Hove, de regisseur van Mijn lieve gunsteling, was ook degene die de roman van Marieke Lucas Rijneveld bewerkte voor het toneel. Hoe deed hij dat?

De dag dat Mijn lieve gunsteling uitkwam, in november 2020, kocht hij het boek in de winkel en las het. Onmiddellijk daarna belde Ivo van Hove, directeur/regisseur van Internationaal Theater Amsterdam, met de uitgeverij van Marieke Lucas Rijneveld, Atlas Contact. Want hij wist: dit moet als voorstelling het theater in.

Van Hove (64) vertelt aan de telefoon vanuit New York: “En ik wilde Rijneveld zelf spreken. Zo snel mogelijk. Ik wist hoe belangrijk het was dat hij meteen zou weten wat ik er wel en niet mee wilde. En hij schonk me meteen vertrouwen.”

Het boek is geschreven in de ik-vorm, we maken alles mee vanuit de ogen van Kurt, de veearts. In de voorstelling is het een dialoog tussen twee hoofdpersonages: het meisje en de veearts. “Verder zijn er de vader en de moeder en, anders dan in het boek, één zoon: de zoon van de veearts. Die wordt zijn concurrent. Daar ging Rijneveld mee akkoord. Ik heb hem uitgelegd dat we maar een paar uur hebben om het verhaal te vertellen.”

Wende Snijders maakte de muziek

Nee, Rijneveld is nog niet komen kijken bij een repetitie, hij werkt hard aan een nieuw boek. Maar Van Hove heeft hem wel gevraagd voor de voorstelling twee nieuwe liedjes te schrijven, want in het boek maakt het meisje liedjes, en werkt ze aan een album. Wende Snijders heeft daarvoor de muziek gemaakt.

Na vele repetities is het gezelschap van vijf acteurs inmiddels bij versie twaalf van de tekst. Steeds schaaft Van Hove nog aan het script. Wat doet hij met de vele seksuele passages in het boek, brengt hij die allemaal op het toneel? “Ik geloof de mensen niet die zeggen dat ze dit boek in één keer hebben uitgelezen. Ik hoor zelfs dat nogal wat mensen het halverwege in een hoek wilden smijten, vanwege de heftigheid.

“Het is een ontmoeting tussen een 14-jarig meisje en man van 48 die aanvankelijk aangenaam en warm is, maar almaar meer seksueel en uiteindelijk grensoverschrijdend wordt. In het theater kun je niet even weglopen als je het niet trekt. Bij Een klein leven, naar het boek van Hanya Yanagihara, waren er bezoekers die flauwvielen door onze acteurs die deden alsof ze zichzelf gingen snijden. We moeten het doseren.”

In Mijn lieve gunsteling is zowel het meisje als de veearts getraumatiseerd. Het meisje is seksueel misbruikt en ze is nog niet over de dood van haar broer heen, die in Rijnevelds debuut De avond is ongemak overleed. Elk mogelijk verlies is voor haar ondraaglijk. En de veearts is getraumatiseerd omdat hij zich schuldig voelt over de suïcide van een boer tijdens de mond- en klauwzeercrisis.

Daarnaast werd de veearts zelf misbruikt op zijn veertiende, door zijn moeder. Weinig prettige ingrediënten dus voor een prille relatie, los van het gigantische leeftijdsverschil. Toch heeft die ook wel mooie dingen in zich, benadrukte Rijneveld onlangs nog in een interview. Maar stapje voor stapje wordt de liefde van de veearts een grensoverschrijdende obsessie.

Eindeloos meanderende zinnen

Wat opvalt in Mijn lieve gunsteling zijn de eindeloos meanderende zinnen, die soms pagina’s lang duren. Wat heeft Van Hove daarmee gedaan? “Het is zo meesterlijk geschreven, ik hoef het enkel maar te volgen”, zegt hij. “Rijneveld wordt nu al gerekend tot de grootste stilisten van de Nederlandse literatuur. Hij past in het rijtje van Reve en Wolkers. Ik respecteer zijn stijl volledig, heb ik hem gezegd.”

Daarom heeft Van Hove geen enkele zin veranderd. “Maar ik zeg tegen de acteurs: de komma’s zijn eigenlijk punten. Want als lezer kun je ademhalen tussendoor, maar een acteur zou letterlijk buiten adem raken. Dat meanderende blijft, die trauma’s, die nachtmerries die niet te stoppen zijn en naadloos overgaan in een ontsporing. Stijl en inhoud sluiten bij Rijneveld volledig op elkaar aan, ik zou dwaas zijn als ik daarin zou ingrijpen.”

Rijneveld heeft ons “die kathedralen van taal weer teruggegeven die een beetje waren weggedeemsterd” doordat in de literatuur van nu de inhoud belangrijker is geworden dan de vorm, zegt Van Hove. “Bij Rijneveld is de vorm even belangrijk als de inhoud. Ik verwacht trouwens dat zijn volgende boek over z’n moeder zal gaan. Die raakt hij in zijn werk steeds even aan, maar die blijft steeds op afstand. Ik hoop op een moederboek.”

Mijn lieve gunsteling is te zien in Internationaal Theater Amsterdam t/m 3 juni. Info en kaarten: ita.nl

