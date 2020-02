Eddy van Wessel wint Zilveren Camera met serie over het laatste bolwerk van Islamitische Staat

Eddy van Wessel is in maart 2019 in Baghuz, waar de laatste strijders van Islamitische Staat (IS) zich hebben ingegraven. Van het kalifaat zoals IS het voor zich zag is niet veel meer over, maar de strijd tussen de harde IS-kern en de Buitenlandse Coalitie (VS) samen met de (vooral Koerdische) SDF (Syrian defence forces) is hevig. De wijze waarop Van Wessel de exodus van 60.000 IS-vluchtelingen en -strijders vastlegde maakte diepe indruk op de jury van de Canon Zilveren Camera, die hem om die reden de prijs toekende. ‘Het is een overweldigende serie met dystopische beelden van een uittocht door een woestijn, waarbij het onderscheid tussen slachtoffer en dader minder voor de hand liggend is dan een simpel goed en kwaad’, is te lezen in het juryrapport.

De serie van Van Wessel werd ook in Trouw gepubliceerd. Lees het verhaal hier.

Beeld Eddy van Wessel

De serie toont in zwart-wit beelden van vervuilde en hongerige mensen en kinderen in de woestijn, op weg naar het kamp Al Hol, waar ook veel IS-strijders uit Nederland terechtkomen. Ook die overweging nam de jury mee in het eindoordeel. ‘De serie raakt aan de discussie in de Nederlandse samenleving over het al dan niet terughalen van Nederlandse IS-kinderen’, aldus het juryrapport.

Beeld Eddy van Wessel

Storytelling

De prijs voor Storytelling gaat naar Ilvy Njiokiktjien voor het project ‘Born Free’. Gedurende twaalf jaar volgde Njiokiktjien ongeveer 35 jongeren in Zuid-Afrika die zijn geboren na de Apartheid.

De dakloze Nonjabulo Ndzanibe (21) zit op de stoep in Durban, Zuid-Afrika. Om onderdak te vinden slaapt ze soms met mannen voor geld. Deze foto is onderdeel van de serie ‘Born Free’ van fotograaf Ilvy Njiokiktjien, die de prijs voor Storytelling won. Beeld Ilvy Njiokiktjien

De prijs voor Storytelling beloont jaarlijks maatschappelijk relevante verhalen die via diverse platforms worden verteld. ‘Born Free’ laat zien hoe het is om op te groeien in ‘een land dat zich nog steeds aan het losmaken is van een verleden van extreme politieke en sociaal culturele verdeeldheid’, aldus de jury. De productie was zichtbaar in meerdere krantenpublicaties, een televisiedocumentaire, een fotoboek en een interactieve website.

Foto uit de serie ‘Born Free’. Een Kommandokorps in Zuid-Afrika organiseert kampen voor jonge, witte Afrikaanse tieners. Zij leren zelfverdediging tegen een zwarte vijand. Beeld Ilvy Njiokiktjien

Sportfoto en Paul Peters fotoprijs

Fotograaf Sabine van Wechum wint de Paul Peters Fotoprijs, een nieuwe onderscheiding voor sociaal geëngageerde fotografie. Van Wechum maakte de serie ‘In de ban van Hilmano’. Die gaat over Hilmano van Velzen, De Dakloze Dichter, en zijn partner en muze Iris. Van Wechum ontmoette Van Velzen vier jaar geleden toen hij nog dakloos was en volgt hem en Iris sindsdien in de zoektocht naar een huis.

Iris en Hilmano hebben thuis ruzie en Iris staat op het punt om weg te lopen. Beeld Sabine van Wechum

Het bed van Hilmano en Iris is vaak bedekt met allerlei gedichten omringd door drugs, drinken en verzamelde spullen. Beeld Sabine van Wechum

Beste sportfoto

De prijs voor sportfoto van 2019 gaat naar deze foto van Marcel van Hoorn. Hij fotografeerde Mathieu van der Poel die op magistrale wijze de Amstel Gold Race won.

Beeld Marcel van Hoorn

