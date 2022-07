Ed Sheeran verrukt, maar hij moet die band voortaan maar thuislaten

Heb je je weleens afgevraagd hoe Ed Sheeran met een begeleidingsband zou klinken? Het antwoord kwam afgelopen donderdag bij het eerste van twee concerten in de Johan Cruijff Arena: beroerd.

Normaliter treedt de 31-jarige Engelsman solo op, met alleen zijn gitaar en loopstation als gezelschap. Voor de fans die voor het eerst naar een van zijn concerten kwamen, legde hij in Amsterdam nog eens uit hoe dat werkt: met de loopstation neemt hij aan het begin van een nummer enkele akkoorden op met zijn gitaar, voegt toetsen en beats toe en speelt die tijdens de song terug als zijn eigen begeleidingsmuziek.

Pijn aan je oren

Voor zijn +–=÷x tournee heeft Sheeran echter een echte band meegenomen. Die vervolgens de openingsnummers vakkundig om zeep hielp. Oké, de muzikanten hadden de pech dat het geluid in de Arena zo slecht was afgesteld dat de metalig scherpe klanken pijn deden aan je oren, maar intussen speelden ze zelf ook zo bombastisch dat iedere doortekening in de songs wegviel.

Ook later in de show was de bijdrage van de band eerder een nadeel dan een voordeel. De bandleden, die als confetti over het grote ronde podium waren gesprenkeld en als los zand aan elkaar hingen, beukten er bijvoorbeeld ook bij Galway Girl zo lustig op los dat de bijdrage van de violist amper te horen was. Gelukkig maar dat de band slechts sporadisch van stal werd gehaald.

Ook Sheerans besluit om op een rond podium in het midden van het stadion op te treden pakte niet altijd even goed uit. Vooral de momenten dat hij op een lopende band het podium werd rondgedraaid (bij een eerder concert zei Sheeran zelf dat hij zich in een sushi-restaurant waande), oogden vooral potsierlijk.

De passie was voor iedereen zichtbaar

Maar wanneer de zanger, gekleed in een zwarte werkmansbroek en dito T-shirt, in z’n eentje aantrad, scoorde hij wel een dikke voldoende. Halverwege de show liet hij zijn fans weten zich onlangs te hebben gerealiseerd dat hij eigenlijk helemaal geen hobby’s heeft. “Of ik nu aan het werk ben of vrije tijd heb, ik schrijf altijd muziek.” Die passie was donderdag voor iedereen zichtbaar. Dat blije lachje wanneer hij weer een van zijn favoriete nummers inzette sprak boekdelen.

En zijn enorme passie voor muziek was ook terug te horen in vele uitstekende livevertolkingen. Natuurlijk ging het dak eraf bij de grote hits als Shape of You en Bad Habits, die de fans tot in de nok van het stadion lieten dansen. Maar het waren met name ingetogen songs als het melancholieke Visiting Hours die Sheerans talent om adembenemend mooie melodieën te schrijven onderstreepten en een inkijkje boden in zijn muzikale ziel.

Nee, Ed Sheeran heeft helemaal geen band of lopende band nodig om te overtuigen. Een gitaar en een loopstation zijn bij hem genoeg om een opperste staat van verrukking op te roepen.

