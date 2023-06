Echtpaar schenkt Museum Singer Laren anoniem topwerken

Een Mondriaan, twee Kees van Dongens, negen werken van Jan Sluijters, vier Leo Gestels. En ga zo maar door. Het museum Singer Laren krijgt van een Nederlands verzamelaarsechtpaar 33 werken van Nederlandse modernisten.

Niet zo maar een mooie schenking, legt directeur Jan Rudolph de Lorm uit, maar een ‘enorme upgrade’ van de collectie. “Zeker vijf van de schilderijen zijn absolute toppers. Dit worden nieuwe sterren in het museum.”

De 33 schilderijen hangen momenteel allemaal in de tentoonstelling Liefde voor kleur, die speciaal rond de collectie van de anonieme schenkers is gemaakt. Tijdens het maken van de tentoonstelling – een proces van tweeënhalf jaar – bracht het echtpaar de mogelijkheid van een schenking ter sprake. “Zoiets is altijd een proces van jaren waarin vertrouwen moet worden opgebouwd”, legt De Lorm uit.

Eindelijk een Mondriaan

Met deze toevoeging aan de collectie kan Singer Laren een aantal missing links opvullen. Zo had het museum nog geen Mondriaan. Nu krijgt het het schilderij Anemonen in een vaas, geschilderd in 1908-1909. “Dit bloemstilleven is een waanzinnig werk”, vindt De Lorm. “Het stamt uit Mondriaans spirituele fase, toen hij veel met de natuur bezig was.”

Ook Van Dongens Schovenbindsters is een bijzondere verrijking van de collectie. “Met dit werk brak Van Dongen in 1905 door. Het is een sleutelwerk binnen zijn oeuvre. Het andere werk van Van Dongen dat we krijgen, Femme à la rose, stamt juist uit zijn beroemdste tijd, toen hij een bekend societyportrettist was.”

Grote financiële, maar vooral kunsthistorische waarde

En dan kreeg het museum ook nog een Maannacht van Jan Sluijters, een schilderij dat tot het beste van zijn werk wordt gerekend. Of neem het schilderij Danse orientale, een portret dat Leo Gestel van Lili Green maakte. De schilder portretteerde de grand old lady van de experimentele dans. Openlijk lesbienne bovendien. De Lorm: “De hele collectie heeft een enorme financiële waarde, maar voor ons is de kunsthistorische waarde veel belangrijker.”

De werken zijn allemaal te scharen onder de stroming van het Nederlandse modernisme, een verzamelnaam voor stromingen die rond 1900 in ons land opkwamen. Singer Laren is hierin gespecialiseerd. “In onder meer Laren en Blaricum kwam het Nederlandse modernisme van de grond.”

Als de tentoonstelling Liefde voor kleur voorbij is, komt een selectie van de werken te hangen in de vaste opstelling. Ook zal het museum ze desgevraagd ruimhartig uitlenen aan andere musea.

