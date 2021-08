Duw actrices bij de uitreiking van de genderneutrale Kalveren niet terug achter het bloemetjesbehang

Kunsthistoricus Joke de Wolf richt de blik op een kunstwerk dat bij de actualiteit past. Deze week: vrouwen in de hoofdrol.

Het Nederlands Filmfestival deelt geen aparte Kalveren meer uit voor mannelijke en vrouwelijke acteurs. De organisatie vertrouwt erop dat de juryleden ‘kijken naar wie het vak het beste uitoefent en niet naar gender’. Een nobel idee, maar helaas zijn mensen erg slecht in het onderdrukken van aangeleerde clichés. Juryleden, tekstschrijvers en producenten zullen een jonge vrouw nog steeds andere kwaliteiten toedichten dan een oudere en aan een mannelijke expert meer kennis toeschrijven dan aan een vrouwelijke.

Neem de prijs voor beste acteerprestatie in een Nederlands televisiedrama. Die ging tot 1998 ieder jaar naar een man. Pas toen er aparte prijzen kwamen voor mannen en vrouwen veranderde dat. Waren Nederlandse actrices tot 1998 zo veel slechter dan acteurs? Of speelden er andere dingen mee?

Je mond houden, mooi zijn, oplossen in het bloemetjesbehang en voor de kinderen zorgen was de afgelopen eeuwen óók in het zogenaamde vrije Westen het motto voor vrouwen. In de tentoonstelling Ongekend, over de recente aanwinsten van het Van Gogh Museum, valt op dat kunstenaars de vrouwen in de tijd van Van Gogh maar al te graag zo afbeeldden: ze zijn moeder, geliefde, prostituee of waanzinnige, meestal zijn ze naakt óf opgedoft.

Eén schilderij is verwarrend, het beeld is lastig te ontcijferen. Links hangt een gordijn met een motief, rechts ook, in het midden staat een vrouw naar voren geleund over een tafel met lappen. Ze heeft ook een lap om haar kaak, boven op haar hoofd vastgeknoopt: ze heeft de bof.

Edouard Vuillard, De Bof, ca. 1892. Beeld Van Gogh Museum

De maker van het schilderij, de Fransman Édouard Vuillard (1868-1940), was meester in het weergeven van interieurs waar de personages als een kameleon opgaan in de achtergrond. Hij moet veel door zijn wimpers hebben gekeken. Mede dankzij een tentoonstelling van Japanse prenten in 1890 begon hij ongebruikelijke afsnijdingen en composities te gebruiken.

Niet zonder begeleiding naar buiten

Zijn onderwerpen vond hij dicht bij huis. Zijn vader overleed toen Édouard vijftien was, vooral zijn moeder en zijn zus Marie zijn vaak te zien op de schilderijen. Ze zaten niet model in de gebruikelijke zin van het woord. Vaak lezen ze of borduren ze. De straat was voor vrouwen van hun klasse verboden terrein. Ze kwamen er niet zonder begeleiding. Soms kijken de vrouwen in onze richting, de richting van de kunstenaar, maar omdat die net zoveel aandacht besteedt aan hun gezichten als aan het kussen ernaast, worden ze onderdeel van de achtergrond.

Ook bij dit schilderij kiest Vuillard stofmotieven om diepte te suggereren en op te heffen. Aan de rechterkant is een ruitjespatroon, waarschijnlijk het patroon van een rek of luik dat van buiten voor het raam zat. Het meest verwarrend blijft de doek om het gezicht van Marie. Die bedekt niet alleen haar opgezwollen wang, haar hele gezicht valt weg. Het is die doek met stippen die wél opvalt, een stoorzender die je verwachting doorbreekt: geen bevallige jonge vrouw die we bespieden op een intiem moment, maar een zieke die hoopt beter te worden.

Vuillard verbeeldde zijn zuster als mens, maar ze zat wel opgesloten in een benauwde atmosfeer.

De actrices in hedendaagse films en televisieseries mogen in hun rollen vaker over iets anders praten dan over de mannen in hun leven, kunnen meer laten zien dat ze evenveel in hun mars hebben als hun mannelijke tegenspelers. Het is te hopen dat actrices bij de uitreiking van de nieuwe genderneutrale Kalveren niet worden teruggeduwd achter het bloemetjesbehang.