Duurzaam én betaalbaar: Amsterdams wooncomplex Jonas uitgeroepen tot Beste Gebouw van het jaar

Er was dit jaar veel woningbouw genomineerd voor de prijs die wordt uitgereikt door de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA). Jonas sprong eruit omdat het alles in zich heeft wat de jury van architecten en bouwers belangrijk vindt: niet alleen is het duurzaam en betaalbaar, ook worden in het gebouw de sociale contacten tussen bewoners gestimuleerd en is het zorgvuldig vormgegeven.

Om met dat laatste te beginnen: het gebouw van Orange Architects doet een beetje denken aan een gestrande walvis. De naam Jonas verwijst inderdaad naar de bijbelse figuur die een paar dagen in een walvis verbleef. De houten spanten die de hoge binnengang dragen doen wel denken aan de baleinen en ribben van een walvis. De buitenkant van het gebouw is bekleed met zink, voorzien van een subtiel schubbenpatroon.

De jury is enthousiast over het open, ‘genereuze’ karakter van het gebouw. Ook buurtbewoners kunnen gebruikmaken van gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen: een filmzaal, een dakterras, een stadsstrandje – het complex ligt op een schiereilandje in het water. Jonas heeft eerder al twee Breeam-awards gewonnen, internationale prijzen voor extreem duurzame gebouwen. Een groot wooncomplex dat ‘avontuurlijk en behaaglijk is’, oordeelt de jury.

