Durft Matthijs de overstap ook aan?

“Ah jammer.” Ik vermoed dat veel Jinek-kijkers dat als eerste dachten toen vrijdag bekend werd dat Eva Jinek naar RTL overstapt. Maar op televisie zag je vooral begrip, felicitaties en - zeker bij andere RTL’ers - ook pure vreugde.

Zo schoven John van den Heuvel en Loretta Schrijver, die vrijdag te gast waren ‘Jinek’, hun enthousiasme bepaald niet onder stoelen en banken. Alleen de medegast Floortje Dessing, die andere publiekslieveling van de NPO, liet een ander geluid horen: “Ho ho, ik vind het heel erg jammer dat Eva weggaat bij de publieke omroep. Halloho! We’re gonna fokking miss you!”

Voor wie even niet oplette: Eva Jinek gaat vanaf januari bij RTL4 de talkshow op de late avond doen, afwisselend met Beau van Erven Dorens in een zelfde soort kwartaalroulatie als nu met Pauw. Niets verloren kun je zeggen, maar talkshows met reclameblokken blijven iets waar je moeilijk aan went. Gert-Jan Segers zou wellicht adviseren ‘slik door die meloen’, maar aan het einde van een drukke dag heb je genoeg herrie aan je hoofd gehad. Goed alternatief is en blijft het terugkijken via NLZiet: daar is de reclame weggefilterd, ook bij de commerciëlen.

Matthijs van Nieuwkerk

Interessanter dan de vraag of haar kijkers met Jinek meegaan, is kijken of Matthijs van Nieuwkerk de overstap nu ook aandurft. Om hem heen hangt al jaren een boze wolk van onvrede dat iedereen zich met zijn hoge salaris bemoeit: hij zit nog altijd ruim boven de balkenendenorm. De kritiek erop irriteert hem. Zo lazen we deze zomer in een interview in de ‘Linda’: “Begrijp me goed, ik vind ook dat er over de besteding van publiek geld gediscussieerd moet worden, alleen ben ik zelf nooit verlegen geweest met mijn salaris. Ik vind dat ik het, ook kijkend naar de verhoudingen in Hilversum, verdien.”

Principes, wat doen ze pijn hè, als het er op aankomt.

Marc-Marie Huijbregts zat vrijdag naast Van Nieuwkerk in DWDD en bevroeg hem over Jineks overstap. Van Nieuwkerk bleef zeer op de vlakte. “Vind ik het erg? We raken haar niet kwijt. Ze blijft vast mooie programma’s maken.” “Maar vínd je er niets van?”, probeerde Huijbregts opnieuw. “Je bent altijd maar bezig met ‘hoe de hazen lopen’, nou de hazen lopen richting RTL!” Matthijs weer sfinxachtig lachen en in het geheel niet antwoorden. Hij vertelde hoe hij Jinek graag in de uitzending had gehad en dat hij haar had gefeliciteerd. “Ze heeft vast goed nagedacht en denkt nu: ik doe het, ik spring”, zei hij neutralig. “Ja”, zei Marc-Marie, “en ze is vast een nieuw huis aan het uitzoeken nu.”

De nieuwe Eva?

En dan nu: namentombola! Er lijkt algehele consensus dat de Pauw-Jinek-combo moet worden vervangen door een nieuw M/V-duo. Uiteraard circuleert de naam van Nadia Moussaid, die vorig jaar tijdens Jineks zwangerschapsverlof zo’n prettige vervangster bleek. Is Margriet van der Linden inmiddels voldoende door de wol geverfd? Haar ‘M’ liep het tweede seizoen al veel beter dan het eerste. Nieuwslezeres Simone Weimans laat als sidekick geregeld zien over veel kritisch vermogen te beschikken. Zou Mariëlle Tweebeeke een wat lossere versie van zichzelf kunnen laten zien? Of als die prettige Willemijn Veenhoven de radio nu eens verruilde voor de televisie? Of Dionne Stax? Iemand voor Antoinette Hertsenberg? Roept u maar.

Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.