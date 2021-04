Duncan Laurence’s Arcade scoort nu ook in de VS (met dank aan TikTok)

Arcade van Duncan Laurence is het meest gestreamde Songfestivalliedje ooit, en nu heeft hij ook een hit in de VS te pakken. Met een beetje hulp van Harry Potter.

Het is hem gelukt: Duncan Laurence heeft een notering in de Amerikaanse hitlijst Billboard Hot 100, hij komt binnen op nummer 100 met Arcade. Inderdaad, dat is het nummer waarmee hij twee jaar geleden het Songfestival won. Best bijzonder, want zo vergaat het bepaald niet alle winnaars van het Europese muziekfestijn.

Wie herinnert zich nog Jamala, Marie N of Ell & Niki? Je moet wel een doorgewinterde Songfestival-liefhebber zijn als je bij deze namen meteen een liedje begint te neuriën. Toch wonnen ze deze eeuw allemaal het grootse muziekfestijn. Nee, blijvende roem is voor de Eurovisie-winnaar lang niet altijd weggelegd. Natuurlijk is er altijd Abba. En vooruit, Céline Dion. Maar hoe gaat het nu met Duncan Laurence, die twee jaar geleden voor Nederland de winst binnensleepte? Nou, helemaal niet slecht. Met een beetje hulp van Harry Potter en TikTok.

Apetrots zat Laurence twee weken geleden – via een beeldverbinding – in het goed bekeken Amerikaanse tv-programma The Today Show. Nadat in een halve minuut zijn pestverleden was besproken en de presentatoren hun tong mochten breken op Hellevoetsluis, de stad waar Laurence opgroeide, mocht hij zingen. De presenta­trice riep in de aankondiging dat ­Arcade, het nummer waarmee hij het Songfestival won, wereldwijd al een miljard keer is gestreamd.

Dat is vaak. Op Spotify, de toonaangevende streamingdienst voor muziek, staat de teller op ruim 300 miljoen. Daarmee is Arcade het meest gespeelde songfestivalliedje ooit op Spotify. Vaker dan Waterloo van Abba inderdaad, al haalt dat nummer uit 1974 een heel respectabel aantal van 115 miljoen streams.

Toen ze muziek nog moest draaien in plaats van stromen. Beeld Brunopress

Natuurlijk, die liedjes stammen uit het tijdperk dat muziek op lp of cd zijn weg vond naar de luisteraar, dus dat is een beetje appels met peren vergelijken. Maar desalniettemin een prestatie van formaat. Van de winnende liedjes moest Laurence tot begin dit jaar de Zweedse Loreen voor zich houden – zij won in 2012 met Euphoria en dat werd een enorme streaming-knaller (160 miljoen).

Grappig genoeg scoorde de Italiaan Mahmood met het nummer ­Soldi lange tijd beter dan Arcade, ook al eindigde hij op het Songfestival als tweede, achter Duncan Laurence. Pas eind januari van dit jaar schoot Laurence de 176 miljoen streams van Mahmood voorbij op Spotify, om vervolgens op een straatlengte voorsprong te geraken.

Hoe lukte hem dat, twee jaar na de overwinning in Tel Aviv? Daar komt Harry Potter om de hoek kijken, of preciezer, fans van de tovenaarsleerling die zeer actief scènes uit de populaire films knippen en plakken. Ze verzinnen zo nieuwe verhaallijnen en die worden voorzien van muziek. Arcade bleek onder de Potterfans erg populair. De emotioneel geladen, ietwat magische sfeer van het nummer zal er wel iets mee te maken hebben. Die Potterfilmpjes worden gedeeld op het jongerenplatform TikTok en daar trekken ze veel bekijks.

De muziek sprak ook andere gebruikers aan, die het weer plakten onder andere filmpjes. Arcade is de perfecte soundtrack voor puberleed, zo blijkt. ‘Loving you is a losing game’, zingt Laurence en dan volgt die uithaal. Dat is diepgevoeld verdriet. ­Arcade werd ook vaak gemonteerd onder een challenge om in een minuut zoveel mogelijk emoties uit te beelden, van blijdschap tot breakdown. Daarnaast blijk je er ook prima taarten bij te kunnen glazuren en er is zelfs een filmpje waarin de verwoestende effecten van sigaretten op de longen heel plastisch in beeld worden gebracht.

Het gebeurt steeds vaker dat een liedje viraal gaat op een platform als TikTok en daardoor een oorwurm wordt voor alle gebruikers. Dat kan mazzel zijn, zoals voor Arcade, al probeert de muziekindustrie het ­natuurlijk ook te beïnvloeden.

Arcade ging zo stromen, tot een miljard weergaves wereldwijd. En dan weet een Amerikaans tv-programma je te vinden. Na The Today Show mocht Laurence een week geleden ook virtueel aanschuiven in de talkshow van Ellen DeGeneres. Daar zong hij een nieuwe versie van Arcade, als duet met de populaire Amerikaanse zangeres Fletcher.

Zo wist de zanger voet aan de grond te krijgen in de VS en het succes van Arcade te verzilveren met een notering in de Amerikaanse hitlijst. Daarmee treedt hij voorzichtig in de voetsporen van Shocking Blue en Golden Earring, de Nederlandse bands die een halve eeuw geleden grote hits scoorden in de VS.

Hoe dan ook kunnen we vaststellen dat Laurence het heel goed doet. Billboard houdt ook een wereldwijde hitlijst bij en daarin staat Arcade op de vijftigste plek. Helemaal niet gek voor een jongen uit Hellevoetsluis.

Duncan Laurence wint in Tel Aviv. Beeld AP

