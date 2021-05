Duncan Laurence moet finale Songfestival missen omdat hij corona heeft

Songfestivalwinnaar Duncan Laurence kan niet bij de finale van dit jaar zijn om op te treden en de trofee door te geven. De zanger testte donderdag positief op Covid-19. Zijn klachten zijn tot nu toe mild.

Laurence zou live optreden in de finaleshow van zaterdag, maar dat kan niet doorgaan omdat hij nu minimaal zeven dagen in isolatie moet. Ook is het gebruikelijk dat de oude winnaar de nieuwe feliciteert en de prijs overhandigt. De organisatie zoekt nog naar een oplossing, laat een woordvoerder weten.

Iedereen die Ahoy in Rotterdam binnengaat, wordt vooraf getest. De negatieve test mag niet ouder zijn dan 48 uur. Voorafgaand aan de eerste halve finale van afgelopen maandag, waarin Laurence ook een optreden had, testte hij nog negatief. Op woensdag kreeg hij lichte symptomen en de snelle antigeentest die daarop volgde, leverde een positief resultaat op.

Ook IJsland besmet

Na zijn optreden kreeg Laurence een prijs overhandigd door presentatrice Edsilia Rombley omdat zijn winnende liedje Arcade meer dan een miljard keer is gestreamd. Omdat in Ahoy ook strikt de anderhalvemetermaatregel geldt, lijkt het niet erg waarschijnlijk dat Laurence anderen heeft besmet.

Het uitvallen is een grote teleurstelling, laat festival-organisator Sietse Bakker weten in een persbericht. “In de eerste plaats natuurlijk voor Duncan Laurence zelf die een mooie plek verdiende op zijn eigen Eurovisie-podium, na zijn overwinning in 2019. We zijn heel trots op zijn openingsact van de eerste halve finale. We wensen hem veel beterschap.” Het management van de zanger laat weten dat Laurence erg teleurgesteld is: “Hij heeft hier twee jaar naar uitgekeken”.

Woensdag werd bekend dat ook IJsland door een covidbesmetting niet live kan optreden. Van het liedje 10 years van Daði & Gagnamagnið wordt een opname van de eerste repetitie getoond.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door 𝕯𝖚𝖓𝖈𝖆𝖓 𝕷𝖆𝖚𝖗𝖊𝖓𝖈𝖊 (@itsduncanlaurence) op 20 May 2021 om 5:14 PDT

Lees ook:

De beste liedjes scoren in een strakke Eurovisieshow

In de eerste halve finale van het Songfestival is het kaf van het koren gescheiden. De beste liedjes werden door de jury en televoters doorgestuurd naar de grote finale.