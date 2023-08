Duizenden wetenschappers en klimaatmensen zijn minder actief op X of verlaten het platform

De klimaatstakingen van Greta Thunberg konden zo groot worden dankzij haar #klimatstrejk op Twitter. Ook voor wetenschappers veranderde het medium de manier hoe ze met elkaar in debat konden over nieuwe onderzoeken. Maar steeds meer wetenschappers en mensen die zich bezighouden met natuur en klimaat trekken zich terug van het sociale medium, blijkt onder meer uit een enquête van wetenschappelijk vakblad Nature.

De grootste redenen lijken de verharding van toon op X, voorheen Twitter, en een vermoedelijke toename van desinformatie. Sinds de overname van Elon Musk en zijn nieuwe beleid versnelt het vertrek van wetenschappers en klimaatmensen.

Emilia Jarochowska, geoloog aan de Universiteit Utrecht, zag Twitter de laatste jaren meer veranderen in een ‘zee van trollen’, pesterige types. Zij verwijderde haar account naarmate ze meer desinformatie zag over Covid-19 en klimaatverandering. “Het werd steeds moeilijker om een genuanceerd gesprek te voeren.” Jarochowska ging naar het alternatieve platform Mastodon, samen met bijna de helft van de vertrokken wetenschappers, blijkt uit een enquete van Nature.

Beeld Brechtje Rood

Ruim negenduizend wetenschappers beantwoordden de vragenlijst van Nature over Twitter. Vijfenveertig procent zegt Twitter minder te gebruiken de afgelopen zes maanden, en 7 procent heeft het platform verlaten. Mediahoogleraar Mark Deuze (Universiteit van Amsterdam) ziet het platform al langere tijd grimmiger worden. “Dat begon vooral in coronatijd. Tijdens lockdowns konden mensen niets anders dan achter hun computer zitten. De gebruikers van Twitter werden gemiddeld ouder, de sfeer van angst en wantrouwen vertaalde zich op het platform.” Nature beschrijft ook veranderingen onder Musk, zoals minder aandacht voor het modereren van berichten en ‘verificatie’ van accounts op basis van betalingen. De wetenschappers die Twitter verlaten gaan met name naar Mastodon (49 procent), LinkedIn (35 procent) en Instagram (28 procent).

Een ander nieuw onderzoek gaat niet specifiek over wetenschappers, maar over een groep van bijna 400.000 gebruikers die twitterde over natuur, milieu en klimaat, zoals activisten, ecologen en vogelaars. Amerikaanse onderzoekers volgen deze groep sinds 2019. Inmiddels is bijna de helft van hen al niet meer actief op het platform, met vooral een scherpe daling sinds Musk het platform kocht. Onderzoeksleider Charlotte Chang noemt het massavertrek ‘zorgwekkend.’ “De klimaatbeweging heeft eerder veel mensen bereikt en betrokken via Twitter. Dat lijkt te fragmenteren naar andere sociale media of privékanalen.”

Amerikaanse onderzoekers volgen een groep van 380.000 twitteraars die zich bezighouden met klimaat, natuur en milieu. Zij keren Twitter steeds meer de rug toe. De controlegroep bestaat uit 458.000 twitteraars die zich vooral met politiek bezighouden, een breder onderwerp. Deze groep wordt ook minder actief, maar krimpt minder snel. Bron: Trends in Ecology & Evolution Beeld Brechtje Rood

Hoogleraar Deuze maakt zich minder zorgen, en ziet de terugtrek van Twitter meer als natuurlijk verschijnsel. Sociale media zijn altijd in verandering – eerder liep Facebook ook leeg. “De kracht die Twitter ooit had, met #MeToo en #BlackLivesMatter, neemt al af sinds het platform minder belang hecht aan hashtags. Gebruikers kregen minder invloed, het bedrijf meer.” Twitter is volgens Deuze meer een echokamer geworden waarin iedereen de ideeën krijgt te zien waar hij of zij al in gelooft.

De afnemende activiteit van wetenschappers en klimaatmensen op Twitter is volgens Deuze alleen zorgwekkend als je door een 20ste-eeuwse blik naar media kijkt, de tijd waarin mensen één krant lazen of naar één omroep keken. Maar dit soort individuele massamediabedrijven hebben tegenwoordig steeds minder macht. In de 21ste-eeuwse mediaconsumptie gaat het om het ‘netwerk’: iedereen heeft zijn of haar eigen ‘klikronde’. “Mensen met interesse in klimaat klikken van klimaatberichten op nu.nl naar Instagram en krijgen dan weer een mail van een vriend over klimaat. In die zin betekent het weinig dat Twitter – één van de vele schakels – wegvalt.”

Van een ware exodus op X lijkt ook weer geen sprake. Volgens Deuze is het eerder een verschuiving in type gebruikers. “Je ziet dat het platform conservatiever, rechtser en radicaler wordt.” Zelf ziet Deuze collega-wetenschappers nu vooral op LinkedIn, oorspronkelijk een carrièreplatform, bijvoorbeeld om nieuwe publicaties te delen. “Wat ik daar tof aan vind, is dat LinkedIn in Aziatische landen al langer populairder is dan Twitter. Ik ga nu in de comments vaker in debat met collega’s uit bijvoorbeeld Pakistan, wat tot nieuwe uitwisseling van ideeën leidt.”

Lees ook:

Wat wil Elon Musk nou eigenlijk met X, het voormalige Twitter?

Zo min mogelijk regels, controversiële gebruikers als Kanye West en Donald Trump en een nieuwe naam. Wat wil eigenaar Elon Musk met X, het voormalige Twitter?

Onderzoek: X (voormalig Twitter) vertraagde toegang tot sommige nieuwssites

X (voormalig Twitter) van Elon Musk heeft de toegang vertraagd tot sommige nieuwssites. Gebruikers die op een link klikten bij een bericht op X, moesten daarna ongeveer vijf seconden wachten voordat ze de webpagina te zien kregen. Dat komt naar voren uit onderzoek van The Washington Post.