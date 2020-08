Drive-incomedy in Almere: ‘Alsof ik voor transformers sta te spelen’

Corona maakt de cultuursector creatiever dan ooit. Naast de talloze gestreamde festivals zagen we de afgelopen maanden al cabaret vanaf een boot in de haven van Hoorn (Lebbis) en een drive-thru-tentoonstelling in Ahoy (Boijmans). Daar kan sinds afgelopen vrijdag de eerste drive-in-comedyshow van Nederland aan toegevoegd worden. Gelach was er nauwelijks te horen. Getoeter des te meer.

De timing van de show, die plaatsvond op een winderig parkeerterrein in Almere Poort, was op zijn zachtst gezegd ongelukkig. Het regende gedurende de hele show pijpenstelen. Bezoekers en artiesten zaten gelukkig droog, maar de setting was niettemin troosteloos. De opkomst was met een kleine vijftig auto’s ook niet denderend, wat er ongetwijfeld mee te maken had dat de show op vrijdagmiddag tussen vier en vijf gepland stond, een tijdstip waarop veel mensen werken.

Het geboden entertainment maakte gelukkig veel goed, hoewel zeker niet alles. De ervaren comedians Jörgen Raymann, Sanne Wallis de Vries en Peter Pannekoek mochten ieder zo'n twintig minuten het aanwezige publiek vermaken, dat hen hoorde via de autoradio. Howard Komproe fungeerde als spreekstalmeester. Hij legde aan het begin van de show de spelregels uit. De belangrijkste: toeter als je moet lachen. Dat lieten de aanwezige automobilisten zich geen twee keer zeggen.

Oneliner en tegenvaller

De zelf uit Almere afkomstige Jörgen Raymann mocht de middag aftrappen. Met zijn oneliner 'Organiseren we eens wat in Almere, is het kutweer' had hij meteen de lachers, pardon: toeteraars, op zijn hand. De rest van Raymanns optreden viel helaas nogal tegen. Hij kwam niet veel verder dan wat seksistische grappen over mannen die baalden van de lockdown omdat ze nu niet naar hun werk konden en de hele dag bij hun ‘kutwijf en kutkoters’ moesten zitten. Al na tien minuten leek hij door zijn materiaal heen en was hij zichtbaar de tijd aan het volpraten.

Sanne Wallis de Vries kwam beter voor de dag. Gekleed in een witte overall en met een rode zakdoek om haar hoofd gebonden, maakte ze een energieke indruk. Haar pleidooi voor de bescherming van de kunsten, die zwaar getroffen zijn door alle coronaperikelen, kwam weliswaar niet echt van de grond, maar ze vertelde wel wat vermakelijke anekdotes over haar puberende dochters. Ze eindigde met een lied in hiphopstijl: 'Je ziet er goed uit voor mijn leeftijd'.

‘We gaan het niet redden’

Het sterkste optreden kwam van Peter Pannekoek. Als enige van de drie comedians speelde hij echt met de setting van een drive-in comedy, onder meer door te expliciteren hoe surrealistisch het voor hem was om tegen een stel toeterende auto's aan te kijken: ‘Alsof ik voor transformers sta te spelen.’ Ook zat hij bovenop de actualiteit met zijn scherpe kritiek op de Nederlandse omgang met het coronavirus. Die vindt Pannekoek veel te bureaucratisch. We creëren schijnveiligheid door middel van regels waar niemand zich aan houdt. Zijn terugkerende boodschap: ‘We gaan het niet redden.’

Of het verschijnsel drive-incomedy het gaat redden, valt evenzeer te bezien. Humor is bij uitstek een sociaal fenomeen. Een zaal collectief laten schateren vormt voor een comedian het hoogst haalbare. Die ervaring valt niet te evenaren met luid claxonneren, hoe gezellig sommigen het in de beslotenheid van hun auto ook gehad zullen hebben. Tekenend was Peter Pannekoeks opmerking dat hij zich door het getoeter vooral bedreigd voelde. Hij weet dat zelf aan het feit dat hij nog maar net een rijbewijs heeft, maar ook voor mensen met meer rijervaring was zijn uitspraak herkenbaar.

Alsof de duvel ermee speelde, klaarde het op precies toen de show voorbij was. Verrassend snel stroomde het parkeerterrein leeg, terwijl de comedians zich naar hun geïmproviseerde kleedkamer haastten. Hopelijk zien we ze snel weer in een echt theater.

Deze drive-in-comedy was een eenmalig initiatief van Ally's Drive In, die dit weekend op dezelfde locatie nog een jeugdvoorstelling en diverse films vertoont.