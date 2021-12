Dramatisch jaar voor het Concertgebouw: ‘De onnavolgbare besluitvorming was de rode draad’

Het Amsterdamse Concertgebouw behoort al jaren tot de best bezochte en drukst bespeelde concertzalen ter wereld. Deze week werden de bezoekcijfers van 2021 bekendgemaakt, nadat het gebouw op 19 december opnieuw zijn deuren had moeten sluiten. In dit tweede coronajaar kwamen er 160.000 liefhebbers over de drempel, nog minder dan de 220.000 in 2020. Afgezet tegen de 750.000 bezoekers in 2019 is dit ronduit dramatisch te noemen.

Simon Reinink, directeur van het Concertgebouw, wijt het lage aantal van dit jaar vooral aan de lange sluiting en het late moment waarop werd meegedeeld dat het gebouw in de zomer weer open mocht. “Daardoor werd het verkopen van kaarten voor die eerste concerten wel lastig”, zegt Reinink.

Hij en zijn team kregen dit jaar te maken met wel zes verschillende corona-regimes: testconcerten, maximaal 250 bezoekers, anderhalvemeterconcerten, maximaal twee derde zaalcapaciteit, maximaal 1250 bezoekers, en anderhalvemeterconcerten tussen 7.00 en 17.00 uur. Steeds weer moest geschakeld worden.

‘Je bent op den duur redelijk voorbereid’

“We zijn er altijd snel uit met het team wat ons te doen staat. De persconferenties waren vaak op vrijdagavond, wat erg vervelend is omdat de weekenden het drukst zijn en de maatregelen meteen al ingingen. Maar we bedachten ongeveer binnen het uur hoe we de nieuwe maatregelen moesten implementeren en wat ons te doen stond. De verschillende protocollen waren steeds variaties op een thema, dus je bent er op den duur redelijk op voorbereid. Al was het telkens wel weer net even anders dan de keer ervoor. De routekaart waarvoor de cultuursector enorm heeft gepleit, waardoor de maatregelen voorspelbaar zijn, is er in de praktijk nooit gekomen. Het is nu meer haastje-repje en op het laatste moment improviseren. Heel vervelend.

“De onnavolgbare besluitvorming in Den Haag is helaas wel de rode draad geweest in deze tijden. Met de Taskforce Cultuur hebben we vaak grote druk uitgeoefend op de politiek. Er is hard op de trom geslagen, en we hebben steeds herhaald dat het bij ons in de theaters en de concertzalen veilig is. Maar nu met de omikronvariant begrijpen we de maatregelen.

“Het moreel in ons team is nu anders dan vorig jaar. We zijn er meer aan gewend geraakt, al blijft het natuurlijk frustrerend. De eerste keer, in maart 2020, overkwam het ons, en waren we vooral erg verdrietig dat ons gebouw op slot moest. Iets waar je onder normale omstandigheden geen rekening mee houdt. Maar de veerkracht bij de organisatie is enorm. Het gevoel dat we er met zijn allen doorheen komen is heel sterk.”

En weer een andere opstelling, voor 250 bezoekers, bij de heropening in juni van dit jaar. Beeld Eduardus Lee

Geen boosheid bij concertgangers

Reinink merkt om zich heen een grote betrokkenheid bij het Concertgebouw. Van sponsoren en donateurs, van de gemeente Amsterdam en van bezoekers, die zich ongekend blij toonden toen het gebouw weer open ging. Van boosheid bij concertgangers die hun kaarten moesten inleveren omdat er minder mensen naar binnen mochten, heeft hij niets gemerkt.

“Het afschalen doen we via het principe last in first out, omdat dat het meest eerlijk is. Alle zalen in Nederland hanteren datzelfde principe. Om de week is er overleg met alle concertzaaldirecteuren. Dat heeft ons nader tot elkaar gebracht. Er is onderling enorm veel solidariteit.”

Bij het bekendmaken van de cijfers meldde het Concertgebouw ook iets positiefs, en dat was de opvallende groei in het aantal jongere bezoekers. In de leeftijdsgroep tot 35 jaar was er een stijging van 27 procent. “Dat is echt veel”, zegt Reinink. “Misschien komt het omdat ouderen toch nog even de kat uit de boom kijken, maar we hadden ook veel goede, op jongeren toegesneden programma’s. En het effect dat Lorenzo Viotti, de nieuwe chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch Orkest op jongeren heeft is groot.”

Programmeren met een slag om de arm

Volgens Reinink, naar eigen zeggen een optimist, houden ze het vol in die mooie zaal, ook als er steeds weer een nieuwe lockdown nodig mocht zijn. “We programmeren natuurlijk wel met een slag om de arm, en overleggen met de musici of we concerten laten doorgaan, en zo ja, onder welke voorwaarden. Als het even kan gaan de concerten door, met name van artiesten die zelf geen overheidssteun ontvangen. Zij hebben het inkomen het hardst nodig. Met hen stemmen we ook zorgvuldig af wanneer er reis- en verblijfkosten worden gemaakt, zodat wij daarvoor kunnen instaan als het concert niet doorgaat. Het is essentieel om ook de musici door deze ongelofelijk moeilijke periode heen te helpen.”

