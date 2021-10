Drama over Deventer moordzaak (en journalistieke verantwoordelijkheid) uitgeroepen tot beste Nederlandse film

De film van regisseur Sander Burger en producenten Joram Willink en Piet-Harm Sterk over de Deventer moordzaak won in de categorieën beste film, scenario, hoofdrol en bijrol.

Sander Burger en co-scenarist Bert Bouma reconstrueerden op meeslepende wijze de verwikkelingen rond de gruwelijke moord op de weduwe Wittenberg die Nederland vanaf 1999 in de ban hield. Fedja van Huêt (48), bekroond voor zijn hoofdrol, speelt in De Veroordeling de volhardende Netwerk-journalist Bas Haan die op onderzoek gaat en op wiens boek De Deventer Moordzaak - Het Complot Ontrafeld de film is gebaseerd. Yorick van Wageningen (57), bekroond als bijrolspeler, is even voortreffelijk als de zwijgzame Michael de Jong alias ‘de klusjesman’ die volgens opiniepeiler Maurice de Hond de dader was, en niet de opgepakte en veroordeelde Ernest Louwes alias ‘de boekhouder’.

De regisseur zei in een interview een groot fan te zijn van Amerikaanse films over onderzoeksjournalistiek, zoals All the President’s Men, The Insider en Spotlight. Met De Veroordeling levert hij eenzelfde soort vakwerk af. Je wordt meegevoerd in de ontluisterende verwikkelingen: BN’er Maurice de Hond die in talkshows alle ruimte krijgt om een Nederlandse burger van moord te betichten, zonder enig bewijs. Zelfs de top van justitie neemt hem serieus.

Fedja van Huêt op de rode loper voorafgaand aan het Gouden Kalveren Gala tijdens de 41e editie van het Nederlands Film Festival (NFF). Beeld ANP

Onderzoeksjournalistiek

Gelukkig laat de film, via journalist Bas Haan, vooral ook de kracht van onderzoeksjournalistiek zien, je zou de zaak een vroeg voorbeeld van fake news kunnen noemen. De Veroordeling, waaraan door de filmmakers circa tien jaar werd gewerkt, is tevens een rehabilitatie van Michael de Jong, de man die door de valse beschuldiging zijn baan verloor, zelfs nooit meer aan het werk kwam.

De prijs voor de afwezige Yorick van Wageningen werd in ontvangst genomen door de échte klusjesman. Zo werd hij althans aangekondigd. Hij corrigeerde het gelukkig zelf heel mooi: “ik word de klusjesman genoemd, ik heet Michael C. de Jong.” Hij bedankte het hele filmteam, ‘door hen krijgen wij ons leven weer terug’.

Mooi hoe Yorick van Wageningen hem speelt, in de film, als een beer van een vent die toch heel breekbaar oogt. Opmerkelijk ook dat uitgerekend de Nederlandse Hollywoodacteur winnaar is geworden van een eerste genderneutrale acteerprijs. Van Wageningen die niet aanwezig was op het slotfeest van het Nederlands Film Festival, was het niet eens met het tijdstip van de invoering van de genderneutrale prijzen, namelijk juist op het moment dat de cultuursector het door de pandemie zo moeilijk heeft.

‘Tienduizenden makers staat het water aan de lippen’, liet Van Wageningen in een eerdere brief weten. Omdat de leden van de Dutch Academy For Film (DAFF) ook niet vooraf geraadpleegd waren over de verandering stapte hij uit protest uit de Academy, de club van vakgenoten die de Gouden Kalveren mede toewijst, en hem dus de prijs bezorgde.

Ondertussen zijn er door het nieuwe prijzensysteem voor acteerprestaties, waarbij geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen de seksen, twee acteurs bekroond voor beste hoofd- en bijrol, en geen actrices. Het effect van genderneutraliteit.

Tot slot: nog even stilstaan bij de tweede winnaar van de avond: De Slag om de Schelde. De film over de Tweede Wereldoorlog zoals die in Zeeland werd beleefd, ontving vijf Gouden Kalveren in de meer technische categorieën. Een opsteker voor regisseur Matthijs van Heijningen jr.

Alle Gouden Kalveren 2021 op een rijtje: Beste Film: De Veroordeling Beste Regie: Kom Hier Dat Ik U Kus Beste Scenario: De Veroordeling Beste Hoofdrol: Fedja van Huêt voor De Veroordeling Beste Bijrol: Yorick van Wageningen voor De Veroordeling Beste Camera: De Slag om de Schelde Beste Montage: De Slag om de Schelde Beste Kostuums: De Slag om de Schelde Beste Production Design: De Slag om de Schelde Beste Sound Design: De Slag om de Schelde Beste Muziek: De Oost Beste Documentaire: Shadow Game Beste Dramaserie: Mocro Maffia Publieksprijs: Bon Bini: Judaska in da House Persprijs: Up to G-Cup

