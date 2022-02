DPG-topman in 2016 ontslagen na grensoverschrijdend gedrag

DPG Media, uitgeefconcern van onder meer Trouw, heeft directeur-uitgever Jaak Smeets in 2016 ontslagen vanwege, blijkt nu, grensoverschrijdend gedrag. Dat heeft ondernemer Yves Gijrath onthuld op de website businessam.be en in een podcast.

Het betreffende directielid, verantwoordelijk voor de Vlaamse en Nederlandse kranten van het concern, had ‘ongepaste avances’ gepleegd richting andere DPG-medewerkers en werd na een extern onderzoek berispt. Toen er nog een klacht binnenkwam, is hij ontslagen. Maar de aanleiding voor het ontslag werd naar buiten toe niet gemeld.

DPG-topman Christian Van Thillo heeft de aanleiding voor het toenmalige ontslag bevestigd. Volgens hem is die toen niet naar buiten gebracht omdat de betrokken slachtoffers dat om privacyredenen niet wilden.

Gijrath, die de zaak aanhangig heeft gemaakt, vindt het opvallend dat er ook na het uitbreken van de MeToo-discussie een jaar later in Vlaanderen en Nederland geen aandacht aan deze zaak is besteed in de DPG-kranten. Hij stelt dat de zaak bewust onder de pet is gehouden.

Nu wordt met andere ogen gekeken naar zaak van toen

Hoewel het grensoverschrijdende gedrag zich vooral in België zou hebben afgespeeld, zegt in de podcast ook Barbara van Beukering, voormalig chef van Volkskrant Magazine en Parool-hoofdredacteur, last van het directielid te hebben gehad.

In een reactie zegt toenmalig hoofdredacteur Philippe Remarque van de Volkskrant, inmiddels een van de uitgevers van DGP Media, dat er met de ogen van nu wordt gekeken naar een zaak van zes jaar geleden. “MeToo speelde nog niet. We hoorden ervan als een interne kwestie. De man was volslagen onbekend, dus we publiceerden er niet over. De vrouwen in kwestie wilden ook dat het stilgehouden werd. Wat Gijrath zegt dat hij als een roofdier rondliep, is zwaar overdreven. Maar Van Beukering zegt nu dat hij in elk geval haar ook lastigviel.”

Wist hij van de klacht van Barbara van Beukering? “Nee, daar heeft ze toen nooit iets over verteld, terwijl we wel veel met elkaar omgingen als hoofdredacteuren. Ik dacht dat de kwestie alleen in België speelde.”

Afweging zou nu mogelijk anders uitpakken

Trouw-hoofdredacteur Cees van der Laan erkent dat er voor het uitbreken van de MeToo-discussie weinig journalistieke aandacht was voor grensoverschrijdend gedrag, zeker ook als het mensen betrof die voor de buitenwereld geen bekende namen waren. “Gezien de huidige discussie en het belang daarvan zou die afweging nu mogelijk anders uitpakken”, aldus Van der Laan.

Het directielid had nauwelijks contact met de Trouw-redactie, maar Van der Laan stelt dat hij nu in een vergelijkbaar geval redacteuren direct zou oproepen zich te melden met nare ervaringen. De afgelopen jaren is er bij DPG via protocollen en vertrouwenspersonen extra aandacht gekomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.