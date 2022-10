Dozjd TV bedient de Russen vanuit een Amsterdamse studio

Het zijn treurige tijden voor het ‘optimistische’ Russische kanaal Dozjd TV. In maart verlieten de makers hun land toen de wetten voor journalisten werden aangescherpt en woorden als ‘invasie’ en ‘oorlog’ door het Kremlin werden verboden. Dat was voor de journalisten van de onafhankelijke zender, die inmiddels ook was benoemd als ‘buitenlandse agent’, onacceptabel en op 3 maart was de laatste uitzending.

Inmiddels heeft het journalistieke platform onderdak gevonden in het buitenland; eerst in Letland, vanwaar ze sinds 18 juli weer uitzenden. Daarna sloot Georgië zich aan, en sinds maandag is ook in Amsterdam een studio in gebruik, vlakbij een van de andere overgebleven onafhankelijke Russische media: The Moscow Times.

'Propaganda is overal’

Oprichter en eigenaar Natalya Sindeyeva is opgetogen over de locatie in Amsterdam, omdat die stad voor haar het symbool is voor vrijheid. Om de opening te vieren heeft het team blokjes oude kaas, schalen vol zoute haringen en champagne laten aanrukken. En omdat ook in Rusland scherven geluk brengen, wordt er live in de uitzending een bord met daarop de namen van alle medewerkers stukgegooid. Volgens de traditie nemen ze allemaal een scherf mee naar huis.

Sindeyeva begon in 2010 met Dozjd. Een eigen televisiezender was haar grote droom, vertelt ze. “Dit is voor mij zo belangrijk dat ik het nooit zal loslaten. Al vanaf het begin was het een protest tegen de regering en nu nog meer.” Bij de oprichting koos Sindeyeva als ondertitel ‘het optimistische kanaal’, en optimistisch is ze zelf nog steeds.

Maar inmiddels is ze een optimist met ervaring en dus ook realistisch. “Ik geloof dat er ooit vrijheid komt in Rusland, maar wat wij doen is niet genoeg. De propaganda is overal, niet alleen in de media, maar ook op scholen en op straat.”

Viswedstrijd of zelfmoordaanslag

De Engelse naam van de zender is TV Rain en hun twaalfjarige bestaan verliep stormachtig. De zender begon als een onafhankelijk kanaal voor nieuws, discussies, politiek, cultuur en documentaires, maar al snel kwamen de makers erachter dat er in het Rusland van Poetin heel andere regels gelden voor onafhankelijke journalistiek.

Terwijl Dozjd live verslag deed van een vermoedelijke zelfmoordaanslag met tientallen doden op het grootste vliegveld van Moskou, was er op andere Russische kanalen niets van te zien. Daar zagen kijkers een dramaserie of een viswedstrijd.

Vanaf dat moment was hun missie duidelijk en brachten ze nieuws over grote demonstraties, stembusfraude en andere zaken die staatsmedia verzwegen. Al snel werden ze van de kabel geschopt en konden ze alleen nog uitzenden via internet. Zo bereikten ze sinds de terugkeer in juli al zo’n 43 miljoen kijkers.

Gelukkig net op tijd klaar

Bij Vera Krichevskaya is het optimisme na de Russische invasie in Oekraïne wel verdwenen. De mede-oprichter en productieleider bij Dozjd probeert Oekraïners te helpen waar ze kan. Zo neemt ze vluchtelingen in dienst en heeft ze de studio laten inrichten met materialen uit Oekraïne. “Die waren gelukkig net op tijd klaar, vlak voor er een energiecentrale werd gebombardeerd en er geen elektriciteit meer was.”

Al na de annexatie van de Krim in 2014 verliet Krichevskaya Rusland. Ze schaamt zich voor haar land en ze ziet de toekomst somber in. “Ik wilde niet dat mijn kinderen daar zouden opgroeien, dus we vertrokken naar Londen. Nu zijn ze Europeaans. Voor Oekraïne heb ik goede hoop, ik denk dat ze zich zullen aansluiten bij Europa. Het is een prachtig land, met fijne inwoners en ze hebben de EU ook veel te bieden, denk alleen al aan de agricultuur. Voor Rusland zie ik de toekomst somber in. En Dozjd heeft in al die jaren zo weinig bereikt. Ja, dat is erg frustrerend.”

