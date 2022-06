Door een kijkdoosgaatje turen we naar de freakshow die Britney Spears heet

Britney Spears is dit weekend getrouwd. Omdat ik net als velen het gevoel heb dat ik haar ken, bleef ik tijdens het zappen op Shownieuws hangen, waar ze een item hadden met ‘exclusieve foto’s’. (Wonderlijk programma trouwens, dat Shownieuws, met een uitermate synthetisch uiterlijk – zowel het decor als de talking heads en de gescripte gesprekken.) We zagen bloemstukken en beroemde gasten, onder wie vrouwen die net als Britney slechts met een enkele naam genoemd hoeven te worden: Madonna, Paris (Hilton), Drew (Barrymore), Donatella (Versace, ook al zo synthetisch).

Wel celebrity’s; geen familieleden; ontbrekende kleding. Het dansen deed de bruid in slechts een colbert, en een diamanten string die we op de foto’s niet konden zien. ‘Vind ik zo grappig’, zei Patty Brard over de bijbehorende foto. ‘Hij blijft heel chic en zij wordt ineens heel zweterig en heel drankerig.’

Fascinerende Instagrampagina

Achteraf had Britney het nog over die diamanten string op Instagram, het sociale medium waardoor zoveel mensen het gevoel hebben haar te kennen. Haar Instagrampagina is een entiteit op zich. Er werd zelfs een goed beluisterde podcast over gemaakt, die prominent figureerde in de spraakmakende documentaire Framing Britney Spears, over haar curatele. De podcastmakers poogden middels een close reading van Britneys berichten te ontdekken wat er werkelijk met haar aan de hand was.

Van die curatele is ze inmiddels af, maar haar Instagram is nog steeds vrij fascinerend: een achtbaan van emoties, met filmpjes van kinderen die grappige dingen doen naast berichten over haar miskraam, spirituele citaten en prepuberale meisjesachtigheid met hyperseksuele trekjes. Ze poneert zichzelf graag voor een hoger geplaatste camera, zodat ze verleidelijk naar haar volgers op kan kijken. Vanuit die positie deelt ze outfits, dansjes, of haar naakte zelf – er staan heel veel blootfoto’s op Britney’s Instagram, niet erg suitable for work.

Het maakt haar een vreemde, ongemakkelijke aanwezigheid in mijn tijdlijn, waar ik nochtans aan gewend ben geraakt. Zoals je went aan die vage kennis die altijd een tikkie uit de toon valt, omdat ze net wat luider is dan de rest en zich net wat ongepast gedraagt.

Britney Spears is getrouwd. Beeld Instagram

We zien haar, maar kennen haar niet

Zo iemand bekijk je met afstand. Als ik Britney weer pirouettes draaiend voorbij zie komen, denk ik aan de antieke koffers bij de entree van het Spoorwegmuseum, waar kijkdozen van zijn gemaakt. Je kan door een opening naar binnen turen naar een kleine, sprookjesachtige wereld, met een hologram van een mensje of draakje dat daar stilletjes zijn ding doet. Een eenmansshowtje in een kleine, afgesloten omgeving. Net als bij Britney. Wij, haar 41,6 miljoen volgers, staan erbuiten en turen via het scherm naar binnen.

Echt kennen doen we haar natuurlijk niet. Ze is een voor vermaak te bezichtigen object, een freakshow waar je je eigen ideeën op projecteert. Zoals dat Britney zichzelf misschien ook door een kijkdoosgaatje bekijkt, en zichzelf evenmin kent.

Zondag plaatste ze een foto van het feestje, waarop ze met haar verloofde op een bank zit. Beroemde gasten staan in een halve cirkel om hen heen, actrice Selena Gomez hurkt aan hun voeten. ‘Na een hele avond dansen ging ik zitten en realiseerde ik me eindelijk wie ik was’, schreef Britney in het bijschrift. Nou, dat hopen we dan maar.