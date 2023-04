Door corona getroffen sectoren veren terug, met cultuur als uitschieter

Als zzp’er is beeldend kunstenaar Saffran ook koopman

Axel Saffran is beeldend kunstenaar. Als een van de velen in de cultuursector schreef hij zich dit jaar in als zelfstandige, wat voor nieuwe uitdagingen zorgt.

Als zzp’er maakt hij geen andere artistieke keuzes. Althans, niet direct. “Indirect heeft het invloed op de details. Zo ben ik momenteel mijn beste werk beschikbaar aan het maken in gelimiteerde edities. De reden daarvoor is puur belastingtechnisch, namelijk dat je van die opbrengst maar 9 procent hoeft af te dragen, in plaats van 21 procent wanneer je je prints in open oplages verkoopt.”

Een van de grootste uitdagingen is volgens Saffran de typische ondernemerswijsheid “dat de kost voor de baat uitgaat, ook voor iemand die zich beweegt in een hoogst onzekere markt. Dan is bijvoorbeeld 2500 euro inlijstkosten best even slikken. Het is dat, of de iMac vervangen, bij wijze van spreken.”

Dan zijn er nog de administratie en allerlei andere zakelijke beslommeringen. Saffran: “Ik houd het behapbaar door de administratieve kant zo simpel mogelijk te houden, door bijvoorbeeld niet van elke kleine uitgave de bonnetjes te bewaren. Ik denk dat veel kunstenaars de rol van koopman of koopvrouw niet komt aanwaaien en voor je het weet vreet het aan je drive om dingen te maken. Daar invulling aan geven op jouw manier is onderdeel van het vak, maar het vergt een hoop geschipper en alertheid. Dat verhaal en alle opties die je hebt en waar je op moet letten, hoort onderdeel te zijn van elke kunstopleiding.”