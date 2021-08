Donkere zonnebril op, en panterprintblouse aan, trekt Monica door haar buurschap

Kelli van der Waals vertelt deze zomer over de figuren die per ongeluk of expres voorbijkomen in de tijdlijnen van haar sociale media. Deze week: de straattaal van Monica Keyzer.

Van de week stond er een geinig fietskratje in de Eerste Lindendwarsstraat in Amsterdam. Van hout, met tiewraps gemonteerd op een Swapfiets, getuige het slot dat erin lag en een glimp van een blauwe voorband. Bovenin het linkerhoekje zat een bekerhouder. ‘Handig voor je koffietje.’

Langs een gevel aan de Lijnbaansgracht had iemand een miniplantenbakje gemetseld met een mozaïek van kleurige steentjes. Een bos warrige groene sprietjes stak eruit. Naast een deurbel in de Westerstraat was een oranje beeldje van een poes gemonteerd, want daar woont kat Ramses. In de Gietersstraat waren plukjes plant gaan groeien langs de randen van een straatnaambordje. Iemand had er een briefje onder geplakt: ‘Mother nature always wins.’

Ik zag het allemaal dankzij een favoriete twitteraar. Die kwam niet per ongeluk in mijn tijdlijn voorbij, ik kende haar al van toen we samen op de redactie van Vrij Nederland zaten. Daar was Monica Keyzer (niet te verwarren met Mona Keijzer, de CDA-politica waar ik verder weinig gevoelens bij heb) redactieassistent vanaf de gouden jaren van het tijdschrift tot een jaar of twee geleden.

Sindsdien moet ik het doen zonder haar gepeperde opmerkingen, panterprintblousjes en het blikje salmiakbolletjes op haar bureau. Gelukkig tref ik haar nog dagelijks op sociale media, waar ze zich heeft ontwikkeld tot een waardige multiple platform-microberoemdheid (Twitter, Facebook, Instagram) met een ruim gevolg.

#straattaal

Daar neemt ze haar publiek mee op haar wandelingen door de stad, die doorgaans plaatsvinden in, om en nabij haar buurtje, de Jordaan. Haar observaties – de bekerhouder, het plantenbakje, het begroeide straatnaambord – worden onze observaties, haar wijkje een beetje ons eigen thuis. Daarbij zien we veel, heel veel boodschappen op briefjes, bordjes en stoeptegels voorbijkomen, onder de hashtag #straattaal. Een genre waarvan ik me soms afvraag of Monica het zelf gemunt heeft – zo niet, dan in ieder geval groot gemaakt.

#Straattaal bevat vaak koddige dan wel veelzeggende foutjes en grapjes, zoals een winkel die zijn klanten per ongeluk begroet met ‘nemaste’ in plaats van ‘namasté’ en een bedrijf – de groenteboer? – dat zegt er even ‘tussen-fruit’ te zijn. We zien lokaal lief en leed, zoals een A4’tje over een verloren papegaai die is teruggevonden, of dat het ene restaurant (corona niet overleefd?) verandert in het andere (nieuwe kans).

Veel #straattaal is directief, bedoeld om bewoners en toeristen een duwtje te geven in de richting van de juiste plek, of het juiste gedrag:

‘Hidden garden in the back!’

‘Bikes only for costumers’

‘You’re welcome to sit on my bench when I’m not here… BUT CLEAN UP YOUR MESS PLEASE!’

Gentrificatie, activisme, territoriumzucht

Bordjes op de beeldententoonstelling Art Zuid vragen of hondeneigenaren hun dier willen laten plassen tegen een boom in plaats van de beelden. Andere boodschappen zijn van wezenlijker aard: ‘Beperkt zonder cultuur’; ‘Iedereen is onzeker’.

Er zit een fantastisch soort alledaagsheid in de berichten, die de hoofdstedelijke modus operandi onthult: gentrificatie, activisme, territoriumzucht, regeldrang, mondkapjesdiscussies en fietsparkeerkwesties. Alles door het oog van Monica, die onzichtbare aanwezigheid tegenover het gefotografeerde. Donkere zonnebril op, panterprintblouse aan, smartphone in de hand, en zo trekt ze door haar buurschap, met duizenden volgers in haar kielzog.