Dominant en jaloers: het dagboek van Leonie laat een andere kant van Etty Hillesum zien

Twee vriendinnen die roddelen bij de haard, eindeloos telefoneren en een oogje hebben op dezelfde man. Als het geen oorlog was geweest, was het verhaal van de vriendschap tussen de Joodse Leonie Snatager en de beroemde Etty Hillesum niet zo uitzonderlijk. Maar dat werd het wel, omdat beide vrouwen een radicaal andere keuze maakten.

Leonie dook onder, Etty weigerde dat. Leonie werd 95 en Etty 29. Die ‘dramatische tegenstelling’, zoals conservator Ariane Zwiers het noemt, is het onderwerp van de tentoonstelling ‘Etty en Leonie’, sinds vrijdag te zien in het Joods Museum. Bijzonder is dat de nieuw ontdekte egodocumenten van Leonie te zien zijn.

Biograaf Judith Koelemeijer vond haar dagboek en brieven in een gangkast naast de shampooflessen in Leonie’s Amerikaanse huis. De documenten werpen een bijzonder nieuw licht op Etty Hillesum, die wereldberoemd is sinds haar dagboek werd uitgegeven in de jaren tachtig.

Voor sommige lezers is ze een halve heilige

Niet alleen vanwege haar tragische lot en de literaire kwaliteit van Het verstoorde leven maar ook vanwege haar denkbeelden, bijvoorbeeld haar radicale empathie. Wereldwijd zijn er anderhalf miljoen exemplaren van haar dagboek verkocht. Voor sommige lezers is ze een halve heilige.

De dag nadat de tentoonstelling werd aangekondigd bij Nieuwsuur, stonden er al bezoekers voor de deur, vertelt conservator Zwiers. Er was toen nog niets te zien. Er zijn vele Etty-pelgrims, weet ze. “Haar dagboek is al langer in bezit van ons museum. Soms zijn er zelfs mensen die vragen of ze alleen met het dagboek in een ruimte mogen zitten.”

Etty Hillesum en Leonie Snagater ontmoetten elkaar eind jaren dertig in Amsterdam, waar Leonie, schrijft ze, ‘een intens romantische periode’ beleefde in een artistiek studentenmilieu. De vriendschap in vijf citaten van Leonie.

‘Alles wat zij beroert, lijkt als door een toverstaf aangeraakt, het wordt magisisch.’

Leonie was een nuchtere jonge vrouw, maar Etty leek altijd ‘in hogere regionen’ te verkeren: iets wat zij ook ambieerde. Meer dan in de realiteit, leefde Etty in haar gedachtenwereld. ‘Realisme versus filosofisch idealisme’, beschrijft Judith Koelemeijer deze tegenstelling in de recent verschenen biografie ‘Etty Hillesum. Het verhaal van haar leven.’

“Leonie werd heel erg beïnvloed door Etty”, zegt Zwiers. “Ze waren beide slimme studenten en hadden veel aan elkaar, ze praatten over politiek, maatschappelijke problemen en over anderen natuurlijk, dat noemden ze hoger roddelen.”

Leonie Snatager in oorlogstijd, jaren 40. Beeld Fotograaf onbekend. Collectie Bernard Penney

‘En nu ineens is er een man in je leven gekomen die het allemaal zo doodgewoon vindt, wat er in je is, zo vanzelfsprekend. (...) Voor het eerst kom je nu bij iemand die je volkomen, van alle kanten, opvangt.’

Etty Hillesum was weg van haar theapeut, de Duitse handlezer Julius Spier, met wie ze een verhouding kreeg. Ze stimuleerde Leonie ook bij hem in therapie te gaan. Maar toen dat erg goed uitpakte – Julius Spier was gewend om fysiek te worstelen met zijn patiënten – werd ze jaloers.

“Etty eigende zich Spier toe”, zegt Zwiers. Maar ondertussen verdiepte de relatie tussen de handlezer en Leonie ook. Ze concludeerde in haar dagboek dat Spier geen man voor één vrouw was. Maar niet volgens Etty. “Spier kan nu eenmaal niet met al zijn patiënten een binding hebben. Nu ja goed, met míj. Maar dat is ook een uitzondering.”

‘Hoe zit dat met die verhouding tussen Etty en mij? Ik word er eigenlijk heelemaal beroerd en moe van dat dat zoo slecht is.’

“Leonie voelt zich meer en meer beklemd door Etty, lees je in haar dagboek terug”, zegt Zwiers. “Etty was zeker de dominantste van de twee.” Ze gaan nog wel lachend samen op de foto, maar het voelt voor Leonie als een ‘leugen.’ ‘Terwijl je mijlenver van elkaar afstaat (..) armomstrengeld met een obligate lach op de foto!’

Leonie was een keer een dag lang van slag na een moeilijk gesprek met een vriend. Waar Spier het knap van haar vond dat ze zich er zo snel overheen zette, zei Etty juist: ‘Nou het is in jou toch wel héél zwak, dat je zo meteen omver geworpen werd.” Hun verschillende opvattingen over Joods-zijn zetten hun relatie verder onder druk.

Etty Hillesum in oorlogstijd, ca. 1942. Beeld Fotograaf onbekend. Collectie Joods Museum

‘Etty was, achteraf gezien, heel gevaarlijk. Ik zou hier niet zitten, als ik me niet van haar had losgemaakt.’

Wat Leonie eerder zo bewonderde in Etty, dat opgaan in haar gedachten, vond ze hoe langer hoe irritanter in de gruwelijke realiteit van de Jodenvervolging. Op een gegeven moment schreef ze: “Altijd is de werkelijkheid te verkiezen boven de schoonste schijnwereld.”

Waar Etty Hillesum graag wilde delen ‘in het lot van haar volk’ en niet onderdook, ging bij Leonie op een gegeven moment de knop om. “Ze zei later in haar leven: angst is best een goede raadgever”, zegt Zwiers. Toen ze hoorde dat haar haren afgeschoren zouden worden in een kamp, was ze er zeker van: “Ik dacht: dát gaat niet. Het is alsof al mijn kracht afgezogen werd.”

Leonie overleefde de oorlog en werd een succesvolle econome in de Verenigde Staten. Etty’s leven eindigde in Auschwitz. Nee, zegt Zwiers, zo goed schrijven als Etty kon Leonie niet. Maar haar dagboek heeft volgens haar wel bijzondere waarde. Ze denkt eraan de egodocumenten uit te geven. “Het zou zonde zijn om er niets mee te doen.”

Lees ook:



Biograaf Judith Koelemeijer: ‘Ik kan alleen maar hopen dat Etty ook in Auschwitz haar geloof niet verloren is’

Hoe meer Judith Koelemeijer ontdekte tijdens het schrijven van haar biografie van Etty Hillesum, hoe meer vragen ze aanvankelijk kreeg. Gaandeweg kwam ze steeds nader tot de ware Etty, maar ‘er zullen altijd vragen onbeantwoord blijven’.

Hillesum wekte bewondering bij de groten der aarde

Het had niet veel gescheeld of Etty Hillesum was vergeten. Op haar honderdste geboortedag, is de in Auschwitz gestorven schrijfster wereldberoemd. ‘Ze overleefde bijna een halve eeuw stilte.’