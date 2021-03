Dom, lomp en famous: kaaskop en Antilliaan klommen samen naar de top van de nederhop

De lange en de korte. De kaaskop en de halve Antilliaan. Oppervlakkig gezien zijn rappers Twan ‘Big2’ van Steenhoven en Willem ‘Willy’ de Bruin inderdaad opposites. Maar door dik en dun klommen de jeugdvrienden samen op naar de eredivisie van de Nederlandse hiphop. Zondag krijgen ze de Edison Pop Oeuvreprijs uitgereikt.

Muzikaal gezien bestaat dat oeuvre goeddeels uit Big2’s stampende beats met dikke bassen en idem synthesizers. Misschien komt dat door de muziek waar het duo mee opgroeide: toen ze elkaar in de brugklas leerden kennen, hielden ze niet van hiphop, maar van Nirvana en gabbermuziek.

Tekstueel is hun werk niet veel subtieler. In de tien jaar dat ze als duo actief waren (van 2004 tot 2014) toonden ze nergens ontzag voor. Op hun debuutalbum De fik erin (2005) vielen ze gelijk op met hun platte lyrics.

Soms was er wel een diepere boodschap. Zoals in het liedje Fok jou!, waarin Willy en Big2 elkaar uitmaken voor bolletjesslikker, kolonist en grovere clichés over Antillianen en Hollanders, om te eindigen met een pleidooi tegen polarisatie: ‘Fok jou, fok jou, fok jou, fok jou! / Fok Nederland, fok Curaçao! / Kijk ons nou eens vechten man, we lijken wel op kinderen. / De haat tussen tweeën, wanneer zou het nou eens minderen?’

Toch blonken ze in die vroege jaren vooral uit in botheid. ‘Ik ben dom, lomp en famous, bitches zitten aan m’n penis’, luidt het refrein van een hit uit 2007.

Een deel was ongetwijfeld jeugdige onbezonnenheid. Op hun laatste plaat Slapeloze nachten uit 2013 klonken Willy en Big2 – inmiddels tegen de dertig – een stuk volwassener. Bijvoorbeeld in het kwetsbare nummer Sukkel voor de liefde, over hoe leeg een leven vol seks en feestjes voelt wanneer je je ex mist.

Het jaar daarop ging het duo uit elkaar. Maar ze bleven afzonderlijk muziek maken, en herenigden in 2019 eventjes voor een concert op hiphopfestival Appelsap. Voor fans die dat hebben gemist, is het hopen dat het festivalseizoen dit jaar doorgaat, want The Opposites staan ook weer geboekt als eerste headliner van Lowlands 2021.

Lees ook:

Hiphop was vroeger véél beter

Nederlandse hiphop is groter dan ooit. Maar wie doet ertoe? Recensent Klaas Knooihuizen geeft een korte cursus. Vandaag deel 2: kunnen rappers van tegenwoordig eigenlijk wel rappen?